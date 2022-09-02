Робіть це щоранку: 7 причин додавати у воду лимон

Додати до свого раціону воду з лимоном зовсім нескладно, але користь від цього для краси здоров'я буде дуже відчутна.

Для багатьох традиція розпочинати день зі склянки води з лимоном – це цілий ритуал. Ви прокидаєтеся, кладете на обробну дошку яскравий соковитий фрукт із приємним запахом, відрізаєте від нього часточку, кладете її в склянку, наливаєте воду, поспішаючи п'єте і думаєте про день, який на вас чекає.

Вода з лимоном дає вам не тільки осяйну шкіру та додаткову енергію, але й налаштовує на позитивний лад, дає відчуття стабільності та почуття, що ви щойно зробили щось гарне та корисне для свого тіла та духу.

Декілька інших переваг споживання води з лимоном зібрав для вас Womans World.

Ефективна гідратація

Правильна гідратація за допомогою простої води має важливе значення для загального стану здоров'я та гарного самопочуття. Але нашому організму потрібно багато води протягом дня, і отримання достатньої кількості води може виявитися складним завданням, якщо ви не можете випивати багато води без смаку та запаху. Це веде до зневоднення і може спричинити дискомфорт. Якщо нічого не робити, то недостатнє споживання води призведе до зміни настрою, перегрівання, труднощів з концентрацією уваги та багатьох інших негативних наслідків.

Лимонна вода допомагає запобігти зневодненню з кожним ковтком. Якщо ви не можете пити просто воду, додайте в неї лимон - і вона стане для вас набагато привабливішою, ви зможете випивати більше води і не нашкодите недостатньою гідратацією.

Підвищення рівня вітаміну С

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Гаряча вода з лимоном — відмінне джерело вітаміну С, який необхідний для покращення загального стану здоров'я та гарного самопочуття:

вітамін С допомагає підтримувати сильну та здорову імунну систему, яка може захистити вас від застуди та вірусів;

підтримує хрящі, кістки та зуби;

допомагає вашому тілу формувати колаген, забезпечує безпечне загоєння шкірних ран та поглинає необхідні вітаміни та мінерали, такі як залізо.

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Всього половина лимона, розчинена у воді, може заповнити одну шосту добової дози вітаміну С, що рекомендується. Додавання свіжого лимонного соку в холодну воду (або навіть наповнення деяких форм для льоду лимонною водою) — це нескладна процедура. яка може мати велике значення для вашого здоров'я.

Зниження ризику утворення каменів у нирках

Камені у нирках можуть бути дуже болісними. На базовому рівні вони є утворення мінералів і солей, які розвиваються в нирках і впливають на систему сечовивідних шляхів. Є багато причин утворення каменів у нирках, включаючи ліки та генетику, але зневоднення грає велику роль в утворенні каменів у нирках.

Для початку, вживання більшої кількості води протягом дня може допомогти знизити ризик зневоднення та пов'язаних із ним каменів у нирках, але лимонна вода робить для профілактики утворення каміння ще більше. Лимонна кислота у лимонній воді містить цитрат, який допомагає підтримувати здоровий рівень pH у сечі. Звичайно, найкращим джерелом медичної консультації є візит до лікаря, тому обов'язково поговоріть з ним, перш ніж намагатись лікувати каміння у нирках лимонною водою.

Підвищення споживання калію

Лимони багаті на калій, а лимонна вода підтримує рівень калію у вашому організмі. Регулювання та підтримання здорового рівня калію в організмі є важливим з кількох причин. Калій сприяє здоров'ю кількох важливих систем, включаючи ваше серце та м'язи. Ранні ознаки низького рівня калію включають судоми та аномальне серцебиття, і ці симптоми можуть посилитися та стати більш тривожними, якщо їх не усунути.

Втрата ваги

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Сама собою лимонна вода не допоможе вам схуднути. Тим не менш, це здорова заміна солодким напоям, які часто сприяють ожирінню. Замінивши лимонною водою ранковий сік або післяобідню солодку каву, ви зменшите споживання цукру і допоможете своєму тілу у здоровій та стійкій втраті ваги.

Поліпшення якості шкіри

Правильне зволоження зберігає здорову шкіру, регулюючи рівень вироблення шкірного сала і виводячи токсини з природного мікробіома вашої шкіри. Шкірне сало — це восковий секрет, що виробляється шкірою, який допомагає зволожувати та захищати поверхню шкіри. Під час гормональних або екологічних змін ваша шкіра може надмірно виробляти шкірне сало, що сприяє появі жирної шкіри та закупорюванню пор. Коли ви п'єте достатньо води, ви допомагаєте своєму організму збалансувати вироблення сала. Як згадувалося, лимонна вода також містить вітамін С, який допомагає захистити організм від мікробів і вірусів, зокрема і на поверхні шкіри. Він також підтримує вироблення колагену та є антиоксидантом, тому може відображати вільні радикали та допомагає захистити поверхню шкіри від появи зморшок.

Підвищує рівень енергії

Зволоження допомагає вам почуватися енергійнішим. Вітамін С у лимонній воді просуває гідратацію на один крок вперед кількома способами:

насичує флавоноїдами;

додає вітамінів групи В, які можуть збільшити вироблення енергії в організмі;

допомагає організму засвоювати залізо.

Крім того, не слід забувати про позитивний психологічний ефект води з лимоном. Коли, щоб подбати про себе, не потрібно докладати багато зусиль, варто робити це регулярно.

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