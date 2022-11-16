Рослинний білок: який буває і чим корисний

В чому перевага вживання рослинних замінників м'яса та які саме продукти потрібно ввести до свого раціону, розповідає Woman's World.

Що таке рослинні білки

Рослинні білки – це білки, що містяться в рослинах. У багатьох сучасних дієтах рекомендується вживати тваринний білок із м'яса чи молочних продуктів. Але насправді ви можете отримати таку ж кількість білка, вживаючи лише рослинну їжу. Білок корисний для всіх, але особливо він важливий для розвитку дітей та вагітних жінок. Він складається з незамінних амінокислот і допомагає вашому тілу відновлювати та нарощувати клітини, а також корисний для зменшення втрати м'язової маси та підтримки здорової ваги тіла. Кількість білка, яка нам потрібна протягом дня, залежить від ваги й рівня активності.

Переваги рослинних білків

Білки рослинного походження легко включити до раціону і вони приносять багато користі для здоров'я. Їхній підвищений вміст клітковини може допомогти відрегулювати систему травлення і знизити рівень холестерину, і вони відмінно підходять для стійкої втрати ваги і зменшення маси тіла. Також було доведено, що білкові дієти на рослинній основі знижують ризик розвитку хронічних захворювань, включно з хворобами серця, діабетом 2 типу та іншими.

Типи рослинних білків

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Є рослинний білок, який ідеально підходить для сніданку, обіду та вечері. Розгляньмо основні рослинні продукти з високим вмістом білка.

Нут

Нут – неймовірно універсальна та проста у приготуванні бобова культура. Його можна їсти в салатах, готувати з карі або використовувати для приготування хумусу. Він добре поєднується з різними овочами і травами та містить клітковину, вітаміни й поживні речовини. І звісно ж, нут багатий на білок – близько 14,5 грама білка на склянку продукту.

Квасоля

Квасоля – ще один чудовий варіант рослинного білка. Вміст білка у квасолі великий: чорні боби містять 15,2 грама білка на склянку, варені соєві боби містять приголомшливі 18,4 грама білка на склянку. Боби також містять клітковину й антиоксиданти, і було доведено, що вони підтримують здоров'я кишківника та серця.

Горіхи

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Навіть якщо ви не дотримуєтеся вегетаріанської або веганської дієти, ви, найімовірніше, їстимете горіхи, коли вам знадобиться ситний перекус на ходу. Це тому, що горіхи багаті на білок – у волоських горіхах міститься 4,45 грама білка на чверть склянки (це приблизно жменя горіхів), у фісташках міститься 6,2 грама білка на чверть склянки, а бразильські горіхи містять близько 4,75 грама білка на чверть склянки. Більше того, горіхи можна їсти сирими, що робить їх ідеальними для тих випадків, коли ви голодні, але у вас нема часу щось приготувати. Їх також можна підсмажити, запекти в улюблених протеїнових кексах або посипати ними салат.

Кіноа

Рослинні білки насправді становлять більшу частину інгредієнтів найпопулярніших страв. Вони містяться, наприклад, у кіноа – близько 6 грамів білка на приготовлену склянку. Кіноа добре поєднується з іншими рослинними інгредієнтами та овочами.

Листова зелень

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Що може бути кращим, ніж печеня з листової зелені зі спеціями та великою кількістю білка? Листова зелень, як-от шпинат, містить білок – 5,53 грама на приготовлену склянку – і багато інших поживних речовин, зокрема вітамін C та вітамін В12. Інший відмінний варіант зелені, що містить білок – китайська капуста. З листової зелені також виходять чудові гарніри та добавки до смузі. Крім листової зелені, інші зелені овочі, як-от броколі, з вмістом білка 3,72 грама на склянку, і брюссельська капуста (приготовлена) з 4 грамами білка на склянку є фантастичними компонентами для смаження на рослинній основі.

Тофу

Тофу можна приготувати різними способами. Його тонкий смак робить його ідеальним для страв з великою кількістю трав і спецій, і він добре поєднується практично з усіма іншими білками. Ба більше, тофу містить близько 21,8 грама білка на пів склянки і вважається «повноцінним білком» (тобто містить усі незамінні амінокислоти, які ваш організм повинен отримувати з їжі). Ці амінокислоти є будівельними блоками. Клітковина, вітаміни та поживні речовини, як-от магній, залізо та калій, також присутні в тофу.



Є багато причин, через які варто додати до свого раціону продукти рослинного походження – чи то гороховий білок, чи сочевицю, насіння чіа або сейтан. Білки рослинного походження корисні для серця і травної системи. Вони багаті на різноманітні поживні речовини та вітаміни і забезпечують відчуття ситості протягом усього дня.

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