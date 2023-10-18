Розтяжка, яка зробить ваше тіло гнучким: корисний комплекс від Аніти Луценко

Фітнестренерка Аніта Луценко показала дуже простий та водночас корисний комплекс вправ для розтягування тіла після тренування.

В своєму новому ролику на YouTube Аніта продемонструвала, як сама виконує ці вправи та розповіла, що їх можна робити після кожного тренування.

"Розтяжка - це дуже важливий елемент тренування. Вона може бути фінальним етапом спорту, а може - коротенькою зарядкою. Якщо мало часу на повноцінний комплекс вправ, то "хоч щось" - завжди краще", - говорить тренерка.

Не нехтуйте розтяжкою після вашого основного тренування, адже це допоможе уникнути травм. "Це крапка після будь-якого інтенсивного тренування, розтяжка має релаксувальний ефект - вона налаштовує тіло до закінчення хардкору", - додає Аніта.

Нагадаємо, раніше ми показували вам комплекс вправ від Аніти Луценко про те, як зробити сідниці пружними.

Читайте також: