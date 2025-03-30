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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровий спосіб життя
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397
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3 хв

Рибʼячий жир: чим він корисний для здоровʼя

Риб’ячий жир і його користь вже давно є темою досліджень учених та обговорень серед лікарів і дієтологів. Це цінне джерело Омега-3 жирних кислот, які необхідні для роботи багатьох систем організму. 

Автор публікації
Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Рибʼячий жир

Рибʼячий жир / © Credits

Видання Women’s Health Mag розповіло про чотири основні переваги риб’ячого жиру для здоров’я та як отримати більше Омега-3 з їжею чи добавками. Наш організм не здатен самостійно виробляти Омега-3 жирні кислоти, тому їх потрібно отримувати з харчових джерел. Саме тому продукти, багаті на ці кислоти, є незамінними для підтримки здоров'я.

Багато хто пам’ятає, як у дитинстві батьки змушували нас пити риб’ячий жир, але тоді ми не завжди розуміли його важливість. Сьогодні ж риб’ячий жир – це загальновідомий елемент здорового харчування, який відіграє важливу роль у профілактиці різних захворювань.

Що таке риб’ячий жир

Риб’ячий жир – це поліненасичені жирні кислоти, головним чином ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) і ДГК (докозагексаєнова кислота), які містяться в морських тваринах, розповіла докторка медичних наук ДжоЕнн Менсон, професор медицини Гарвардської медичної школи.

Омега-3 жирні кислоти включають три основні види: ЕПК, ДГК та АЛК. ЕПК і ДГК містяться у великій кількості у жирній рибі, зокрема лососі, сардинах, тунці, оселедці та скумбрії. АЛК можна отримати з рослинних продуктів, таких як волоські горіхи, насіння льону, чіа та конопель, але організм перетворює його на ДГК і ЕПК у дуже малих кількостях.

Покращення здоров’я серця

Завдяки протизапальним властивостям ЕПК та ДГК, продукти з цими Омега-3 допомагають підтримувати здоров’я серця. Споживання одного грама риб’ячого жиру щодня може знизити ризик серцевих нападів, інсультів і серцево-судинних захворювань. Омега-3 також допомагають зменшити рівень тригліцеридів та нормалізувати артеріальний тиск.

Зниження ризику аутоімунних захворювань

Омега-3 сприяють зниженню ризику розвитку таких аутоімунних захворювань, як ревматоїдний артрит, псоріаз і вовчак. Приймання Омега-3 у поєднанні з вітаміном D може зменшити ризик аутоімунних хвороб.

Підтримка здоров’я вагітних і розвитку плоду

Для вагітних жінок Омега-3 надзвичайно важливі, оскільки вони сприяють розвитку мозку, серця та нервової системи дитини. Споживання риби під час вагітності може зменшити ризик затримки розвитку у дитини.

Покращення фертильності

Жінки, які приймали добавки Омега-3, мали вищі шанси завагітніти. Однак необхідні додаткові дослідження для підтвердження цієї теорії.

Коли риб’ячий жир може бути неефективним

Є багато суперечливих думок щодо впливу риб’ячого жиру на когнітивні функції, настрій та пам’ять. Деякі дослідження не підтвердили значного покращення цих аспектів. Також немає достатньо доказів щодо користі Омега-3 для здоров’я очей, шкіри та кісток, хоча початкові дослідження говорять про обнадійливі результати.

Як отримати більше Омега-3 у своєму раціоні

Рекомендується споживати принаймні дві порції жирної риби на тиждень. Це найефективніший спосіб отримати достатню кількість ЕПК і ДГК. Якщо ви не любите морепродукти, варто звернути увагу на добавки чи спробувати рибу з м’якшим смаком, наприклад камбалу чи палтус.

Якщо ви не їсте рибу, варто включити до раціону насіння льону, чіа, волоські горіхи та ріпакову олію, хоча рослинні джерела Омега-3 не можуть повністю замінити морські.

Що потрібно знати про добавки риб’ячого жиру

Кому варто приймати добавки?

Тим, хто не вживає рибу чи має підвищений ризик серцево-судинних захворювань. Вегани можуть вибрати добавки на основі водоростей.

Яка рекомендована доза?

Мінімальна добова доза – 1000 мг (1 г), максимальна – 5000 мг. Перед прийманням необхідно обовʼзково проконсультуватися з лікарем.

Які можливі ризики?

Високі дози можуть підвищити ризик кровотеч і фібриляції передсердь. Якщо ви приймаєте антикоагулянти, варто проконсультуватися з лікарем. Деякі люди можуть відчувати дискомфорт у шлунку чи алергічні реакції.

Риб’ячий жир – важлива частина здорового харчування. Він підтримує серце, мозок, імунну систему та репродуктивне здоров’я. Якщо ви не отримуєте достатньо Омега-3 з їжею, варто розглянути добавки, але перед цим бажано проконсультуватися з лікарем. Ваше здоров’я – у ваших руках.

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