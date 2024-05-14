Самодопомога за ригідності (защемленні) шиї: поради м'язового терапевта

Ригідність шиї, простішою мовою – її защемлення, неможливість ворушити, біль і скутість. Симптоми, на жаль, всім нам знайомі. Чи можна допомогти собі власноруч, розповідає м'язовий терапевт.

Коли м’язи жорсткі, вони не скорочуються правильно, і це становить загрозу вашій лімфатичній системі, та тканинній рідині, адже м’яз – така собі помпа. Тож, якщо ваш грудинно-ключично-соскоподібний м’яз, що розташований від ключиці до потилиці не скорочується правильним чином, функції організму не працюють на повну і треба робити перехресні масажі.

Своїм унікальним методом поділився м'язовий терапевт, за спеціалізацією «лімфатична система», Rune Åbø. Свій метод і масаж він розробив сам і вже понад 11 років, працюючи у Норвегії, практикує на пацієнтах.

То що ж пропонує робити автор унікальної техніки:

Найскладніше - це правильно поставити руку. Ваша рука має бути такої форми, як ніби ви займаєтесь скелелазінням, така собі форма гачка. Знайдіть на потилиці грудинно-ключично-соскоподібний м’яз і добре схопіться за нього, позаду шиї, ніби як за скелю. «Закріпіться» пальцями і масажними рухами відтягуйте вперед. Рухи мають бути такі, ніби ви тягнете його всередину, як лук і стріли, що ви дістаєте. Добре зафіксуйте пальці і тягніть. Працювати має не тільки кисть, але й лікоть. Скоріш за все, вам буде надзвичайно боляче, саме цей біль буде вказувати на ригідність шиї. Повторіть ці рухи три-чотири рази, а потім спробуйте знову поворушити шиєю, повернувши голову то вправо, то вліво. Ви одразу відчуєте полегшення.

У своєму відео автор поділився ще однією технікою - щипкова техніка.

Поставте великий та вказівний пальці «крабиком», ніби хочете вщипнути когось.

Збоку намацайте м’яз, візьміться за нього і покрутіть (як показано на відео). Рухи мають бути плавними, швидкими та впевненими. Пройдіться ними по всьому м’язу.

Опісля, коли ви доторкнетесь до шиї вона має бути м’яка, бо м’язи розслабились. Далі, повторіть такі самі рухи з іншого боку.

Ви навіть можете перевірити, чи працює ця техніка. Просто порівняйте власні відчуття з двох боків шиї, під час повторного повороту голови вправо і вліво. Ви точно відчуєте різницю.

#selftreatment #painfree #healthtips #lymphaticdrainage #diytutorials ♬ original sound - PainfreeU @painfreeu Stiff neck self-treatment tutorial. In this video om going to show you how to drain your stiff neck muscles. Just tag along. Showing you the climbers grip technique. Its not easy to master. And take some practice. I use these techniques on my self and my 2500 yearly clients. Sharing is caring. Giving my knowledge away so the world could be a less painfull place for you. Free eBook in bio And join my community if you want to learn even more. #stiffneck

Якщо ваш грудинно-ключично-соскоподібний м’яз защемлено, у вас може боліти щелепа, вухо, може навіть погіршитись слух. Ця метода бере свій початок з лімфатичного лікування. Такий масаж - це перша допомога, бажано все ж звернутися за консультацією до лікаря.

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