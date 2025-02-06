Що буде з організмом, якщо їсти два бразильські горіхи вранці: лікар прокоментував тренд TikTok

Є багато популярних ідей для початку дня. Хтось вважає за необхідне випити перед сніданком склянку теплої води з лимоном, хтось – ложку оливкової олії або навіть яблучного оцту.

Кожен із нас обов'язково бачив чи чув хоча б одну теорію правильного та максимального корисного для здоров'я сніданку. Певні ритуали стрімко входять у моду і також швидко опиняються на пильній полиці. Інші навпаки довгий час не втрачають актуальності.

Журналіст PureWow зауважив, що останнім часом тренд з'їдати по два бразильські горіхи щоранку став особливо пов'язаний з TikTok. Чи не один, не три, а завжди два. Тому він попросив Алехандро Юнгера, доктора медицини, лікаря функціональної медицини та кардіолога, розповісти про користь бразильських горіхів для здоров'я.

У чому користь бразильських горіхів

За словами доктора Юнгера, бразильські горіхи — це суперпродукт, багатий на поживні речовини, білки, корисні жири, вітаміни, антиоксиданти і мінерали, особливо селен і магній. Бразильські горіхи також містять харчові волокна, що сприяють здоров'ю травної системи, будучи відмінним пребіотиком та натуральним проносним.

Звучить досить приголомшливо, чи не так, тепер розберемося з кількістю. Так чому ж два бразильські горіхи, зокрема, є оптимальною кількістю. Все зводиться до найвищого вмісту селену. Це — важливий мінерал, який допомагає роботі щитоподібної залози та імунітету. Однак занадто багато селену може стати гостро токсичним. Доктор Юнгер каже, що вживання понад двох-трьох бразильських горіхів в день може призвести до селенової інтоксикації. нтоксикація магнієм зустрічається рідше, але може виникнути у людей з порушеною функцією нирок, тому дотримання кількості, яка рекомендується, гарантує, що ви отримаєте користь без ризиків.

Кому не варто вживати бразильські горіхи

У багатьох людей є алергія на бразильські горіхи, і тому слід уникати цього тренду TikTok. Крім людей з алергією, тим, кому необхідно контролювати споживання селену або магнію через проблеми з серцем або нирками, наприклад, лікар може порадити обмежити або виключити бразильські горіхи. Занадто багато селену або магнію може погіршити певні проблеми зі здоров'ям, тому важливо дотримуватись порад лікаря під час лікування таких захворювань.

Яка альтернатива

Гарна новина полягає в тому, каже доктор Юнгер, що бразильські горіхи – далеко не єдине джерело цих важливих поживних речовин. Головне, дотримуватися різноманітної дієти, багатої на цілісні продукти, щоб забезпечити задоволення всіх ваших потреб у харчуванні, незалежно від того, чи споживаєте ви бразильські горіхи чи ні. Що стосується селену, то добрими альтернативами є такі продукти, як риба, яйця та насіння соняшнику. Магнію багато в таких продуктах, як листова зелень, мигдаль та насіння гарбуза.

Так що якщо вам подобається смак пари бразильських горіхів кожен день, з'їдайте їх. Якщо ви цього не робите (або у вас алергія), будьте впевнені, що є безліч інших способів гарантувати собі отримання аналогічної харчової користі.

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