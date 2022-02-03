Що потрібно включити до раціону для здоров'я суглобів

Що потрібно включити до раціону для здоров'я суглобів

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, що для здоров'я суглобів дуже важливий баланс білків, жирів, вуглеводів, мінералів і вітамінів у нашому раціоні.

Що потрібно їсти, щоб зміцнити суглоби? Перше, що спадає на думку - раціон повинен бути багатий на кальцій. Молочні продукти, як ми знаємо з дитинства, є найбільш доступним джерелом кальцію. Нас запевняли: "Пий молоко і їж сир, щоб кістки були міцними". Тому ми насамперед асоціюємо кальцій із будівельним матеріалом для зубів та кісток.

Дійсно, одна з основних речовин, що забезпечує міцність скелета - кальцій. Якщо цього мінералу не вистачає, організм забирає його з кісткової тканини, що призводить до остеопорозу (витончення кісток). Страждають не лише кістки рук та ніг, а й хребта. Тому забезпечити собі достатній обсяг кальцію дуже важливо.

Проте не слід зловживати молочними продуктами. Вони мають посідати свою частку у нашому раціоні. Адже кальцій міститься ще в овочах, крупах, м'ясі та рибі. Але не кальцієм єдині. На здоров'я кісток та суглобів впливає і вітамін D, фосфор та магній, вітамін С, білок та багато іншого. Щоб підтримувати здоров'я суглобів, дуже важливим є баланс білків, жирів, вуглеводів, мінералів і вітамінів у нашому раціоні.

Що потрібно включити до раціону:

1. Продукти, багаті сіркою та селеном

Сірка відіграє важливу роль у синтезі хрящової тканини. Достатня кількість міститься в продуктах, де є білок - всі види м'яса і риби, бобові, крупи, яйця, кисломолочні продукти. Головне вживати ці продукти адекватній кількості.

Селен - сприяє вбудовуванню сірки у структуру хряща. Дуже важливий мікроелемент здоров'я суглобів. Він бере участь у процесах їх живлення та зволоження. Збагатити свій раціон селеном можна, використовуючи такі продукти, як бразильський горіх, риба (сардини, лосось, оселедець), часник, яйця, курка та індичка, печінка яловича, гриби, сир, крупи та бобові.

2. Продукти, багаті на вітамін С

Про користь вітаміну С знають усі. В організмі цей вітамін не виробляється, тому має надходити з їжею. Якщо не отримувати його в достатній кількості, розвивається гіповітаміноз, а цього не слід допускати. Вітамін С потрібен для синтезу колагену, а це шкіра, кістки, суглоби, зв'язки, бере участь у процесі згортання крові, необхідний для підтримки еластичності та міцності судинної стінки та для імунного захисту.

Добова потреба становить від 70 до 100 мг. Його не важко отримувати з їжі будь-якої пори року, треба тільки знати, де вітамін С знаходиться у достатній кількості. Ківі, квашена капуста, ягоди, цитрусові, перець - основні та доступні джерела вітаміну С.

3. Продукти, багаті на вітамін D

Основна функція вітаміну D - участь в обміні фосфору та кальцію. Він забезпечує нормальний ріст кісткової тканини, запобігає виникненню рахіту та остеопорозу, відповідає за міцність зубів та нігтів.

Його можна отримати з таких продуктів, як печінка тріски, яєчні жовтки, вершкове масло. Але слід пам'ятати, що більшість вітаміну D ми отримуємо від сонця. Під впливом сонячних променів він синтезується в нашій шкірі, а завдяки печінці та ниркам перетворюється на активну форму. Тому важливо не лише повноцінне харчування та сонячне світло, а ще підтримувати нормальну роботу цих органів.

Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus

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