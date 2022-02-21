Що псує ваш зір: книжки, ґаджети чи сонце

Спойлер – нашу здатність бачити навколишній світ чітко та безперешкодно псують не книжки, ґаджети чи сонце, а наша зневага до правил безпеки та гігієни зору.

Про те, як правильно дивитися, щоб не перенапружувати м'язи очей, навіщо часто кліпати і чому вам потрібні сонячні окуляри з УФ-захистом, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, головний лікар клініки VISIOBUD Володимир Мельник..

Винні ґаджети

Через очі ми отримуємо 80% інформації про світ. Достовірність та швидкість надходження цієї інформації залежить від справності зорового апарату, що пристосовується до наявних умов. Якщо ваш зір "впаде", зоровий апарат не вимкнеться, а навчиться бачити, наприклад, менш чітко і на коротких відстанях.

Сучасна людина отримує потрібну йому інформацію освітнього чи розважального характеру з ґаджетів. Хтось працює за комп'ютером від 5 до 8 години щодня, і це не межа. Якщо багатогодинно дивитися в екран ґаджета м'язи кришталика перенапружуються. Кришталик – це біологічна лінза, вбудована в наше око, завдяки якій ми отримуємо чітке зображення світу на близьких та далеких відстанях.

Напруженість м'язів відбувається через те, що ми довго дивимося на екрани монітора. Наш нещасний кришталик протягом 5-7 годин тримає у фокусі одну відстань – м'язи перенапружуються. Оскільки очі фокусуються на картинці, рідше кіпають. У нормі ми кліпаємо близько 20 разів на хвилину. Коли працюємо за комп'ютером або гортаємо стрічку Instagram – лише близько 6. Це призводить до розвитку синдрому сухого ока. А багатогодинна напруженість м'яза – до короткозорості.

А як щодо синього світла? Екрани сучасних комп'ютерів підсвічують стандартні LED-лампи. Усередині старих комп'ютерів були електропроменеві трубки, які під час світіння "викидали" електрони. Так зване опромінення погано впливало як на зір, так і на увесь організм. Однак є дані про те, що тривале та менш інтенсивне опромінення в деяких випадках може призвести до фотохімічного пошкодження сітківки.

Читати чи не читати

Читання книжок псує зір, якщо ви регулярно:

читаєте багато годин поспіль без пауз – очі втомлюються від перенапруженості;

втикаєтеся носом у книжку — кришталик постійно фокусується на близькій відстані (підкрадається короткозорість);

читаєте вночі з ліхтариком або у кімнаті з поганим освітленням – м'язи очей напружуються, а зіниці розширюються, щоб пропустити на сітківку більше світла. Ви рідше кліпаєте (підкрадається синдром сухого ока);

читаєте у транспорті – через вібрацію, що створюється під час руху, кришталику складно сфокусуватися на сторінці або на рядку, м'язи перенапружуються.

Сонце також ворог?

Сонце — джерело вітаміну D та енергії, але його ультрафіолетове випромінювання може викликати опік сітківки. І коли ви купуєте темні окуляри без УФ-захисту, ви йому в цьому допомагаєте. Виявляючись за темним склом, зіниці, як і в темряві, розширюються, і на сітківку потрапляє пряме сонячне світло. Через розширену зіницю на сітківку ллється сонячне світло. Окуляри в такому разі працюють за принципом збільшувального скла. Це може призвести до сонячного опіку центру сітківки. За сильного опіку – до втрати центрального зору.

Колір окулярів – це колір фарби, який використовується для фарбування скла. Світло-рожеві окуляри з УФ-захистом 4 ступеня працюють набагато ефективніше, ніж темні окуляри без УФ-захисту. Останні взагалі не захищають.

Правила безпеки

Щоб зберегти зір у нормі, немає потреби відмовлятися від гаджетів, книжок та зустрічей із сонцем. Потрібно дотримуватися деяких правил.

Ґаджети та книжки:

між очима та екраном комп'ютера/телефону або книжкою – мінімум 40 см відстані, між очима та телевізором – 5-7 метрів;

під час роботи або читання частіше кліпайте, щоб запобігти розвитку синдрому сухого ока;

через кожні пів години-годину робіть перерви на 3-5 хвилин — кліпайте, заплющуйте очі, водіть очима за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки;

дотримуйтесь правила 20-20-20 — 20 хвилин працюєте, 20 секунд дивіться в далечінь на відстані 20 футів, тобто 6 метрів;

гуляйте за денного світла надворі;

працюйте та читайте у якісно освітленому приміщенні – за необхідності використовуйте додаткові джерела світла. Чудово, якщо джерело світла буде за вашою спиною або збоку;

у вечірній час вмикайте на ґаджетах нічний режим – очам буде комфортніше та легше працювати за теплого освітлення;

користуйтеся зволожувальними очними краплями, які вам підбере офтальмолог.

Щоб уберегти очі від опіку:

носіть сертифіковані сонцезахисні окуляри з 3-4 ступенем УФ-захисту;

не дивіться на сонце знизу вгору, тобто уникайте потрапляння прямих сонячних променів у очі. Зокрема і в сонцезахисних окулярах, тому що навіть дуже хороші окуляри зберігають деяку світлопроникність.

І найголовніше правило – щорічно відвідуйте офтальмолога, щоб добре бачити на близьких та далеких відстанях у будь-якому віці.

Головний лікар клініки VISIOBUD Мельник Володимир

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