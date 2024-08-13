Що станеться, якщо їсти йогурт щодня: експерти здивували висновками

Йогурт має велику поживну цінність, але занадто багато молочних продуктів і цукру не завжди корисні для вашого здоров'я.

Йогурт задовольняє молочні потреби збалансованої дієти, плюс він сповнений білка та інших поживних речовин. Також ми любимо йогурт за його зручність. Коли ви не маєте часу на повноцінне приймання їжі, баночка йогурту під час руху може здаватися чудовою ідеєю.

Незважаючи на те, що користі від нього багато, не варто зловживати навіть таким корисним продуктом. WomansWorld попросили дієтологів розповісти, що станеться, якщо ви будете їсти йогурт щодня.

Що станеться, якщо ви будете їсти йогурт щодня: плюси

Незалежно від того, чи любите ви йогурт на сніданок або як швидке перекушування, ви можете їсти його кожен день. Щоденне вживання йогурту, особливо грецького, допоможе вам задовольнити потребу в білку, підтримає здоров'я м'язів та загальні функції організму, пояснює Мішель Рутенштейн, дієтологиня із профілактичної кардіології. Йогурт також сповнений пробіотиків та вітамінів, необхідних для підтримки здоров'я, що робить його простим варіантом, коли вам потрібно підкріпитися.

В одній склянці простого йогурту міститься майже дев'ять грамів білка, і Рутенштейн каже, що його можна їсти регулярно, але якщо ви стежите за вмістом цукру та жиру, уникайте ароматизованих та жирних сортів.

Користь грецького йогурту

Різниця між грецьким і звичайним йогуртом: в тому, що грецький густіший і кремовіший за звичайний, тому що його проціджують, щоб видалити більшу частину сироватки, яка містить лактозу і вуглеводи, говорить Кріс Мор, сертифікований дієтолог, фіт-консультан. Завдяки цьому в ньому вдвічі більше білка, ніж у звичайному йогурті, що робить його найкращим варіантом для нарощування м'язової маси та насичення, каже доктор Мор.

Ви споживатимете більше білка, вживаючи йогурт щодня

Звичайний йогурт може легко допомогти вам наблизитись до вашої мети щодо білка. Він корисний для ваших м'язів та загального здоров'я, особливо якщо ви вибираєте йогурти з високим вмістом білка, такі як ісландський або грецький йогурт, стверджує доктор Мор.

Хоча йогурт не повинен замінювати такі продукти, як м'ясо чи боби, він може допомогти вам швидко отримати заряд білка.

Ви можете покращити здоров'я свого кишечника

Якщо вам потрібно покращити здоров'я кишечника, додайте до свого раціону йогурт. У ньому багато пробіотиків з живих та активних культур та інших важливих поживних речовин, які корисні для вашої травної системи.

Раутенштейн каже, що пробіотики підтримують здоровий кишечник та мікробіом порожнини рота, сприяючи покращенню травлення та обміну речовин та потенційно полегшуючи закрепи.

Пробіотики також можуть допомогти здоров'ю серця

Дослідження показують, що пробіотики, що містяться в йогурті, можуть знижувати перетворення триметиламін-N-оксиду, метаболіту, пов'язаного з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, що може допомогти потенційно знизити ризик серцевих захворювань, говорить Раутенштейн.

Ваші кістки можуть стати міцнішими

Щоденне вживання йогурту може зробити вас сильнішим. Він також чудово підходить для споживання таких поживних речовин, як кальцій та вітамін D, які необхідні для міцних кісток, каже доктор Мор. Він зазначає, що кальцій особливо необхідний здоров'ю кісток, оскільки він допомагає запобігти остеопорозу і зберігає кістки щільними, а не тендітними.

Соус з йогурту з огірком та часником / Фото: Credits

Чи шкідливе споживання надто великої кількості йогурту

Хоча простий або грецький йогурт мають високу поживну цінність, і доктор Мор, і Рутенштейн застерігають від сильно ароматизованих або солодких варіантів.

Ароматизовані йогурти можуть містити велику кількість доданих цукрів, що може сприяти збільшенню ваги, підвищенню ризику діабету 2 типу та іншим проблемам з обміном речовин, застерігає Рутенштейн.

Замість використання штучних підсолоджувачів або начинок, доктор Мор радить дотримуватися інших поживних продуктів, включаючи ягоди та фрукти, насіння льону та конопель. Ви також можете додати мед або арахісову олію у простий грецький йогурт, щоб надати йому трохи солодощів або більше смаку.

Як включити йогурт до свого раціону

Ви можете легко їсти йогурт протягом дня і його можна використовувати в пікантних стравах, таких як заправки для салатів або маринадах. Додавання інших інгредієнтів також може збільшити споживання білка та клітковини.

Щоб ефективно включити йогурт до збалансованого раціону, вибирайте сорти без додавання цукру та з низьким вмістом жиру, а також поєднуйте його з клітковиною та корисними жирами.

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