Що таке анемія і чому важливо вживати продукти багаті залізом

Нестача заліза в організмі - питання важливе, оскільки проявом дефіциту заліза є анемія (недокрів'я) - найпоширеніше захворювання крові. А більшість із тих, хто на це "страждає" – жінки та діти.

Річ у тому, що цей елемент насмперед допомагає підтримувати в нормі гемоглобін та кількість еритроцитів. У разі низького рівня гемоглобіну ми страждаємо від кисневого голодування, оскільки процес насичення тканин киснем минає дуже мляво.⁣⁣ До слова сказати, кількість заліза в організмі міцно пов'язана з нашим хорошим самопочуттям і працездатністю. Воно допомагає не лише дітям рости здоровими і сильними, але і дорослим залишатися молодими та енергійними. Хвороблива блідість, ламкі нігті, млявість, сонливість, запаморочення - типовий портрет володаря анемії і дефіциту заліза. А найпоширеніша і банальна причина - низький вміст заліза в раціоні і погане його засвоєння через неправильне харчування, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

Що робити, щоб не було анемії

Для початку варто розібратися в "сортах" заліза, яке надходить із продуктами харчування. Вони можуть містити залізо в "гемовій" та в "негемовій" формах. Перший варіант можна знайти в продуктах тваринного походження (яловичині, печінці, птиці, рибі). Воно легко засвоюється. А "негемове" залізо можна отримати з рослинної їжі - хліба, гречки, гранатів, гарбуза, зелених овочів.⁣⁣

Однак не варто вважати, що, з'ївши дві ложки гречаної каші і яблуко, ви запасетеся цим цінним елементом. Тут важлива не лише кількість отриманого заліза, але і те, скільки організм засвоїть його. З тваринних продуктів залізо засвоюється на 30%, з рослинних - тільки 1-10%. Саме з цієї причини не рекомендується вегетаріанська дієта - іноді вона не містить достатньої кількості заліза і через кілька років повної відмови від м'яса може проявитися анемією.

Що ж потрібно їсти, щоб уникнути такої сумної долі

Основні "постачальники" заліза - яловичина і печінка. Кожен день їх їсти не варто, двох-трьох разів на тиждень цілком достатньо. В інші дні можна вживати м’ясо птиці, рибу, морепродукти. Однак харчуватися самим м'ясом нудно і некорисно. Тваринний раціон вдало доповнять рослинні компоненти, овочі, фрукти, злакові, які містять вітамін С і вітаміни групи В. Важливо те, що без цих вітамінів неможливе повноцінне засвоєння заліза. Тому щодня з'їдайте невелику кількість фруктів чи ягід, а м'ясо, птицю і рибу доповнюйте салатами зі свіжих овочів та зелені, квашеної капусти з морквою і солодким перцем. І не забувайте про каші.⁣⁣

Але, окрім такої "групи підтримки", є речовини в продуктах, які заважають засвоєнню заліза. Наприклад, танін, фітинова кислота, кальцій. Вони зв'язують залізо в нерозчинні сполуки і заважають його всмоктуванню в просвіті кишківника. Танін міститься в чаї, фітинова кислота - в крупах, бобових, кальцій - в молочних продуктах.

Це не означає, що ці продукти не потрібно їсти. Вони корисні і дають нашому організму важливі компоненти для його роботи. Просто необхідно правильно їх використовувати і в розумних обсягах, щоб вони не заважали залізу засвоюватися.⁣

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Запиваючи м'ясо міцним чаєм, ми позбавляємо організм пристойної "порції" необхідного елемента. Окрім того, залізо не "дружить" з кальцієм. Тому після з'їденої порції м'яса не слід вживати молоко, кефір, їсти сирні десерти або пити міцний чай із молоком.⁣⁣

Потреба в залізі значно підвищується в період активного росту, під час вагітності і годування грудьми, великих фізичних навантажень. І особливо його потребують жінки під час менструації. Тому в першу половину циклу потрібно особливо стежити за харчуванням і обов'язково вживати м'ясо і печінку з достатньою кількістю овочів і фруктів.

Уникнути виникнення анемії, яка пов’язана з харчовим дефіцитом заліза, цілком реально, якщо додавати в раціон продукти, що містять залізо, налагодити збалансоване харчування, знати особливості деяких продуктів.⁣⁣⠀

Будьте здорові, харчуйтесь правильно!

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