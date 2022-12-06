Що таке чекап організму та чому він здатен врятувати ваше життя

"Мене нічого не турбує, тому до клініки не піду!" – так в Україні, та й не тільки говорять чимало людей. Результат – щорічно близько 140 тисяч українців дізнаються про страшний діагноз – онкологію.

Лише планове обстеження і діагностика допоможуть виявити захворювання і врятувати життя, а також вберегти від розвитку серцево-судинних захворювань чи цукрового діабету.

Що таке check-up всього організму та чому важливо проходити обстеження щороку, розповів Anti-age терапевт, лікар-кардіолог Grace Clinic Любомир Дронюк.

Що таке медичний чекап

З'ясуємо поняття: у перекладі з англійської check-up – перевірка. Медичний чекап – це комплексне обстеження всього організму, завдяки якому ви дізнаєтесь про стан свого здоров'я лише за кілька годин. Він фактично займає 3-4 години. Через 2-3 дні будуть готові всі аналізи, пацієнт приходить на повторну консультацію, на якій терапевт дає відповідні рекомендації щодо корекції: за необхідності фармацевтичними або фітопрепаратами, а для корекції дефіцитів – вітамінними комплексами (зокрема і вітаміном Д3).

Чекапи бувають як загальні, так і вузькоспрямовані, поглиблені, наприклад, якщо у вас є скарги на роботу конкретних органів або у вашій сім'ї є випадки хвороб серця, діабету, онкології тощо.

Чому потрібно проходити чекап

Те, що ви добре почуваєтеся, не означає, що ви повністю здорові: багато небезпечних і не дуже захворювань на ранніх стадіях мають безсимптомний перебіг. Виявити їх можна лише під час комплексного обстеження організму, тому не втрачайте шанс виявити проблему на початковій стадії. Так ви пройдете лікування з мінімальними зусиллями і витратами.

Якщо у вас є необґрунтовані або невизначені симптоми, наприклад, постійна втома, запаморочення, часті головні болі або ГРВІ, проблеми зі сном і т. д. ви можете думати "це мине", але уявіть собі на хвилину, що буде, якщо не мине? Тому дізнайтеся причину і вирішіть проблему, поки не стане гірше. Після проходження чекапу ви отримаєте рекомендації лікаря, як зміцнити здоров'я і поліпшити самопочуття. Якщо ж повне обстеження виявить якесь порушення, ви зможете вчасно пролікувати його, уникнувши значно серйозніших проблем у майбутньому.

Якщо у вашій родині є випадки спадкових і хронічних захворювань, наприклад, якщо у вашої матері або батька був рак товстого кишківника, то вам слід проходити колоноскопію за 10 років до того віку, в якому у них виявили онкологію. Під час першої консультації з лікарем обговорюється ймовірність генетичних факторів ризику. За результатами такої бесіди визначається, на яку діагностику варто робити упирання.

Також варто розуміти різницю між нормою та оптимальним відхиленням певних показників під час здавання аналізів. Наприклад, вітамін Д3 має нижню границю норми – 30, якщо у пацієнта буде показник – 31, лікар може сказати, що це норма і відхилень немає. А от показник менше ніж 30 – це вже ризик захворювання. Тому я у своїй роботі намагаюся досягти показників саме у оптимальних межах.

Що дає чекап

Головна перевага check up обстеження – це рання, своєчасна діагностика багатьох небезпечних і навіть смертельних захворювань. Як приклад, можна навести рак молочної залози, який під час своєчасної діагностики майже в 100% випадків виліковний, а рання діагностика діабету, захворювань серцево-судинної системи можуть врятувати вам життя. Друга важлива перевага – це зручність. Всі аналізи, дослідження і консультації будуть проведені фахівцями однієї клініки з максимальним комфортом і в стислі терміни.

Рекомендована частота проходження чекапу організму залежить від віку, статі, способу життя, перенесених патологій, спадкової схильності до небезпечних для життя захворювань людини.

Anti-age терапевт, лікар-кардіолог клініки пластичної хірургії Grace Clinic Любомир Дронюк

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