Що таке синдром "сухого ока" та як його попередити: корисні поради для здоров’я очей взимку

Сльозотеча, свербіння, печіння, затуманення зору – ці дискомфортні симптоми можуть виникати через надмірно сухе повітря в житловому приміщенні та автомобілі. І вони не лише знижують якість зору, а й рівень якості життя та працездатності.

Наші очі захищені повіками й віями, постійно зволожуються, тому холодів не бояться. Але різкі температурні перепади, вітер, сухе повітря в приміщеннях та автомобілях погіршують їхню роботу. Як саме, чому та що з цим робити, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, головний лікар клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Сухе повітря і синдром "сухого ока"

Зовнішня оболонка очного яблука, або рогівка, покрита тонкою слізною плівкою, яка живить глибокі структури ока киснем і корисними речовинами. Вона захищає рогівку від пересихання, подразнення, мікротравм, пилу, впливу алергенів, чужорідних тіл, патогенних мікроорганізмів. Виводить вуглекислий газ та продукти обміну речовин. Для нормального функціонування слізної плівки слизова оболонка ока має бути достатньо зволоженою.

Взимку, коли повітря в житлових будинках, робочих приміщеннях та автомобілях сухе, слізна плівка швидко випаровується, передчасно розривається і не встигає своєчасно оновлюватися. Це сприяє виникненню синдрому "сухого ока".

Ознаками синдрому "сухого ока" є:

надмірна сльозотеча;

почервоніння очних яблук;

печіння;

свербіння;

затуманення зору;

відчуття стороннього тіла в оці;

світлобоязнь.

Водночас погіршується чіткість зору, знижуються концентрація уваги та працездатність.

Як профілактувати синдром сухого ока взимку

1. Кліпайте: хвилина регулярного кліпання оновлює приблизно чверть слізної плівки.

Під час роботи за комп’ютером або іншим ґаджетом ми майже не кліпаємо. Через це слізна плівка не встигає оновлюватися.

Візьміть собі за правило: 30-40 хвилин працюєте – 10-15 хвилин відпочиваєте. Кліпаєте (залози повік виділяють жировий компонент, який захищає слізну плівку від пошкодження й випаровування), виконуєте йогу для очей, лежите із заплющеними очима в стані спокою.

2. Користуйтеся зволожувачем повітря, щоб підтримувати оптимальний рівень вологості у приміщенні.

В нормі вологість повітря в житловому або офісному приміщенні має бути не нижче 40%. А температура повітря – не вище 24 градусів.

3. Провітрюйте авто кожні 1,5-2 години.

Взимку ми вмикаємо в автомобілі обігрів салону, а щоб зігрітися чимскоріш – швидкий режим. Різкий потік теплого, але сухого повітря прискорює розривання слізної плівки. Крім того, за кермом ми рідше кліпаємо, бо зосереджуємося на кермуванні. Відтак очі пересихають і болять. Щоб цього уникнути, використовуйте слабкий режим обігріву салону. Кожні 1,5-2 години провітрюйте машину. Поки машина провітрюється – ви відпочиваєте, рухаєтеся, кліпаєте, п’єте каву або чай.

4. Застосовуйте зволожувальні краплі з гіалуроновою кислотою або ліпідами у складі.

Вони допоможуть підтримувати достатній рівень зволоження очей впродовж робочого дня. Зволожувальні краплі рекомендовано використовувати людям, які багато часу проводять за комп’ютером і не завжди можуть зробити перерву для відпочинку: програмістам, копірайтерам, письменникам тощо.

5. Щороку та в разі потреби відвідуйте офтальмолога.

Свербіння і почервоніння очей, які є симптомами синдрому "сухого ока", можуть сигналізувати також і про виникнення алергії або розвиток інфекції. Сльозотеча – ознака підвищення чутливості рогівки, порушення прохідності нососльозового каналу, алергії. Лікар-офтальмолог призначає потрібні краплі винятково на підставі результатів огляду. А тому вони безпечні для здоров’я та дають очікуваний результат, на відміну від призначених самостійно.

Ще кілька корисних порад для здоров’я очей

Носіть взимку сонцезахисні окуляри.

Сильний поривчастий вітер пересушує слізну плівку, сприяючи її пошкодженню. Подеколи він може травмувати рогівку, оскільки переносить мікрочастинки вуличного бруду. Наприклад, кристалики камінців і пісок.

В сонячну погоду окуляри захищають очі від ультрафіолетових променів. Взимку УФ відбиваються від снігу та скляних поверхонь і в разі тривалого впливу можуть спричинити опік рогівки.

Не тріть очі брудними руками

Впродовж дня руки контактують з телефоном, ключами від квартири, готівкою, дверними ручками. На всіх цих предметах є мікроорганізми, які тимчасово заселяють наші руки. І живуть там доти, доки ми їх не змиємо проточною водою з милом. Під час тертя очей брудними руками ми можемо занести в них ці мікроби і спричинити розвиток кон’юнктивіту або ячменю.

Також активне тертя очей, яке є звичкою, шкодить рогівці – вона стоншується. Свербіння може бути зумовлене синдромом "сухого ока", алергією, перенапруженням м’язів очей, некоректно підібраними контактними лінзами. Якщо воно вам надокучає, зверніться по допомогу до лікаря-офтальмолога, щоб вирішити проблему.

Слідкуйте за рівнем спожитої рідини

Випивайте не менше двох літрів води на день і обов’язково щодня вживайте продукти з великим вмістом вітаміну А (морква, бобові, солодкий перець, шпинат).

Головний лікар клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть свій зір та будьте здорові!

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