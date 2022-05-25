Що їсти, щоб бути здоровішим і щасливішим

Що їсти, щоб бути здоровішим і щасливішим

Дієтологиня Світлана Фус розповіла про продукти, які зроблять вас набагато здоровішими, а ваші шкіру гладенькою та пружньою.

Красива шкіра, підвищена розумова активність, стабільна робота серцево-судинної системи, хороший зір і міцні кістки – все це вже давно не межа мрій, а всього лише результат регулярних фізичних навантажень і правильного збалансованого харчування. Так що ж їсти, щоб бути здоровішим і щасливішим?⁣⁣

Для мозку⁣⁣

⁣Для стимуляції роботи мозку і підвищення його активності потрібно включити в список своїх щоденних продуктів м'ясо птиці, морську рибу жирну та не жирну, яйця, горіхи, насіння, лляну олію, а також ягоди і зелені овочі.⁣⁣

Для серця

Для хорошої роботи серця необхідний комплексний набір вітамінів та мікроелементів, а особливо калію та магнію. Їх багато в овочах, бобових, цільних крупах, морських водоростях. Цільні крупи та бобові в цьому списку особливо корисні, оскільки вони нормалізують тиск і зберігають судини від "шкідливого" холестерину.

Для зору

Є багато причин, чому наш зір гіршає. Щоб уникнути цього я рекомендую їсти якомога більше продуктів, які містять вітаміни А, бета-каротин, С і Е. В число таких продуктів входять: зелень та овочі, ягоди, молочні продукти, субпродукти, горіхи та олії, гіркий шоколад.⁣⁣

⁣⁣Для міцних кісток

Кісткам необхідний магній, кальцій, фосфор, білок. Всі ці речовини містяться у зелені та овочах, фруктах, м'ясі, рибі, яйцях та злакових і бобових. Тваринні жири вживайте у не великій кількості.⁣⁣ Частіше бувайте на свіжому повітрі у сонячні дні, бо під сонячним промінням в шкірі синтезується вітамін Д. Слідкуйте за рівнем вітаміну D у крові, особливо коли ви багато часу проводите у приміщеннях.

Для краси і молодості

Зелень, різнокольорові ягоди та овочі є основним джерелом антиоксидантів, які допомагають шкіри бути гладкою, пружною та сяйною. Також не треба забувати про тваринні жири та олії, які зберігають вологу в шкірі.

Повірте, використовуючи продукти харчування таким чином, щоб користь отримували всі органи, довго чекати "Дякую" від вашого організму не доведеться.⁣⁣

Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus

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