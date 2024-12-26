Секрет захисту пам'яті на довгі роки: як підвищити рівень ключового для мозку білка

Кожен із нас хоча б раз заходив до кімнати і забував чому. Провали в пам'яті з віком трапляються часто. Але дослідження показують, що натуральна речовина, яка називається ейротрофічним фактором мозку (BDNF), може допомогти зберегти вашу пам'ять гострою на довгі роки.

Білок BDNF – нейротрофічний фактор мозку – відіграє важливу роль у підтримці настрою, пам'яті та когнітивних функцій.

Про те, як підвищити його рівень, щоб зберегти пам'ять на довгі роки, розповідає Woman`s World.

Згідно з дослідженням, підтримка високого рівня BDNF може знизити ризик втрати пам'яті у жінок аж на 56 відсотків. Крім того, вчені припускають, що він також захищає від депресії. І хоча рівень BDNF може падати від 30 до 50 років і продовжувати знижуватися, є прості способи підвищити його природним шляхом та запобігти зниженню когнітивних здібностей.

Випийте ще одну чашку кави

Випийте другу чашку кави вранці або дуже велику лате – за обідом. Дослідження показують, що вживання двох-трьох чашок кави на день з часом підвищує рівень BDNF. Заслуга в цьому належить кофеїну, який активує рецептори у клітинах мозку, стимулюючи вивільнення цього білка.

Приготуйте домашнє гаряче какао

Не любите каву – пийте какао. Вчені визначили, що какао-порошок містить багато поліфенолів – сполук, які впливають на сигнальні шляхи клітин, щоб стимулювати вироблення та активність BDNF.

Для досягнення найкращих результатів вибирайте натуральний какао-порошок, а не оброблені сорти. Дослідження показало, що лужний спосіб оброблення суттєво знижує вміст флавонолів у какао.

Гучно смійтеся

Якщо ви любите сміятися з класичних ситкомів або ділитися жартами з друзями – це чудово. Дослідження показало, що сміх протягом 40 хвилин щодня підвищує рівень BDNF. Дослідники пояснюють, що сміх знімає стрес, який може спричинити падіння рівня білка.

Танцюйте на кухні

Увімкніть радіо, поки чекаєте на приготування вечері, і танцюйте на кухні. Регулярний рух м'язів підвищує рівень BDNF завдяки збільшенню розмірів зон мозку, які виробляють і виділяють білок. І, за словами дослідників, рух під музику максимізує переваги.

Дослідження показало, що люди, які танцювали по 90 хвилин на тиждень (ви можете розбити це на дрібніші відрізки), зазнавали вищих сплесків BDNF, ніж ті, хто їздив велосипедом або піднімав тяжкі предмети протягом того ж часу. Автори пов'язують сенсорну стимуляцію, яка забезпечується танцями, з посиленням ефектів вправ.

Використовуйте лляну олію

Щоденне додавання лише 1 ч. л. лляної олії до салатів, пасти або смажених овочів може підвищити рівень BDNF протягом восьми тижнів, як показують результати дослідження. Експерти кажуть, що заслуга в цьому належить багатому запасу олії альфа-ліноленової кислоти (АЛК) – жирної кислоти, яка живить області мозку, що виробляють білок.

Насолоджуйтеся індичкою або стейком

Яловичина та птиця є зірковими джерелами цинку – мінералу, який має вирішальне значення для вироблення BDNF. Ось чому дослідження виявило значне зростання білка у людей, які збільшили споживання цинку протягом 12 тижнів. Серед інших смачних продуктів, які забезпечують достатню кількість мінералу, – насіння гарбуза, кеш'ю, сир чедер і креветки.

Додавайте куркумін

Додавання куркуміну – сполуки, що надає куркумі золотистого кольору – може підвищити рівень BDNF на 40 відсотків протягом трьох місяців. Так кажуть дослідники, які виявили зростання цього білка у жінок, що приймали 200 мг куркуміну на день.

Експерти пояснюють, що куркумін захищає мозок від окислювального стресу – руйнівного процесу, який погіршує здатність клітин мозку виробляти BDNF.

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