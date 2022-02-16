Селен: чому важливий для здоров'я та в яких продуктах міститься

Селен: чому важливий для здоров'я та в яких продуктах міститься

До організму цей мікроелемент надходить разом з їжею.

В організмі постійно присутні агресивні сполуки, які ушкоджують та руйнують наші клітини. Їхній дії чинить опір спеціальна система захисту та селен важливий компонент цього захисту. Крім того, він необхідний для синтезу гормонів щитовидної залози і сприяє повноцінному засвоєнню йоду, з якого ці гормони і виробляються. А ще селен попереджає мутації і розвиток пухлинних клітин, необхідний для імунітету, серця і репродуктивної системи.

Основною причиною дефіциту селену в організмі є недостатнє надходження з продуктами харчування, особливо в тій місцевості, де ґрунти бідні на селен. Низький вміст селену в Україні виявлено на теренах Хмельницької, Вінницької, Київської, Луганської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Чернігівської областей та Автономної Республіки Крим.⁣⁣

А ще причинами можуть бути захворювання шлунково-кишкового тракту, куріння та зловживання алкоголем, голодування та низькокалорійні дієти, стреси. Великий вплив на вміст селену в продуктах має кулінарна обробка — до 80% селену втрачають під час приготуванні м'ясо, овочі, молоко, фрукти. Найменше – борошно та крупи (до 10%). Тому хліб, каші, свіжі овочі та фрукти є гарантованим джерелом селену. Низькокалорійне харчування з нестачею білків сприяє розвитку дефіциту селену.

Дефіцит селену немає специфічних симптомів. Але перевірити його вміст в організмі потрібно у разі гіпотеріозу, проблемах із серцем, у разі захворювання органів травлення, зниженні м'язового тонусу, проблемах з фертильністю, онкологічних захворюваннях, у літньому віці.

З яких продуктів ми отримуємо селен:

Цільнозерновий хліб⁣⁣

Овес⁣⁣

Горох⁣⁣

Нежирне м'ясо⁣⁣

Сир⁣⁣

Буряк⁣⁣

Яйця⁣⁣

Горіхи

Однак важливо пам'ятати, що додатково препарати селену можна приймати лише за призначенням лікаря !

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