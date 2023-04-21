Сезон гарних ніжок: 7 порад для ефективного бігу від Аніти Луценко

Відома тренерка поділилася рекомендаціями, як почати бігати, як це робити правильно і на що звернути увагу.

Аніта Луценко неодноразово говорила про користь бігу. Це чудова активність, яка швидко покращує стан організму і зміцнює імунітет. Але почати бігати або повернутися до старої звички треба правильно. Тож тренерка підготувала головні поради, які допоможуть зробити процес приємним та ефективним:

Правильні кросівки

Для перших пробіжок достатньо звичайних спортивних кросів. Головне не кеди і не взуття на пласкій підошві. Далі дуже рекомендую відчути усі плюси спеціальних бігових кросівок. Вони пружні і ти біжиш з більшою легкістю.

Не бігати до бурякового обличчя

Біжи так, щоб було комфортно, а не з останніх сил. Щоразу буде ставати легше, але головне правило для початківців: почни бігти, а потім зменши швидкість і ось це і є правильна швидкість. Ти можеш провести тест, проговоривши на одному диханні "я прекрасно почуваюся". Якщо не добираєш повітря – ти у правильному темпі. Вітаю! Молодець!

Техніка

Важливіше не скільки, а як саме ти бігаєш. Бігати навіть 3, 5, 10 км, але з поганою технікою – це шкідливо для наших колін, стоп, хребта. Тому важливіше побудувати правильні рухи. Бігати швидко, красиво, ефективно і тоді є і задоволення, і азарт, і форма ніг, сідниць.

Їжа: бігати натщесерце чи поїсти?

Можливі обидва варіанти. Головне зробити так і так, і знайти свій комфортний. Але якщо хочеш бігати на голодний шлунок, щоб більше схуднути, то це не найкраща ідея. Краще слідкуй за харчуванням увесь день. Це дасть 100% результат, стрункість, здоров'я і пружність.

Не ігнорувати болі

Бігати або займатись будь-яким іншим видом активності через біль – це груба помилка. Організм сигналізує через біль, що не чіпай цю зону, зверни увагу, полікуй, а не грузи і травмуй ще більше. Часто людям не вистачає інстинкту самозбереження у гонитві за результатами.

Конкретна ціль

Знайди марафон, який тебе надихає і який відбудеться десь через 3-6 місяців і готуйся до нього. Це надасть тобі натхнення і проведе цим шляхом із задоволенням, сенсом, ти будеш пишатися собою. Маючи ціль долати перешкоди і дощову погоду легко!

Знайди партнера/партнерку чи бігове комьюніті

Бігати у команді однодумців чи змагатись із подругою у додатку – це мотивація, яка буде сама тебе вести до хорошого результату. Працюй із тренером або увійди до команди бігунів початківців. Наприклад, доєднайся до WowБіг. Це наша нова програма у додатку WOWBODY. Під час проходження ти вставляєш навушники у вуха і просто йдеш за голосом тренера: прискорення, відпочинок, техніка. Також зможеш ділитися результатами у чаті з іншими учасницями. Він точно буде у вигляді гарних стегон. А в цілому, біг – це стиль життя і така активність, яку точно варто спробувати.

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