Сезон кліщів: лікарка пояснила, як розпізнати анаплазмоз й уникнути дихальної недостатності

Як розпізнати анаплазмоз / © Credits

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Однією з найпоширеніших хвороб, яку кліщі передають людині, є хвороба Лайма. Менш поширена, але не менш небезпечна, — анаплазмоз.

Якими симптомами проявляється хвороба, до яких ускладнень може призвести та як себе захистити, розповіла дитяча лікарка-інфекціоністка Клініки МЕДІКОМ Наталія Володимирівна Махіня.

Анаплазмоз — інфекційне захворювання, яке передається людині зі слиною кліща, зараженого певними бактеріями. Водночас звичайний пасовищний кліщ може одночасно переносити і анаплазмоз, і хворобу Лайма. Це явище має назву ко-інфекція.

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Перші ознаки анаплазмозу виникають в середньому через 8-14 днів після укусу кліща і симптоматично нагадують раптовий розвиток грипу. Від 2 до 10 діб людина має:

лихоманку вище 38 градусів (різко підвищується, а протягом 2-3 днів різко знижується, і є ключовим симптомом );

мороз;

головний біль;

сухий поверхневий кашель;

біль у горлі;

збільшені лімфатичні вузли;

м’язовий, суглобовий біль;

нудоту та блювання;

знижений апетит, сухість у роті;

знижений артеріальний тиск;

діарею або закреп.

У рідкісних випадках на обличчі, шиї, грудях, кінцівках з’являються рожеві, ледь помітні плями без підсипань і свербежу, схожі на алергічну реакцію. У пацієнтів із ко-інфекцією, які заражені і анаплазмозом, і хворобою Лайма, пребіг захворювання більш важкий.

Інколи анаплазмоз розвивається без жодної клінічної ознаки. Це пов’язано з кількома факторами:

низьке бактеріальне навантаження — в організм потрапило мало бактерій;

сильна імунна система ефективно контролює інфекцією.

Однак і в такому разі зберігається ризик ускладнень. Навіть невелика кількість бактерій може зберігатися у клітинах імунної системи і повільно «фоново» пошкоджувати внутрішні органи. Тому анаплазмоз обов’язково треба лікувати. Але за відсутності симптомів зробити це достатньо складно, адже виявити його випадково неможливо. Зниження тромбоцитів, лейкоцитів, підвищення ферментів печінки (АЛТ, АСТ) — неспецифічні зміни крові, які може викликати стрес, вживання антибіотиків або парацетамолу, грип, COVID-19 тощо.

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Нелегко діагностувати анаплазмоз і за наявності симптомів, які нагадують раптовий розвиток грипу (ГРВІ розвивається поступово). Багато пацієнтів зволікають з візитом до лікаря, що призводить до виникнення ускладнень, серед яких:

асептичний менінгіт, ниркова та дихальна недостатність (найчастіші ускладнення);

порушення згортання крові;

міокардит;

гепатит;

неврологічні ускладнення;

вторинні інфекції.

В Україні анаплазмоз не є поширеною хворобою, але нові випадки реєструються щороку.

Тому вкрай важливо у весняний період активності кліщів дотримуватися таких правил:

Виходити на прогулянку переважно у світлому одязі з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла. На світлих тканинах кліщ буде більш помітним, ніж на темних; Заправляти широкі штани в шкарпетки, особливо — дітям. Користуватися репелентами, тварин обробляти засобом проти кліщів. Після кожної прогулянки оглядати одяг, себе, дітей, домашніх улюбленців. У людей кліщі найчастіше присмоктуються за вухами, під колінами та пахвами, на шиї, попереку, в паху. Одяг, в якому гуляли на природі або пікнікували, раджу знімати в коридорі і одразу прати за температури 60°C. Не сидіти і не лежати у високій траві під час пікніку чи прогулянки. Виявили кліща — неодмінно зверніться до інфекціоніста, навіть якщо самостійно його видалили.

Махіня Наталія Володимирівна