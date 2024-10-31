Сезон загострення гастриту: гастроентерологиня пояснила, чи впливає осінь на стан шлунка

Хронічний гастрит – це захворювання, яке є одним із найпоширеніших у світі. За відсутності лікування воно може призвести до розвитку виразки або навіть раку шлунка.
Чому виникає загострення гастриту, чи впливає на це зміна сезону та коли звертатися до лікаря, розповіла лікарка-гастроентерологиня, терапевтка Клініки МЕДІКОМ Анна Васкес Абанто.
Причини гастриту
Гастрит – це запалення слизової оболонки шлунка. Буває гострим і хронічним. Гострий виникає раптово і триває кілька днів, у клінічній практиці зустрічається рідко. Хронічний виникає поступово, триває від кількох днів до кількох місяців, і періодично загострюється.
Що провокує розвиток хвороби?
Найчастіше – це бактерія Helicobacter pylori (хелікобактер), яка потрапляє в шлунок з інфікованою водою та їжею. Також вона передається під час поцілунку, після використання спільного посуду – чашок, ложок, виделок. "Підхопити" її можна у громадській вбиральні, взявшись за ручку дверей, і не помивши потім ретельно руки. H. Pylori гине у гарячій воді, нагрітій вище 60 градусів. Тому важливо мити руки, те, що їсте і те, з чого їсте.
Такий вид гастриту називають інфекційним, його діагностують у 80% пацієнтів.
Серед інших причин:
- закид жовчі в шлунок – жовч із дванадцятипалої кишки повертається у шлунок;
- зловживання алкоголем (алкогольний гастрит);
- тривале приймання лікарських препаратів, наприклад, антибіотиків чи знеболювальних препаратів (медикаментозний гастрит);
- аутоімунні хвороби, наприклад, системний васкуліт, ревматоїдний артрит або інші аутоімунні процеси (аутоімунний гастрит);
- стрес.
А як щодо незбалансованого харчування?
Смажені, жирні, гострі, м’ясні страви не є першопричиною розвитку гастриту, це міф, але вони можуть спровокувати загострення хронічного гастриту. Своєю чергою збалансоване харчування нормалізує кишковий мікробіом і пригнічує активність H. Pylori (хелікобактер), що вкрай важливо під час епізоду загострення. Своїм пацієнтам я рекомендую харчуватися збалансовано та не переїдати завжди, а не лише після погіршення самопочуття.
Сезон загострення гастриту
Осінь та весна вважаються сезонами загострення гастриту, проте науково це не підтверджено. Хвороба може загостритися будь-коли, якщо для цього будуть сприятливі “умови”. Наприклад, сімейне застілля з поїданням жирної, смаженої їжі та вживанням алкоголю.
Загострення восени можливе з кількох причин:
- перехід на "важку" для шлунка їжу – більше картоплі, макаронів, напівфабрикатів, менше свіжих овочів та зелені;
- осіння депресія, яка є для організму стресом.
Під час стресу вивільняється кортизол і адренокортикотропний гормон (АКТГ). Вони стимулюють секрецію соляної кислоти в шлунку. Також людина може споживати висококалорійні страви, алкоголь, мало спати. А мелатонін, який виробляється переважно вночі, сприяє зниженню рівня соляної кислоти в шлунку;
- порушення гормонального фону, зумовлене зміною ендокринного балансу.
Це пов’язано зі скороченням світлового дня та зниженням рівня сонячного світла.
Якщо ви маєте хронічний гастрит, я раджу щороку перевіряти шлунок у гастроентеролога, не чекаючи осені чи появи "тривожних" симптомів. Це дозволить своєчасно помітити навіть мінімальні зміни і розпочати лікування. Адже гастрит може спричиняти розвиток виразки та раку шлунка, зокрема аденокарциноми.
Нудота, блювота, печія, підвищення температури тіла, біль у верхній частині шлунка, діарея, відчуття важкості, здуття – серйозні причини записатися на позапланове обстеження. Гастрит – це хронічне захворювання, але за правильного та своєчасного лікування можна досягти тривалої ремісії і повернути якість життя.
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