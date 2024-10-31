Сезон загострення гастриту: гастроентерологиня пояснила, чи впливає осінь на стан шлунка

Хронічний гастрит – це захворювання, яке є одним із найпоширеніших у світі. За відсутності лікування воно може призвести до розвитку виразки або навіть раку шлунка.

Чому виникає загострення гастриту, чи впливає на це зміна сезону та коли звертатися до лікаря, розповіла лікарка-гастроентерологиня, терапевтка Клініки МЕДІКОМ Анна Васкес Абанто.

Причини гастриту

Гастрит – це запалення слизової оболонки шлунка. Буває гострим і хронічним. Гострий виникає раптово і триває кілька днів, у клінічній практиці зустрічається рідко. Хронічний виникає поступово, триває від кількох днів до кількох місяців, і періодично загострюється.

Що провокує розвиток хвороби?

Найчастіше – це бактерія Helicobacter pylori (хелікобактер), яка потрапляє в шлунок з інфікованою водою та їжею. Також вона передається під час поцілунку, після використання спільного посуду – чашок, ложок, виделок. "Підхопити" її можна у громадській вбиральні, взявшись за ручку дверей, і не помивши потім ретельно руки. H. Pylori гине у гарячій воді, нагрітій вище 60 градусів. Тому важливо мити руки, те, що їсте і те, з чого їсте.

Такий вид гастриту називають інфекційним, його діагностують у 80% пацієнтів.

Серед інших причин:

закид жовчі в шлунок – жовч із дванадцятипалої кишки повертається у шлунок;

зловживання алкоголем (алкогольний гастрит);

тривале приймання лікарських препаратів, наприклад, антибіотиків чи знеболювальних препаратів (медикаментозний гастрит);

аутоімунні хвороби, наприклад, системний васкуліт, ревматоїдний артрит або інші аутоімунні процеси (аутоімунний гастрит);

стрес.

А як щодо незбалансованого харчування?

Смажені, жирні, гострі, м’ясні страви не є першопричиною розвитку гастриту, це міф, але вони можуть спровокувати загострення хронічного гастриту. Своєю чергою збалансоване харчування нормалізує кишковий мікробіом і пригнічує активність H. Pylori (хелікобактер), що вкрай важливо під час епізоду загострення. Своїм пацієнтам я рекомендую харчуватися збалансовано та не переїдати завжди, а не лише після погіршення самопочуття.

Сезон загострення гастриту

Осінь та весна вважаються сезонами загострення гастриту, проте науково це не підтверджено. Хвороба може загостритися будь-коли, якщо для цього будуть сприятливі “умови”. Наприклад, сімейне застілля з поїданням жирної, смаженої їжі та вживанням алкоголю.

Загострення восени можливе з кількох причин:

перехід на "важку" для шлунка їжу – більше картоплі, макаронів, напівфабрикатів, менше свіжих овочів та зелені;

осіння депресія, яка є для організму стресом.

Під час стресу вивільняється кортизол і адренокортикотропний гормон (АКТГ). Вони стимулюють секрецію соляної кислоти в шлунку. Також людина може споживати висококалорійні страви, алкоголь, мало спати. А мелатонін, який виробляється переважно вночі, сприяє зниженню рівня соляної кислоти в шлунку;

порушення гормонального фону, зумовлене зміною ендокринного балансу.

Це пов’язано зі скороченням світлового дня та зниженням рівня сонячного світла.

Якщо ви маєте хронічний гастрит, я раджу щороку перевіряти шлунок у гастроентеролога, не чекаючи осені чи появи "тривожних" симптомів. Це дозволить своєчасно помітити навіть мінімальні зміни і розпочати лікування. Адже гастрит може спричиняти розвиток виразки та раку шлунка, зокрема аденокарциноми.

Нудота, блювота, печія, підвищення температури тіла, біль у верхній частині шлунка, діарея, відчуття важкості, здуття – серйозні причини записатися на позапланове обстеження. Гастрит – це хронічне захворювання, але за правильного та своєчасного лікування можна досягти тривалої ремісії і повернути якість життя.

Анна Васкес Абанто

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