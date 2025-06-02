Сезонні овочі: чому їх варто споживати у потрібний час / © Credits

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У світі, де можна купити полуницю взимку, а гарбуз у липні, легко забути, що у природі всьому свій час. Проте саме сезонність дарує овочам найкращий смак, максимум користі та мінімум шкоди для довкілля. Видання Real Simple розповіло, чому варто звертати увагу на овочі у сезон, як це впливає на наше здоров’я та бюджет, і які продукти варто купувати у різні пори року.

Важливість їсти овочі по сезонах

Більше користі для здоров’я . Овочі, які зібрані у своєму природному сезоні, мають найвищий вміст вітамінів і мінералів. Наприклад, весняна зелень багата на вітамін С, а зимові коренеплоди — на клітковину та антиоксиданти. Овочі, які транспортуються здалеку або довго зберігаються, можуть втратити до 50% своїх поживних речовин.

Кращий смак і аромат. Сезонні овочі дозрівають природним шляхом, а не прискорено у теплицях або камерах. Вони мають насиченіший смак, соковитість і текстуру. Спробуйте помідор у липні і ви зрозумієте, що це зовсім інша історія, ніж у січні.

Економія для гаманця . Коли овочів багато — ціна на них падає. Сезонні продукти дешевші, бо не вимагають дорогих тепличних умов або тривалого транспортування.

Менший вплив на довкілля. Коли ви купуєте сезонне, ви зменшуєте свій вуглецевий слід. Овочі, які вирощуються ближче до вас, не потребують авіа чи морських перевезень.

Які овочі у сезоні

Весна (березень — травень)

Весна — це свято легких, хрустких, ніжних овочів. Організм прокидається після зими та прагне вітамінів. У цей час з’являються перші зелені продукти, багаті на фолієву кислоту та клітковину.

У сезоні:

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Спаржа

Редис

Зелена цибуля

Капуста

Фенхель

Шпинат

Салат-латук

Ревінь

Шампіньйони та інші гриби

Часник (молодий)

Горох

Кале

Мангольд

Морква (з молодого врожаю)

Літо (червень — серпень)

Літо — час овочевого розмаїття. Це період, коли ринки майорять барвами: червоні помідори, яскраво-жовта кукурудза, зелений перець. Овочі цього сезону часто мають високу водянистість — саме те, що потрібно в спеку.

У сезоні:

Помідори

Огірки

Кабачки, цукіні

Баклажани

Болгарський перець

Кукурудза

Зелена квасоля

Часник

Буряк

Фенхель

Лук-шалот

Кріп, петрушка, базилік

Квасоля

До речі, деякі з цих овочів ботанічно вважаються фруктами, але ми все одно їмо їх як овочі.

Осінь (вересень — листопад)

Овочі стають ситнішими та насиченішими. Це сезон коренеплодів, які наповнюють тіло теплом. Ідеальні інгредієнти для супів, запіканок і тушкованих страв.

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У сезоні:

Броколі

Цвітна капуста

Брюссельська капуста

Картопля

Пастернак

Морква

Солодка картопля (батат)

Ріпа

Цибуля

Гриби

Часник

Імбир

Салат-латук (останні врожаї)

Мангольд

Кале

Буряк

Капуста всіх видів

Зима (грудень — лютий)

Хоча зима здається бідною на врожай, насправді це сезон надзвичайно поживних коренеплодів та хрестоцвітих овочів, які довго зберігаються та прекрасно підходять для гарячих страв.

У сезоні:

Ріпа

Пастернак

Селера коренева

Картопля

Буряк

Морква

Цибуля

Капуста

Кале

Часник

Брюссельська капуста

Батат

Мангольд

Листя капусти

Як максимально використати сезонні овочі

Плануйте меню на основі сезону. Додайте в улюблені страви сезонні інгредієнти — наприклад, борщ із молодого буряка навесні чи запечені овочі з пастернаком восени.

Заморожуйте чи консервуйте надлишки. Якщо ви купили ящик перцю у серпні, частину можна заморозити на зиму.

Готуйте просто. Сезонні овочі не потребують складного оброблення. Часто досить запекти, приготувати на пару чи зробити салат.

Обирайте локальні ринки. На фермерських базарах найчастіше продають саме свіжозібрані овочі, без довгих перевезень.

Їсти сезонно — це не просто модний тренд. Це турбота про здоров’я, добробут родини та відповідальне ставлення до природи. Коли ви дотримуєтеся ритмів природи, то отримуємо не лише користь і смак, а й глибший зв’язок із тим, що на нашій тарілці.

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