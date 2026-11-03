Що буде, якщо не лікувати зуби і не відновлювати втрачені: пояснює стоматолог

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Лікар-стоматолог, засновник клініки KASTOM Ігор Остапенко пояснив, чому через хворі та зруйновані зуби змінюється прикус і виникає напруження м’язів, а також розповів скільки часу можна безпечно для здоров’я ходити без зуба у роті.

Проблемні зуби умовно можна розділити на дві категорії. Перша – хворі зуби з каріозним ураженням, де лікування є відносно простим. Достатньо встановити пломбу або велику вкладку і це дозволить відновити анатомічну структуру зуба та повернути його повноцінну жувальну функцію. Друга група – зуби з більшою глибиною руйнування. Тут, відповідно, і процес лікування стає складнішим. Окрім відновлення структури, потрібні ретельне очищення і пломбування кореневих каналів, щоб забезпечити відсутність інфекції всередині зуба. Тільки після цього можна проводити повноцінну керамічну реставрацію.

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Що каже статистика

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, карієс – найпоширеніше захворювання порожнини рота. Від нього страждають приблизно 2,5 млрд людей на планеті і саме він врешті-решт призводить до руйнації зубів. Що цікаво, щоб карієс пройшов крізь емаль, досяг дентину і почав руйнувати зуб, потрібно від двох до чотирьох років. У дітей цей процес іде швидше, а в дорослих, які дбають про гігієну ротової порожнини, довше.

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Бідний прикус

Коли людина має велику кількість зруйнованих або втрачених зубів, прикус починає деформуватися. Зміщуючись зі своїх позицій, зуби створюють так звані блоки і під час рухів нижньої щелепи – наприклад, коли ми пережовуємо їжу – змушують її приймати нетипове положення, щоб хоч якось забезпечити жувальну функцію.

Чим більше зубів ми втрачаємо, і, чим масштабніші руйнування їхніх твердих тканин, тим сильніше страждає жувальна функція. Від цього також втомлюються м'язи. Вони переходять у напружену фазу й позбавлені можливості відпочити через змінений прикус та постійну потребу утримувати нове положення щелепи. Зрештою це призводить до дискомфорту: людині стає складно пережовувати тверду їжу, вона відчуває втому й напруження в м'язах, інколи з'являється хрускіт у суглобі.

Менше зубів – більше навантаження

Зуби, що залишилися, страждають через перерозподіл навантаження. Так, роботу, яку раніше виконували 28 зубів, тепер беруть на себе лише 15–20. Від надлишкового тиску зазнає шкоди найслабша ланка: або тверді тканини зубів починають інтенсивно стиратися, або страждає пародонт – комплекс тканин, який утримує зуби в кістці. Через таке функціональне перевантаження кісткова тканина починає поступово зникати, зуби втрачають стійкість і стають рухомими, що в майбутньому може призвести до втрати навіть цілком здорових зубів.

“Це як снігова куля, яка котиться вниз, – каже Ігор Остапенко. – Чим менша кількість проблем, тим менша вага цієї кулі. Але що більше зубів ми втрачаємо, то більшої деформації зазнає система. Це запускає ланцюгову реакцію руйнування в інших ланках і в цілому розбалансовує весь механізм її звичної роботи”.

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Системний збій

Емаль зношується настільки повільно, що ми цього навіть не помічаємо: моляри втрачають близько 29 мікронів на рік, а премоляри – орієнтовно 15. Це у десятки разів тонше за людську волосину. Проблеми починаються тоді, коли в цій системі відбувається збій: з'являється нічний скрегіт (бруксизм), деформується прикус або випадають зуби, через що навантаження починає розподілятися нерівномірно. У таких умовах стирання емалі прискорюється.

Хто заповнить порожнечу

Організм людини влаштований так, щоб самостійно себе компенсувати. Тому він фактично намагається підлаштуватися й перекласти втрачені функції з однієї ділянки на іншу. Коли ми втрачаємо зуб, сусідні зуби намагаються заповнити порожнину, яка утворилася. Вони прямують на місце відсутнього зуба – буквально нахиляються або розвертаються в сторону дефекту. Наприклад, якщо втрачено верхній зуб – його зуб-антагоніст, який працював з ним у парі, починає компенсувати цю порожнину, піднімаючись вгору. Точно так само діє верхній зуб, коли немає нижнього.

“Якщо загалом система здорова і працює злагоджено, але є ураження частини зуба – наприклад, через карієс – випадає лише невелика ланка, – говорить стоматолог. – У такому разі значного зміщення чи деформації сусідніх зубів не відбувається. Ми маємо лише локальний дефект – певну зону, яка на момент пережовування їжі не бере повноцінної участі в процесі і не допомагає перетирати їжу. Відповідно, коли ми відновлюємо такий зуб і перевіряємо контакти, проблема зникає”.

Імплантати кращі за мости

Сьогодні втрата зуба – це автоматичне показання до дентальної імплантації. Раніше головною альтернативою були мостоподібні протези, коли сусідні зуби ставали опорою і працювали «за себе і за того хлопця». У чому недолік таких конструкцій? В зоні втраченого зуба через відсутність навантаження кісткова тканина атрофується, її об’єм зменшується, згодом при лікування цей об’єм потрібно компенсувати. До того ж з часом між зубом і протезом утворюється простір. І треба враховувати, що зуби-опори природно балансують на тонких зв’язках: коли тиснеш на один, інший не працює. Через таке нерівномірне навантаження міст втрачає герметичність, і під ним починають псуватися зуби. Натомість імплантати забезпечують потрібне навантаження на кістку і за ними набагато простіше доглядати. Але головне – стоматологу більше не треба обточувати здорові сусідні зуби, які могли б служити довго та ефективно.

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Ігор Остапенко

Скільки можна проходити без зуба

Якщо зуб неможливо врятувати консервативним лікуванням, він підлягає видаленню. Щоб максимально зберегти тканини, стоматологи намагаються одразу встановити імплантат у випадку, коли в зоні лікування відсутня інфекція. Проте якщо не вистачає кістки – потрібно робити кісткову пластику і чекати. Зазвичай потрібно від 4 місяців, щоб сформувалися власні здорові тканини – відновилась кісткова тканина в зоні дефекту. Звісно, у цей час пацієнт ходить з тимчасовою коронкою. Якщо ж просто ходити без зуба – протягом року кісткова тканина в зоні дефекту втратить значну частину початкової ширини. Саме тому стоматологи наголошують на безпечному вікні у 4–6 місяців.

“Проблемні й втрачені зуби можна й потрібно відновлювати, – наголошує Ігор Остапенко. – І чим раніше ви почнете лікування, тим простішим і швидшим воно буде для вас”.

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