Що буде з організмом, якщо кожного дня їсти полуницю

Полуниця / © Associated Press

Реклама

Полуниця давно стала однією з найулюбленіших ягід у світі. Її додають до смузі, йогуртів, каш, десертів або просто їдять свіжою. Та за приємним смаком ховається справжній набір корисних речовин, про це розповіло видання Real Simple.

За словами дієтологині Мії Сін, полуниця містить вітамін С, клітковину, фолати, калій та потужні антиоксиданти. Причому лише у 150г ягід забезпечує майже 100% добової потреби у вітаміні С.

Харчова цінність на 150 г:

Реклама

Калорії — 53 ккал

Білки — 1,1 г

Вуглеводи — 12,7 г

Цукри — 8,1 г

Клітковина — 3,3 г

Жири — 0,5 г

Мікроелементи:

Вітамін С — 97,6 мг

Калій — 254 мг

Кальцій — 26,6 мг

Магній — 21,6 мг

Фосфор — 39,8 мг

Натрій — 1,66 мг

Кишківник

Однією з головних переваг полуниці є її високий вміст клітковини. Дієтологиня Джіана ДіМарія пояснює, що клітковина підтримує нормальну роботу травної системи та сприяє регулярній роботі кишківника.

Крім того, полуниця містить пектин — різновид пребіотичної клітковини, яка служить їжею для корисних бактерій кишківника. Під час ферментації цих волокон утворюються коротколанцюгові жирні кислоти, зокрема бутират, який підтримує здоров’я кишківника та допомагає зменшувати запалення.

Імунітет

Стан кишківника безпосередньо пов’язаний із роботою імунної системи. За оцінками фахівців, понад 70% імунних клітин організму розташовані саме там.

Реклама

Додайте до цього високий вміст вітаміну С і стане зрозуміло, чому полуниця вважається справжнім союзником імунітету. Вітамін С накопичується у білих кров’яних клітинах та допомагає їм ефективніше боротися з бактеріями та вірусами. Також він бере участь у виробленні та роботі лімфоцитів і фагоцитів — клітин, які захищають організм від інфекцій.

Серце

Регулярне вживання полуниці може позитивно впливати й на серцево-судинну систему. За словами Мії Сін, тут працюють одразу три компоненти:

клітковина допомагає знижувати рівень «поганого» холестерину LDL

калій підтримує здоровий артеріальний тиск і врівноважує дію натрію

антоціани — природні пігменти, які надають ягодам червоного кольору, сприяють здоров’ю судин та зменшують оксидативний стрес.

Менше запалення та оксидативного стресу

Полуниця багата на такі антиоксиданти, як вітамін С, антоціани та інші поліфеноли. Вони нейтралізують вільні радикали та допомагають знижувати рівень запальних процесів в організмі.

Це важливо, адже хронічне запалення та оксидативний стрес впливають на підвищення ризику розвитку цукрового діабету II типу, серцево-судинних захворювань і деяких видів раку. Звісно, сама полуниця не є чарівною пігулкою, але як частина збалансованого раціону вона може сприяти профілактиці цих станів.

Реклама

Мінуси полуниці

Для більшості людей полуниця є безпечним продуктом для щоденного споживання. Проте деякі нюанси все ж існують.

Якщо ви не звикли до великої кількості клітковини, різке збільшення порцій може викликати здуття чи дискомфорт у травній системі. Тому дієтологи радять збільшувати її споживання поступово.

Також варто бути обережними людям, які мають обмеження щодо вітаміну С. Наприклад, під час деяких видів хімієтерапії чи променевої терапії високі дози цього вітаміну можуть впливати на ефективність лікування.

Ще одна категорія — люди з гемохроматозом, захворюванням, за якого організм накопичує надлишок заліза. Оскільки вітамін С посилює засвоєння заліза, надмірне споживання продуктів із його високим вмістом може бути небажаним.

Реклама

Оптимальна порція полуниці — приблизно 150 г ягід на день або близько восьми великих полуниць. Саме така кількість вважається однією порцією фруктів. Водночас дорослим рекомендується споживати близько 300 г фруктів щодня. Тож полуниця може легко стати половиною цієї норми.

Однак фахівці нагадують, що навіть найкорисніший продукт не повинен бути єдиним джерелом поживних речовин. Для максимальної користі важливо урізноманітнювати раціон та чергувати різні фрукти і ягоди.

Новини партнерів