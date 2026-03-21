Що станеться з організмом, якщо замінити воду на Колу / © Credits

Реклама

Колу п’ють мільйони людей по всьому світу та нею часто замінюють воду. Для когось це звична щоденна рутина, а для інших — спосіб насолодитися солодким смаком без додаткових калорій. Але що відбувається всередині організму, коли вода повністю замінюється на цукровмісну чи «дієтичну» колу. Команда дослідників опублікувала результати експерименту на щурах у виданні Frontiers in Nutrition , які показують несподівані зміни у мікробіоті, імунітеті та роботі органів.

Що показав експеримент

Дослідники поділили 24 щури на три групи, у кожній вживали воду, цукровмісну колу та «дієтичну» колу. Тварини протягом восьми тижнів отримували напій як єдине джерело рідини та мали доступ до стандартного корму. Вимірювали вагу, індекс тіла, функції тимуса та селезінки, а також біохімічні показники крові й склад кишкової мікробіоти. Було виявлено, що вага та рівень цукру у крові залишилися стабільними, однак обидві групи, які вживали колові напої мали зниження кількості білих кров’яних тілець, а це ознака потенційних проблем з імунною системою.

Вплив на органи

Цукровмісна кола зменшувала тимус і збільшувала селезінку, це свідчить про імунні зміни.

«Дієтична» кола не зменшувала тимус, але підвищувала рівні печінкових ферментів ALT і AST.

Цукровмісна кола підвищувала показники BUN («Blood Urea Nitrogen» — азот сечовини у крові), що вказує на навантаження на нирки, а обидва види колових напоїв знижували рівень загального білка у крові.

Мікробіота кишківника

Аналіз 16S рРНК показав суттєві зміни складу мікробіоти:

Реклама

Зменшилась кількість корисних бактерій.

Зросла різноманітність мікробіоти, особливо у групі, яка вживала цукровмісну колу.

Зміни в мікробіоті корелювали з імунними та нирковими показниками, а це свідчить про взаємозв’язок кишківника та системного здоров’я.

Навіть без видимих змін у метаболізмі, регулярне вживання коли впливає на імунітет та роботу органів. Цукровмісні напої мали сильніший ефект на імунну систему та нирки, а «дієтичні» — на печінку. Це нагадує, що навіть «легкі» газовані напої не є фізіологічно нейтральними.

Дослідження на щурах доводить, що постійне заміщення води колою, навіть без збільшення ваги, змінює мікробіоту та імунні показники. Для людей це означає, що щоденне вживання коли може мати приховані наслідки для здоров’я. Звичайно, переносити результати на людей слід обережно, але думати про помірність у споживанні солодких та «дієтичних» газованих напоїв варто вже сьогодні.