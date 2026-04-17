Що купити в супермаркеті: список продуктів для здорового серця

Догляд за здоров’ям вашого серця починається з продуктів, які ви купуєте в магазині, тому список закупів — це перший крок до збереження здорового серця.

Нealthline підготував приклад списку продуктів, який допоможе вам орієнтуватися у магазині як справжньому знавцеві здорового способу життя.

Овочі

Намагайтеся, щоб справи були веселковими: що більше кольорів, то більше фітонутрієнтів, корисних для вашого серця і здоров’я загалом.

листова зелень: шпинат, капуста кале та мангольд, які містять багато вітаміну К і нітратів

ягоди: чорниця, полуниця та малина, багаті на антиоксиданти

хрестоцвіті овочі: броколі, цвітна та брюссельська капуста

авокадо: чудове джерело мононенасичених жирів

цитрусові: апельсини та грейпфрути, які містять багато клітковини й вітаміну С

Білок

Зосередьтеся на рослинних білках і жирній рибі.

жирна риба: лосось, скумбрія або сардини, особливо свіжі, для більшого вмісту омега-3

бобові: сочевиця, нут, чорна і червона квасоля

нежирна птиця: куряча або індича грудка без шкірки

рослинна основа: дуже твердий тофу або темпе

Зернові, насіння, олії тощо

Замініть рафіновані «білі» вуглеводи на цільнозернові продукти з високим вмістом клітковини.

овес: вівсяні пластівці або крупи містять бета-глюкан, який сприяє зниженню рівня холестерину ЛПНЩ

цільнозернові продукти: кіноа, фаро, коричневий рис або гречка

горіхи й насіння: волоські горіхи, насіння чіа, льону та несолоний мигдаль

корисні олії: оливкова олія першого віджиму — золотий стандарт здоров’я серця

спеції та трави: часник, цибуля, куркума і свіжа зелень замість солі

Молочні продукти

грецький йогурт: звичайний, знежирений або з низьким вмістом жиру (чудово підходить для пробіотиків)

рослинне молоко: несолодке мигдальне або соєве молоко

яйця: великі яйця або яєчні білки (в помірних кількостях)

Про що варто пам’ятати під час закупівель

Перевірте вміст натрію: якщо ви купуєте консервовані овочі або квасолю, зверніть увагу на написи «з низьким вмістом натрію» або «без додавання солі» на пакованні. Обов’язково ретельно промийте їх перед вживанням.

Зверніть увагу на «приховані» цукри: перевіряйте етикетки на всіх продуктах, які купуєте, оскільки надлишок цукру може бути так само шкідливим для серця, як і сіль. Крім того, доданий цукор може мати безліч різних назв.

Ви можете вжити заходів для купівлі продуктів, дбаючи про здоров’я свого серця. Зокрема, замість центральних і середніх проходів можна триматися зовнішнього периметра магазину, де зазвичай розташовані корисніші натуральні варіанти.

Обов’язково поповніть свій список свіжими продуктами, нежирними білками, цільними зернами, насінням та іншими оліями чи травами, які можуть бути кориснішими для здоров’я серця, ніж інші товари в магазині.

Завжди уважно читайте етикетки та дізнавайтеся, як різні інгредієнти можуть впливати на ваше здоров’я.