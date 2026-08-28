Що робити, якщо всі зуби випали або їх видалили: пояснює стоматолог

Що призводить до втрати всіх зубів / © Credits

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Що призводить до втрати всіх зубів, чи можна їх зафіксувати у щелепі та чим відрізняються системи All-on-4 і All-on-6, розповів стоматолог-ортопед стоматологічної клініки FrankoLab Артем Містюк.

Однією з найпоширеніших причин втрати всіх зубів є запущений пародонтит. Розвивається він внаслідок накопичення бактеріального нальоту. Якщо його не знімати, з часом наліт мінералізується і трансформується в зубний камінь.

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Камінь проростає під ясна, відшаровуючи їх від зуба, й утворює «пародонтальні кишені», де наліт неможливо зчистити зубною щіткою. У тих кишенях безперешкодно розмножуються бактерії, а імунна система у відповідь на це запускає запалення, яке руйнує зв’язку зуба з кісткою і саму кістку. Відтак здоровий зуб втрачає опору й починає хитатися.

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У пацієнтів із некомпенсованим цукровим діабетом пародонтит розвивається агресивніше, ніж зазвичай, через порушення кровопостачання ясен і знижену опірність до бактерій нальоту.

Друга досить поширена причина — глибокий множинний карієс. Карієс переходить у пульпіт: відбувається запалення внутрішніх тканин зуба, тобто пульпи. Непролікований пульпіт згодом призводить до періодонтиту, за якого запалюються тканини навколо верхівки кореня: виникає гнійне запалення, руйнується опорний апарат зуба, після чого його видаляють.

Пародонтит руйнує опору багатьох зубів одночасно: запалення охоплює всю ясенну лінію. Множинний карієс руйнує зуби групами, оскільки наліт накопичується в проміжках між сусідніми зубами й роз’їдає емаль дотичних поверхонь.

Що робити, якщо всі зуби на щелепі потребують видалення або вже випали?

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Існують дві методики лікування — All-on-4 і All-on-6

All-on-4 передбачає встановлення незнімної конструкції на всю щелепу з 10–14 зубів, що тримається на чотирьох опорах, тобто імплантах. Два передні вкручують вертикально, два задні — під кутом до 45 градусів.

У бічних відділах, де раніше були жувальні зуби, кістка атрофується найшвидше. Крім того, на верхній щелепі розташовані гайморові пазухи, а знизу — нижній альвеолярний нерв, пошкодження якого призводить до стійкого оніміння губи й підборіддя. Нахил дозволяє обійти ці перешкоди й поставити довший імплант: що довший імплант, то більша площа його контакту з кісткою і надійніша фіксація.

За All-on-6 встановлюють незнімний протез на шість імплантів: зазвичай чотири передні вкручують вертикально, два задні — під нахилом. За достатнього обсягу кісткової тканини всі шість можуть поставити вертикально. Жувальне навантаження розподіляється на більшу кількість опор, ніж за All-on-4, і тиск на кожен окремий імплант зменшується. Але для встановлення шести опорних імплантів потрібен більший обсяг кісткової тканини.

Іноді пацієнту не підходять обидві методики, зокрема через некомпенсований цукровий діабет, активне запалення пародонту, виражену атрофію кістки.

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Однак виражена атрофія кісткової тканини не є абсолютним протипоказанням до імплантації — йдеться саме про All-on-4 і All-on-6. За цими протоколами імпланти встановлюють у власну кістку, без нарощування, й одразу фіксують тимчасовий протез. Якщо кісткової тканини замало навіть для нахиленого імпланта, потрібна кісткова пластика або виличні імпланти.

Також ці методики можна розглядати після того, як цукровий діабет вдалося компенсувати, тобто нормалізувати рівень цукру. За підвищеного цукру рани загоюються значно повільніше, зростає ризик інфекції й імплант може не прижитися.

Втрата всіх зубів — це завжди великий стрес для людини

По-перше, тому що зуби дають змогу їсти різноманітну, смачну їжу, зокрема тверду: свіжі фрукти, овочі, м’ясо, горіхи тощо. За їхньої відсутності раціон зміщується у бік м’якої їжі, рафінованих вуглеводів. Відповідно організм отримує менше клітковини, вітамінів, мікро- та макроелементів.

На рівні популяційних досліджень повна відсутність зубів пов’язана з вищим ризиком серцево-судинних захворювань і когнітивних порушень.

По-друге, мовлення стає нерозбірливим, щоки западають, кутики губ опускаються, підборіддя висувається вперед. Багато хто починає уникати зустрічей із друзями, менше говорити й усміхатися, прикривати рот рукою під час розмови.

І по-третє, без належного жувального навантаження щелепна кістка поступово розсмоктується, адже тиск зубів під час пережовування їжі передається через корені на кістку, змушуючи її постійно оновлюватися.

Тому я раджу регулярно перевіряти зуби, робити професійну гігієну раз на 6 місяців та не ігнорувати найменші зміни, як-от підвищена чутливість зубів, кровоточивість ясен, періодичний біль, неприємний запах абощо.

Артем Містюк

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