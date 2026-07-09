Що з’їсти перед бігом / © Credits

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Хтось легко виходить на ранкову пробіжку без жодної крихти у шлунку, а хтось без перекусу буквально «згасає» на першому кілометрі. І обидва варіанти можуть бути нормальними, про це розповіло видання Real Simple

Як пояснює спортивна дієтологиня та сертифікована фахівчиня з харчування для спортсменів Енджі Аш, універсального сценарію не існує, усе залежить від інтенсивності тренування, часу доби та індивідуальної реакції організму. Головне — зрозуміти, як саме «заправити» тіло, щоб біг став легшим, а не перетворився на випробування.

Що їсти перед бігом

Експертка радить орієнтуватися на три ключові елементи: вуглеводи, білок і гідратація. Ідеальний варіант — або повноцінне приймання їжі за 3–4 години до біг, або легкий перекус за 30–60 хв до тренування.

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При цьому важливіше не «ідеальні цифри», а те, як організм переносить їжу. Для орієнтира, приблизно 1 г вуглеводів на 1 кг ваги у передтренувальному прийманні їжі, тобто для людини приблизно 68 кг, це 68 г вуглеводів, і приблизно 2–3 склянки води перед пробіжкою

У спеку чи вологість потреба у рідині може зростати, іноді варто додати електроліти, щоб компенсувати втрати через піт.

Чи обов’язково їсти перед бігом

Коротка відповідь — ні. Особливо якщо пробіжка коротка, інтенсивність низька, біг відбувається зранку та вам комфортно без їжі. Деякі бігуни свідомо тренуються натщесерце, інші не можуть уявити біг без перекусу і це нормально.

Єдине правило балансу: якщо ви не їсте перед ранковим бігом на 30–45 хв, варто подбати про збалансовану вечерю напередодні та сніданок одразу після тренування

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Що їсти перед бігом

Ранок (біг одразу після пробудження). Смузі: банан, мигдальне молоко, мигдальна паста та кава. Все це зручно та легко засвоюється, і дає енергію. Можна також фрукти, горіхи чи горіхову пасту, наприклад яблуко з мигдальною пастою

День або пізній ранок. Вівсянка на ніч із грецьким йогуртом, медом, мигдалем і ягодами. Тости з авокадо та яйцями чи тости з горіховою пастою та ягодами.

У всіх варіантах важливо мати баланс вуглеводів, білків і жирів.

Що їсти під час довгих або інтенсивних пробіжок

Чим довший та складніший біг, тим більше організм «живиться» вуглеводами.

до 75 хв інтенсивного бігу: можуть знадобитися швидкі вуглеводи у рідкому вигляді

понад 90 хв: 30–60 г вуглеводів на годину

Підійдуть гелі, банани, вафлі, мед і рідкі вуглеводи.

Чого краще уникати перед пробіжкою

Щоб не зіпсувати тренування шлунковими сюрпризами, варто обмежити надлишок клітковини, особливо в оброблених продуктах, смажені страви та жирну їжу, штучні підсолоджувачі та цукрові спирти, бо вони можуть викликати дискомфорт у шлунку.

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Передбігове харчування — це не жорсткі правила та не «ідеальний раціон бігуна», а налаштування всього під себе. Комусь достатньо яблука з ложкою мигдальної пасти, комусь потрібен повноцінний сніданок, а хтось узагалі любить бігати натщесерце. І всі ці варіанти можуть працювати, якщо вони дають енергію, комфорт і стабільність.

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