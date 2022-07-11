Шкідливо для здоров'я: 12 популярних продуктів, які краще не їсти

Багато з цих продуктів дуже популярні. Деякі з них дуже шкідливі — краще вилучити їх із меню, інші потрібно їсти нечасто і з обережністю.

Продукти, без сумніву, бувають шкідливими чи не дуже корисними. Також є продукти, які здаються здоровими та корисними, а насправді такими не є. Всі такі продукти не повинні становити основу вашого раціону.

Видання Investing назвало продукти, з якими варто бути обережними.

Насіння соняшника

Насіння соняшника загалом корисне, але не варто ним зловживати, воно дуже калорійне. Крім того, краще не їсти підсолене насіння, особливо у великій кількості.

Консервований тунець

Тунець — один із улюблених продуктів дієтологів у дієтах для схуднення. Це пов'язано з тим, що в ньому багато білка і мало вуглеводів, а дієта з високим вмістом білка і низьким вмістом вуглеводів зазвичай є потужним засобом для схуднення. Та перш ніж включити його до свого щоденного раціону, слід взяти до уваги, що консервований тунець може містити ртуть. Регулярне його вживання може призвести до проблем із нервовою, імунною та травною системами.

Смажене курча

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Курка — продукт дієтичний, особливо, якщо йдеться про курячу грудку. Але смажена курка достатньо калорійна, а це може призвести до таких проблем, як надмірна вага, діабет та хвороби серця. Тож якщо ви хочете з'їсти курку, краще приготувати її на грилі.

Йогурт

Цей продукт відомий, як дуже корисний для здоров'я. Та це справедливо, лише якщо йдеться про домашній йогурт без добавок та підсолоджувачів. У складі йогурту із супермаркету — цукор, жир, штучні барвники, консерванти, надмірне споживання яких може призвести до різних ризиків для здоров'я.

Батончики мюслі

Батончики мюслі вважаються здоровою закускою, і майже у всіх рекламних роликках цього продукту є якась сцена, пов'язана із природою чи фізичними вправами. Та правда полягає в тому, що багато з цих батончиків мюслі можуть містити рафінований цукор і значну кількість калорійних фруктів. Батончики мюслі — це один із тих продуктів, в яких що менше інгредієнтів міститься, то більше шансів, що вони будуть здоровими.

Заморожені овочі

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Про користь овочів вкотре казати зайве. Але ось заморожені овочі вже не такі корисні. Заморожування допомагає зберегти деякі поживні речовини овочів та фруктів, та якщо продукт був заморожений більше року тому, поживні речовини починають руйнуватися. Під час бланшування також втрачаються вітаміни та мінерали. Фактично, у цей час відбувається найбільша втрата поживних речовин.

Полуниця

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З полуницею потрібно бути дуже обережними, вона може містити до 20 різних видів пестицидів. Оскільки полуницю їдять разом зі шкіркою, важливо дуже добре помити її перед вживанням, щоб уникнути споживання хімічних речовин, які використовуються під час її вирощування.

Помідори

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Помідори можуть містити багато пестицидів, а їхня шкірка настільки тонка, що іноді миття та очищення від шкірки може бути недостатньо, щоб позбутися хімічних речовин. Тож якщо у вас є вибір, завжди краще купувати органічні помідори.

Але пестициди — не єдина проблема. Помідори можуть бути шкідливими для людей із проблемами травної системи, оскільки містять велику кількість органічних кислот. Якщо ви схильні до печії, вам, ймовірно, не можна їсти багато помідорів.

Сирі кеш'ю

Горіхи кеш'ю зазвичай продаються в магазинах у смаженому вигляді, тому що в сирому вони містять дуже токсичну смолу під назвою урусіол. Серед проблем, які може спричинити ця речовина, – урусіоловий дерматит, що може викликати такі симптоми, як запалення і нагноєння. Якщо ви натрапили на сирі горіхи кеш'ю, уникайте їх.

Карамельний попкорн

Карамельний попкорн дуже смачний, але і шкідливий для здоров'я. Цей продукт багатий практично всім, що слід вживати в помірних кількостях: калоріями, цукрами, жирами та натрієм, тому намагайтеся обмежити його споживання до мінімуму.

Картопляні чіпси

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Переважна більшість картопляних чіпсів містять барвники, крохмалі, консерванти, сіль і насичені жири.

Пончик

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Пончики — одні з найпопулярніших ласощів. Проблема з ними полягає не лише в тому, що вони містять багато цукру, а й у тому, що вони смажені. Оскільки вони смажені, вони містять трансжири.

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