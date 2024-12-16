Схуднення, зниження холестерину та багато іншого: чим корисний для здоров'я чай "Ерл Грей"

Серед усіх чаїв та чайних сумішей "Ерл Грей" (Earl Grey), можливо, найпопулярніший і затребуваний. Ця цитрусова суміш, приготована з чорного чаю та бергамота, має сильніші смакові якості, ніж інші види, і сповнена переваг.

Чай "Ерл Грей" приносить користь вашому здоров'ю, підвищуючи імунітет, знижуючи рівень холестерину та багато іншого.

Woman`s World з'ясували, як цей чай може покращити ваше самопочуття та скільки його потрібно пити.

Що робить чай "Ерл Грей" особливим

"Ерл Грей" починається з чорного чаю, але особливий смак він отримує завдяки доданню олії зі шкірки бергамота, цитрусового фрукта, який переважно росте в Італії та Франції, пояснює Кріс Мор, дипломований дієтолог. Іноді цей чай змішують із шкіркою інших цитрусових чи квітковими нотами, щоб змінити його смак.

Олія бергамота в чашці чаю "Ерл Грей" славиться своєю здатністю знижувати рівень холестерину. Бергамот містить унікальні поліфеноли (такі як мелітідин та брутієрідин), імітують статиноподібні ефекти, інгібуючи фермент HMG-CoA-редуктазу, який бере участь у синтезі холестерину, стверджує Кеті Сенгер, магістерка наук, сертифікована дієтологиня-нутриціологиня. Це означає, що він діє як рецептурні препарати, блокуючи вироблення холестерину. Цей механізм може підтримувати здоров'я серцево-судинної системи за рахунок зниження рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та покращення ліпідного профілю.

Сенгер зазначає, що ці ефекти зниження холестерину зазвичай пов'язані з іншими напоями. Хоча антиоксиданти та протизапальні властивості зазвичай корисні для здоров'я серця, бергамот у Ерл Грей робить його особливо корисним.

Основні переваги чаю "Ерл Грей"

Крім бергамоту, суміші "Ерл Грей" містять антиоксиданти та корисні сполуки, які приносять користь вашому здоров'ю. Від підвищення рівня енергії до допомоги у втраті ваги – у цьому напої є все. Ось у чому він прекрасний:

Він підвищує енергію. Оскільки це чорний чай, "Ерл Грей" містить помірну кількість кофеїну, який, за словами Сенгер, забезпечує природне піднесення енергії. Це може покращити концентрацію та зменшити втому без нервозності, пов'язаної з напоями з високим вмістом кофеїну, такими як кава.

Оскільки це чорний чай, "Ерл Грей" містить помірну кількість кофеїну, який, за словами Сенгер, забезпечує природне піднесення енергії. Це може покращити концентрацію та зменшити втому без нервозності, пов'язаної з напоями з високим вмістом кофеїну, такими як кава. Він може прискорити втрату ваги. Чай "Ерл Грей" може допомогти зі втратою ваги, але не безпосередньо, пояснює Кетрін Джервасіо, зареєстрована дієтологиня і консультантка з дієтології. Кофеїн у чорному чаї може прискорити обмін речовин та спалювання жиру, у той час як поліфеноли бергамоту можуть допомогти регулювати рівень холестерину та засвоєння жиру, каже вона. Однак, це не зовсім ефективне рішення. Джервасіо пропонує пити "Ерл Грей" на додаток до фізичних вправ і дотримання здорової дієти, що буде найкращим способом досягти значної втрати ваги. Мор додає, що "Ерл Грей" це напій без калорій, яким можна замінити висококалорійними напоями в плані зниження ваги.

Чай "Ерл Грей" може допомогти зі втратою ваги, але не безпосередньо, пояснює Кетрін Джервасіо, зареєстрована дієтологиня і консультантка з дієтології. Кофеїн у чорному чаї може прискорити обмін речовин та спалювання жиру, у той час як поліфеноли бергамоту можуть допомогти регулювати рівень холестерину та засвоєння жиру, каже вона. Однак, це не зовсім ефективне рішення. Джервасіо пропонує пити "Ерл Грей" на додаток до фізичних вправ і дотримання здорової дієти, що буде найкращим способом досягти значної втрати ваги. Мор додає, що "Ерл Грей" це напій без калорій, яким можна замінити висококалорійними напоями в плані зниження ваги. Він сприяє травленню. Подібно до трав'яних чаїв, "Ерл Грей" чудово підходить для здоров'я травної системи. Поліфеноли у чаї діють як пребіотики, які підтримують зростання корисних кишкових бактерій, каже Сенгер. Вона додає, що м'які спазмолітичні властивості бергамоту можуть пом'якшити дискомфорт у травному тракті, такий як здуття живота або спазми, що робить його чудовим вибором для тих, хто шукає м'яку підтримку травлення.

Подібно до трав'яних чаїв, "Ерл Грей" чудово підходить для здоров'я травної системи. Поліфеноли у чаї діють як пребіотики, які підтримують зростання корисних кишкових бактерій, каже Сенгер. Вона додає, що м'які спазмолітичні властивості бергамоту можуть пом'якшити дискомфорт у травному тракті, такий як здуття живота або спазми, що робить його чудовим вибором для тих, хто шукає м'яку підтримку травлення. Він корисний для серця. Як і інші види чаю, "Ерл Грей" містить антиоксиданти, які можуть знижувати окислювальний стрес та запалення, що, зі свого боку, знижує ризик серцево-судинних захворювань. Бергамот у "Ерл Грей" також допомагає у цьому, оскільки він знижує рівень поганого холестерину. Чорний чай також корисний здоров'ю серця, знижуючи артеріальний тиск. Дослідження показало, що вживання трьох чашок чорного чаю щодня протягом шести місяців допомогло 95 людям значно знизити артеріальний тиск порівняно з тими, хто пив плацебо.

Скільки "Ерл Грей" слід пити

Якщо ви шанувальник "Ерл Грей", вам пощастило. Мор пропонує випивати від двох до чотирьох чашок на день, щоб насолодитися його корисними властивостями, не отримуючи надто багато кофеїну.

Джервасіо додає, що вам слід пити чай "Ерл Грей" зі збалансованою дієтою для максимальної кількості корисних для здоров'я властивостей. Якщо ви не хочете пити чорний напій, не додавайте цукор, а використовуйте знежирене молоко або мед.

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