Сіль і цукор: лікарка розповіла про користь і шкоду найпопулярніших спецій

Часто можна почути, що сіль та цукор – це біла смерть. Однак це спеції, без яких важко уявити своє життя. Ми додаємо їх до різних домашніх страв та випічки, вони присутні у продуктах, готових до вживання.

Як надмірна кількість цукру та солі шкодить організму, чи справді потрібно відмовлятися від цих спецій, розповіла сімейна лікарка, терапевтка Сагайдак Іванна Миколаївна.

Користь і шкода солі

Сіль – це одна з найпоширеніших приправ, яка на 60% складається із хлоридів і на 40% із натрію. Натрій зокрема потрібен нашому організму для підтримки водно-сольового балансу – ми постійно отримуємо та втрачаємо воду. Нормальний рівень гідратації забезпечує електропровідність – надсилання і отримання нервових імпульсів. Також натрій запобігає виникненню судом під час тренування, тобто регулює роботу м’язів.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує споживати не більше 2000 мг солі щодня. Це 5 г, або орієнтовно одна неповна чайна ложка. Але насправді людині вистачить і 500 мг солі. Адже натрій міститься в необроблених фруктах, овочах, горіхах, зелені. Наприклад, у 100 г вареної картоплі – 4-5 мг натрію, у 100 г помідорів – 11 мг натрію (вага одного помідора може складати 80-150 г).

В оброблених, готових до вживання продуктах маємо в десятки разів більше доданої солі. У 100 г ковбаси – близько 816 мг натрію, у 100 г сиру "Гауда" – 819 мг натрію, у 100 г хліба цільного пшеничного – 455 мг натрію. Тобто на кілька бутербродів із ковбасою і сиром під час обіднього перекусу може припасти половина рекомендованої норми солі.

Найпопулярнішими джерелами натрію є бутерброди, піца, в’ялене м’ясо, сирно-ковбасна нарізка, чипси, сухарики, кренделі, попкорн. Надлишок солі може призвести до розвитку гіпертонії, хвороби нирок, раку шлунка. Спричинити втрату кісткової маси (остеопороз).

В помірній кількості сіль не шкідлива, а навіть корисна. Зле, коли є перегини в той чи інший бік – надлишок або дефіцит.

Користь і шкода цукру

Йогурти, гранола, печиво, тістечка, хліб, в’ялене м’ясо, кетчуп, соки, лимонади, алкоголь – усі ці продукти та напої містять цукор у тій чи тій кількості. Інколи в ресторанах цукор додають навіть до таких страв як борщ, соус для бургерів, гарячі салати. Таким чином сучасна людина щодня споживає в десятки разів більше доданого цукру, ніж мала би. Статистика каже, що в середньому від 17 до 24 чайних ложок. У довготривалій перспективі це призводить до ожиріння, розвитку серцево-судинних захворювань, жирової дистрофії печінки, посилення запалення. Це своєю чергою підвищує ризик інсульту та інфаркту.

Якщо із сіллю все більш-менш зрозуміло – можна споживати 5 г на день, то із цукром ситуація складніша. Американська кардіологічна асоціація вважає, що для жінок норма становить 6 ч. л. на день, а для чоловіків – 9 ч. л. У пакетованих соках об’ємом 250 мл може міститися близько 6-8 ч. л. доданого цукру. У стандартній банці коли – 5-6 ложок, тобто фактично добова норма для жінок.

Але річ у тому, що доданий цукор не є необхідністю для організму. Людині достатньо цукру, який міститься у фруктах, сухофруктах, овочах, ягодах, меді, чорному шоколаді з високим вмістом какао.

Повністю відмовитися від доданого цукру в сучасному світі неможливо, проте можна навчитися ним не зловживати. Спробуйте почати з малого: замість двох ложок цукру до кави – одна, замість солодкого тістечка – яблуко або трохи сухофруктів.

Зменшуючи кількість солі та цукру, ви піклуватиметеся про судини, печінку, нирки, шлунок, імунну систему. Але, звісно, не забувайте про щорічний профілактичний візит до сімейного лікаря, щоб вчасно виявити і пролікувати наявні порушення чи хвороби.

Сагайдак Іванна Миколаївна

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