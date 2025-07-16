Сіль / © Credits

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Як наш раціон та питний режим впливають на роботу нирок і серця, розповіла завідувачка консультативно-діагностичного й терапевтичного відділення стаціонару Клініки МЕДІКОМ Наталія Миколаївна Овчиннікова.

«Ймовірно, ви чули фразу: „Сіль — це біла смерть“. Проте правильніше буде сказати, що надлишок натрію. Чому?

Натрій — мінерал, який ми отримуємо здебільшого з кухонної солі та перероблених продуктів. У чайній ложці (5 г) кухонної солі міститься близько 2300 мг натрію — максимальна добова норма для дорослого. Багато його в ковбасах, сосисках, консервах, магазинних соусах, чипсах, сухариках, бургерах, піці, булках. Наприклад, у 100 г копченої ковбаси — близько 1500 мг мінералу, у 100 г сухариків зі смаком сиру — 1000–1300 мг.

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У невеликій кількості натрій нам потрібен. Разом з калієм він передає сигнали між мозком і тілом, завдяки чому ми рухаємося, думаємо, відчуваємо, а також визначає, скільки води залишиться у крові і тканинах, щоб уникнути зневоднення.

З організму натрій виводять нирки, які фільтрують кров, тобто безперервно очищають її від зайвої рідини, сечовини, залишків ліків, солей тощо. Але якщо його накопичується забагато, порушується осмолярність крові, умовно кажучи, вона стає більш «солоною». Нирки повертають воду назад у кров, а не зливають її в сечу. Таким чином вони розбавляють сіль, однак водночас збільшується об’єм крові й тиск у судинах, бо рідини стає більше, ніж треба.

Поступово високий тиск пошкоджує дрібні судини в нирках, зокрема у клубочках, де фільтрується кров. Через це порушується її очищення, що може призвести до хронічної хвороби нирок і супутніх ускладнень.

Припустимо, що ви споживаєте багато солі і п’єте недостатньо води. Плазма крові, яка на 90–92% складається з води, «густішає». Нирки перевантажуються, бо фільтрують менше води та більше солей і токсинів. Це може призводити до утворення каменів у нирках, оскільки солі кристалізуються, якщо їхня концентрація в сечі висока.

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Інтенсивніше працює також і серце, щоб проштовхнути густу кров судинами — зростає навантаження на серцевий м’яз. Якщо така ситуація повторюється регулярно, можуть виникнути гіпертонія, ішемія, порушення ритму, серцева недостатність. А оскільки кров циркулює сповільнено, кінцівки та внутрішні органи недоотримують кисень. Крім серця і нирок, страждає ще й мозок, який сильно залежить від кровопостачання.

Тому треба пити воду, найкраще — негазовану в помірній кількості впродовж дня. Вона може бути теплою чи холодною.

Умовний орієнтир: 30–35 мл — на кілограм ваги. Однак йдеться не лише про питну воду, а про всю спожиту рідину — суп, каву, чай, компот, водянисті фрукти та ягоди.

Завдяки збалансованому раціону та достатньому питтю:

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кров нормально циркулює і постачає кисень до внутрішніх органів у потрібній кількості;

нирки ефективно виводять воду, токсини, надлишок солей;

кров має нормальний об’єм і не створює надмірного тиску в судинах;

знижується ризик утворення каменів у нирках, бо сеча не перенасичується солями;

організм краще охолоджується через потовиділення, але без зневоднення.

Якщо ви забуваєте поповнювати водний баланс, ставте склянку з водою поряд з комп’ютером, носіть пляшку води з собою. Додавайте до неї лимон, ягоди, м’яту, щоб покращити смак. Надавайте перевагу свіжим овочам, запеченим або тушкованим стравам з мінімальною кількістю солі. Не зловживайте напівфабрикатами, фастфудом, снеками, адже у їхньому складі багато натрію. Перекушуючи чипсами чи піцою, ви перенавантажуєте нирки й судини.

Наталія Миколаївна Овчиннікова