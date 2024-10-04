Силові тренування для підлітків: експерт розказав про ризики та користь

Чи варто підлітку ходити до спортзалу? Чи можуть силові тренування з вагою зашкодити правильному розвитку його кісткової та м’язової системи? Ці питання часто хвилюють батьків.

Ми попросили відповісти на них Чемпіона Європи з бодибілдингу 2019 року, професійного боксера та генерального секретаря Національної федерації бодибілдингу Максима Приходька.

Ризики для підлітка

Побоювання батьків небезпідставні, бо лікарі, професійні бодибілдери та я особисто вважаю, що заняття силовими вправами несуть певні ризики організму підлітка до 17 років.

Сучасні наукові дослідження свідчать, що деякі силові вправи корисні для дітей, але лише за умови суворого дотримання особливого підходу:

Поступового навантаження;

Правильного виконання вправ;

Нагляду професійного тренера, який добре знається на анатомії та фізіології підліткового організму.

У цьому разі силові тренування здатні зміцнити кістки, розвинути м'язи та покращити метаболізм. Однак, якщо хоч одна умова з цього методу "випаде" (а ви як батьки не завжди здатні правильно оцінити знання тренера, до якого віддаєте дитину), існує ризик, що силові тренування з вагою зашкодять.

Підлітковий організм ще розвивається, зокрема у процесі формування перебуває його скелет і суглоби, і надмірні навантаження можуть не лише спричинити травми, а й порушити правильний ріст кісток, сповільнити загальний ріст тіла, та зашкодити нормальному розвитку хрящової тканини й зв’язкового апарату.

І я, і переважна більшість бодибілдерів підтримує ранній початок силових тренувань здебільшого у випадку, якщо дитина обрала цей спорт своєю професійною діяльністю. У такій ситуації досвідчений тренер буде контролювати весь хід занять підлітка, навантажувати його дуже повільно та з урахуванням особливостей дитячого організму. Головний акцент буде робитися не на підніманні ваги, а на загальній фізичній підготовці (ЛФК), розвитку базових навичок та правильній техніці виконання вправ. Це тому, що організму підлітка потрібно розвивати витривалість, а не нарощувати м’язи.

Що безпечно та корисно робити підлітку у спортзалі

Безпечними є такі програми, які акцентуються на вправах з використанням власної ваги (наприклад, присідання, відтискання та підтягування). Вони сприяють зміцненню кісткової, хрящової та м’язової тканини, стимулюють правильне формування ендокринної системи, мозку та розумових здібностей, підвищать самооцінку підлітка, розвинуть дисципліну та сформують його здорові звички.

А от вправи на кшталт станової тяги та присідання з гантелями або штангою можуть призвести до зупинки росту, стискання корінців міжхребцевих нервів та навіть до протрузій.

На тренажерах займатись теж можна, але не на всіх їх видах, не використовувати обтяження, і тільки під наглядом тренера. Після виповнення 17 років підліток може поступово почати додавати у свої тренування силові вправи з вагою.

Чому потрібно займатися з професійним тренером

Він допоможе підібрати індивідуальну програму тренувань, враховуючи вік, рівень фізичної підготовки та особливості організму підлітка. Буде контролювати виконання вправ і своєчасно вносити корективи.

Крім того, він допоможе підліткові подолати лінощі, мотивувати його до занять та розкаже про правильне харчування й нутритивну підтримку організму.

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