Симптоми застою лімфи: чому важливо рухатися

Дієтологиня, терапевтка Тіана Фіалкова нагадує про важливість руху для повноцінної роботи лімфодренажної системи організму.
Багато хто з нас у зв'язку з військовими подіями зараз зовсім мало рухаються і буквально завмерли внутрішньо і зовні та відкладає звичні раніше практики на потім, як би собі "давай вже після війни". Звичайно, цей текст зараз не для тих, хто сидить під обстрілами в бомбосховищах, але якщо ви перебувате у відносній безпеці, давайте ж ставити в актуальне за пріоритетами – щоденний рух та фізичну активність.
Це значно підтримає, як наш емоційний стан (викид дофаміну), так і базові функції очищення організму: ранковий стул, потовиділення, активна перистальтика, жовчовідтік, кровообіг, лімфодренаж.
СИМПТОМИ ЗАСТОЮ ЛІМФИ
Вранці природне явище для організму – короткочасна лімфатична набряклість. Це абсолютно нормально, не патологічно. Ми ніч не рухалися, стався застій. Йти лімфатична набряклість в нормі повинна приблизно через годину після пробудження, або можливо раніше, якщо ви приймаєте контрастний душ, робите лімфодренажні стрибки.
Набряклість, яка не йде до обіду або тримається протягом усього дня – це не норма. Є інші патологічні прояви перевантаженої лімфи.
У яких випадках лімфатична система не в нормі:
- набряклість протягом дня
- набряклість у вечірній час
- виражений целюліт
- неприємний запах поту
- виражена пітливість
- висипання на шкірі, лущення, свербіння
- проблеми з молочними залозами (мастопатія, кісти)
- "жіночі" проблеми: міоми, ендометріоз
- "чоловічі" проблеми: простатит
- пробки в мигдаликах та хронічний тонзиліт
- аденоїди у дітей
- збільшення (а іноді і запалення) підщелепних, пахвових, пахових лімфовузлів
- обкладена мова
- субфебрильна температура тіла на тривалій основі
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