Симптоми застою лімфи: чому важливо рухатися

Дієтологиня, терапевтка Тіана Фіалкова нагадує про важливість руху для повноцінної роботи лімфодренажної системи організму.

Багато хто з нас у зв'язку з військовими подіями зараз зовсім мало рухаються і буквально завмерли внутрішньо і зовні та відкладає звичні раніше практики на потім, як би собі "давай вже після війни". Звичайно, цей текст зараз не для тих, хто сидить під обстрілами в бомбосховищах, але якщо ви перебувате у відносній безпеці, давайте ж ставити в актуальне за пріоритетами – щоденний рух та фізичну активність.

Це значно підтримає, як наш емоційний стан (викид дофаміну), так і базові функції очищення організму: ранковий стул, потовиділення, активна перистальтика, жовчовідтік, кровообіг, лімфодренаж.

СИМПТОМИ ЗАСТОЮ ЛІМФИ

Вранці природне явище для організму – короткочасна лімфатична набряклість. Це абсолютно нормально, не патологічно. Ми ніч не рухалися, стався застій. Йти лімфатична набряклість в нормі повинна приблизно через годину після пробудження, або можливо раніше, якщо ви приймаєте контрастний душ, робите лімфодренажні стрибки.

Набряклість, яка не йде до обіду або тримається протягом усього дня – це не норма. Є інші патологічні прояви перевантаженої лімфи.

У яких випадках лімфатична система не в нормі:

набряклість протягом дня

набряклість у вечірній час

виражений целюліт

неприємний запах поту

виражена пітливість

висипання на шкірі, лущення, свербіння

проблеми з молочними залозами (мастопатія, кісти)

"жіночі" проблеми: міоми, ендометріоз

"чоловічі" проблеми: простатит

пробки в мигдаликах та хронічний тонзиліт

аденоїди у дітей

збільшення (а іноді і запалення) підщелепних, пахвових, пахових лімфовузлів

обкладена мова

субфебрильна температура тіла на тривалій основі

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