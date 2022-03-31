Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Симптоми застою лімфи: чому важливо рухатися

Дата публікації
Перегляди
1633
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Симптоми застою лімфи: чому важливо рухатися

Getty Images

Дієтологиня, терапевтка Тіана Фіалкова нагадує про важливість руху для повноцінної роботи лімфодренажної системи організму.

Багато хто з нас у зв'язку з військовими подіями зараз зовсім мало рухаються і буквально завмерли внутрішньо і зовні та відкладає звичні раніше практики на потім, як би собі "давай вже після війни". Звичайно, цей текст зараз не для тих, хто сидить під обстрілами в бомбосховищах, але якщо ви перебувате у відносній безпеці, давайте ж ставити в актуальне за пріоритетами – щоденний рух та фізичну активність.

Це значно підтримає, як наш емоційний стан (викид дофаміну), так і базові функції очищення організму: ранковий стул, потовиділення, активна перистальтика, жовчовідтік, кровообіг, лімфодренаж.

СИМПТОМИ ЗАСТОЮ ЛІМФИ

Вранці природне явище для організму – короткочасна лімфатична набряклість. Це абсолютно нормально, не патологічно. Ми ніч не рухалися, стався застій. Йти лімфатична набряклість в нормі повинна приблизно через годину після пробудження, або можливо раніше, якщо ви приймаєте контрастний душ, робите лімфодренажні стрибки.

Набряклість, яка не йде до обіду або тримається протягом усього дня – це не норма. Є інші патологічні прояви перевантаженої лімфи.

У яких випадках лімфатична система не в нормі:

  • набряклість протягом дня
  • набряклість у вечірній час
  • виражений целюліт
  • неприємний запах поту
  • виражена пітливість
  • висипання на шкірі, лущення, свербіння
  • проблеми з молочними залозами (мастопатія, кісти)
  • "жіночі" проблеми: міоми, ендометріоз
  • "чоловічі" проблеми: простатит
  • пробки в мигдаликах та хронічний тонзиліт
  • аденоїди у дітей
  • збільшення (а іноді і запалення) підщелепних, пахвових, пахових лімфовузлів
  • обкладена мова
  • субфебрильна температура тіла на тривалій основі

Більше про здоров'я читайте на сторінці Тіани Фіалкової.

Читайте також:

Наступна публікація