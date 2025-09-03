Схвалено дієтологами та дуже смачно: 18 начинок для салатів з високим вмістом білка

Салат / © Credits

Реклама

Якщо вам цікаво, як ваші складники для салатів відповідають вмісту білка, або ви шукаєте нові ідеї, GoodHousekeeping приготував для вас ідеї сумішів з високим вмістом білка, які забезпечують поживні речовини та смак.

Білок у вашому салаті допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, прискорює метаболізм, підтримує відновлення м’язів і (будемо реалістами) не дає вам через годину впасти обличчям у пакет чипсів, каже Сахар Берджіс, дієтологиня.

Білок також уповільнює травлення та довше зберігає відчуття ситості, що може допомогти зі схудненням та запобігти бездумним перекусам, додає Александр Форд, доктор остеопатії, дієтолог. Білок додає салатам додаткового смаку та унікальної текстури, надаючи основним стравам особливий колорит.

Реклама

Хоча ваші індивідуальні потреби в білку залежать від віку, розміру та загального стану здоров’я, розумно додавати від 20 до 25 грамів білка до ваших салатів, каже Берджіс. Це створить збалансований, ситний салат, який насправді зарядить вас енергією на весь день, додає вона.

Яйця

Варені яйця легко приготувати — ви можете приготувати кілька, щоб зберігати їх у холодильнику декілька днів. Одне велике яйце містить 6,2 грама білка. Доктор Форд каже, що вони також багаті на мікроелементи, такі як холін, який підтримує здоров’я мозку, печінки та серця, а також є гарним джерелом вітамінів групи В.

Салат с куриной грудинкой / © Credits

Куряча грудка

Куряча грудка — це смачний і простий спосіб додати багато білка до вашого салату, каже Келсі Кунік, дієтологиня. Куряча грудка також містить менше калорій та жиру, ніж інші види м’яса, додає вона.

Лосось

Додайте до салату 100 грамів лосося, виловленого в дикій природі, і ви отримаєте 22,3 грама білка. Лосось також багатий на омега-3 жирні кислоти, які є незамінною поживною речовиною, що підтримує багато систем органів організму, включаючи нашу серцево-судинну систему та ендокринну систему, каже Ребекка Блейк, дієтологиня. Дослідження показують, що вживання жирної риби, такої як лосось, може знизити ризик серцевих захворювань, розладів настрою та когнітивних розладів, а також деяких видів раку.

Реклама

Консервований тунець

Цей універсальний продукт харчування багатий на білок і є гарним джерелом здорових омега-3 жирних кислот, які корисні для вашого серця та мозку, каже доктор Форд. Близько 85 г консервованого тунця (трохи більше половини банки), містить близько 22 грамів білка.

Креветки

Ці ракоподібні є гарним джерелом білка — одна порція вагою 85 г містить 20,4 грама білка. Креветки також багаті на вітаміни групи В, цинк і селен, але вони (та інші молюски) можуть містити трохи більше холестерину. Це важливо враховувати, якщо ви стежите за рівнем холестерину.

Нут

Консервований нут — це зручний спосіб додати текстури та білка до ваших салатів, каже Кунік. Додавання пів склянки вареного нуту дасть вам близько 7 грамів білка. Нут має м’який смак і багатий на білок і клітковину, що допомагає зробити салат ситнішим, каже Кунік, яка пропонує змішувати його з лимоном, олією та травами або запікати, щоб зробити його хрустким.

Салат з квасолею / © Credits

Сочевиця

Ці крихітні бобові швидко готуються і є простим способом збільшити споживання білка, каже доктор Форд. Півсклянки вареної сочевиці містить близько 9 грамів білка. Сочевиця також багата на клітковину, що корисно для здоров’я кишківника та серця, і містить мало калорій та жирів.

Реклама

Чорна квасоля

Більшість бобових культур багаті клітковиною, корисні для кишківника та дуже ситні, каже Берджіс. Наприклад, консервована чорна квасоля містить майже 7 грамів білка на 100 грамів. Квасоля також багата на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, і дослідження показали, що вона може допомогти знизити ризик раку та серцевих захворювань.

Кіноа

Це безглютенове зерно є чудовим джерелом незамінних амінокислот, каже доктор Форд. Фактично, кіноа є повноцінним джерелом білка, тобто містить усі дев’ять амінокислот, які потрібні вашому організму і які він не може виробляти самостійно. Пів склянки вареної кіноа містить 4 грами білка. Це також гарне джерело марганцю, фосфору, міді та клітковини.

Фарро

Це стародавнє зерно з горіховим смаком із Середземномор’я багате на клітковину, білок, вітаміни групи В та калій. Додайте чверть склянки фарро до свого салату — і ви отримаєте близько 6 грамів білка.

Едамаме

Едамаме — це ще один повноцінний білок з усіма дев’ятьма незамінними амінокислотами, каже доктор Форд. Півсклянки вареного замороженого едамаме містить 9,2 грама білка. Він також багатий на клітковину та на поживні речовини, такі як калій та залізо.

Реклама

Салат Капрезе / © Credits

Сир

Ви можете вважати сир ретроїжею, але останнім часом він став трендом на TikTok. І не без підстав: продукт багатий на білок. Це також гарне джерело кальцію, який сприяє здоров’ю кісток.

Тофу

Якщо ви шукаєте рослинні білки, каже Блейк, тофу — це завжди чудова ідея. Ви можете запікати, готувати на грилі або смажити його, і все це робить його чудовою начинкою для салатів, додає вона. Він також багатий на білок. Крім того, тофу містить вітаміни, мінерали та корисні для серця жири. Фактично, дослідження показали, що люди, які їдять тофу, мають менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Темпе

Темпе — це ферментований горіховий білок на основі сої, який надає м’ясистої текстури, каже Берджіс, яка пропонує обсмажувати його з бальзамічною глазур’ю та додавати до салату. Доктор Форд каже, що це — чудове джерело білка, корисного для здоров’я серця та контролю ваги. Пів склянки темпе містить 16,9 грама білка.

Арахіс

Арахіс, який насправді є бобовими, додає хрусткості вашим салатам. Він також неймовірно поживний — багатий на білок, клітковину, вітаміни та мінерали.

Реклама

Горіхи / © Credits

Волоські горіхи

Волоські горіхи вважаються суперпродуктом, багаті на омега-3 жирні кислоти, а також клітковину для покращення здоров’я кишечника. Вони також містять велику кількість вітамінів і мінералів і є надійним джерелом білка. У кожній чверті склянки шматочків волоських горіхів міститься 4,6 грама білка.

Мигдаль

Доведено, що мигдаль знижує ризик серцевих захворювань, а також має протизапальні та антиоксидантні властивості. Він також є гарним джерелом білка — 7,6 грама на чверть склянки. Мигдаль містить клітковину, вітамін Е, кальцій, магній та багато інших поживних речовин.

Гарбузове насіння

Також відоме як пепітас, гарбузове насіння може збільшити вміст білка в будь-якому салаті. Кожна чверть склянки містить 8,8 грама білка. Як і інші види горіхів та насіння, гарбузове насіння також багате на клітковину, антиоксиданти, вітаміни та мінерали. Завдяки хрумким маленьким добавкам, які містять білок, мінерали та корисні жири, ви довше відчуватимете ситість, не жертвуючи смаком, каже Берджіс.