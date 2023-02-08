Скільки разів на день потрібно їсти: поради від Аніти Луценко

Їжа 5 разів на день. Підходить як лікувальна дієта для людей з виразкою і є обов’язковою умовою із таким захворюванням. Але здорові люди не мають харчуватись як хворі, їжа 5-6 разів на день забирає дуже багато уваги, як на мене, що не має сенсу.

Їжа 4 рази на день. Може бути зручним способом, що вміщує в себе всі потрібні калорії, білки, жири та вуглеводи. Їжте 3 рази на день повноцінно і додавайте перекус між проміжками їжі, які досить великі, або між сніданком і обідом чи між обідом і вечерею. Капучино не раджу робити перекусом, ліпше поєднайте з їжею.

Їжа 3 рази на день. Якщо їсти навіть по 500 Ккал за одне приймання їжі чи більше (а це і макарони, і сирники, і картопля з оселедцем, і десерт після їжі) то однаково за день вийде 1500-1700 Ккал, що буде чудово підтримувати вашу струнку і, що важливіше, здорову форму. Тут зваблює кава, лате, капучино, компоти в проміжках між їжею, що можуть наганяти і 500 і 700 Ккал додатково. Тоді вже буде плюс у вазі.

Їжа 2 рази на день. Теж може бути, якщо комфортно. Складність у тому, що, наприклад, втиснути необхідний білок в ці 2 приймання (приблизно 80 г білка, а це: курка, яйця, кисломолочний сир, риба, бобові) ну майже нереально. Тож може бути недостатньо білка чи овочів, а з ними і клітковини і вітамінів. Але можна впоратись.

Їсти 1 раз на день. Зранку і до ночі з невелики перервами, увесь час щось у себе закидаючи. Не здорово, шкодить організму, всім системам, стимулює їсти ще більше - організм звикає що увесь час має надходити їжа і він готовий, пускаючи соки кожні 30 хвилин. Так заробляють діабет і зайву вагу. Неправильну харчову поведінку і страждання на фоні "я, їжа і моя фігура".

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