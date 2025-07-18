Скільки білка потрібно вживати зранку: все, що варто знати про сніданок, який зарядить вас енергією на цілий день / © Credits

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Якщо ви хочете мати багато енергії зранку та на цілий день, тривале відчуття ситості та уникнути падіння цукру у крові вже за пару годин після сніданку. Видання Real Simple пояснило, як білок працює вранці, скільки його потрібно саме вам і як просто додати його до сніданку без зайвих зусиль.

Необхідність білку зранку

Білок — це не лише «цеглинки» для м’язів. Він бере участь у регуляції гормонів, травленні, підтримці імунної системи та забезпеченні відчуття ситості. На відміну від простих вуглеводів, скажімо, круасана чи булочки, білок дає тривалу енергію та допомагає уникнути раптового голоду вже через годину після сніданку.

Білковий сніданок допоможе уникнути енергетичних провалів та зменшить потребу у другій чи третій чашці кави.

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Скільки білка потрібно зранку

Усе залежить від вашої ваги, фізичної активності та цілей.

Мінімум: 0,8 г білка на кілограм маси тіла на добу — це для людей з малорухливим способом життя.

Оптимально: 1–1,2 г на кілограм для активних дорослих.

Для сніданку: якщо ваша денна норма білка — 90–100 г, намагайтеся отримати 25–35 г білка саме з ранковим прийманням їжі.

Краще рівномірно розподіляти білок упродовж дня, а не залишати більшу частину на вечерю.

Ідеї білкового сніданку

Сніданок не обов’язково має бути складним або потребувати пів години приготування біля плити.

Яйця (6 г білка в одному великому яйці)

Бутерброд з яйцем, цільнозерновим хлібом, сиром, шинкою чи індичкою та шпинатом.

Шакшука з яйцями, фетою та хрустким хлібом.

Омлет або скрембл з додаванням овочів, курки або тофу.

Вівсянка з білковими добавками (до 20 г білка)

Вівсянка на молоці з ложкою арахісової пасти, насінням чіа та ягодами.

Вівсянка з білковим порошком і додатками, на кшталт бананом, горіхами, корицею.

Спробуйте смачну вівсянку з яйцем, сиром і спеціями — несподівано ситно та смачно.

Молочні продукти

Грецький йогурт (15–20 г білка на порцію) з ягодами та медом.

Сир з фруктами чи горіхами.

Кефір або молоко (коров’яче чи соєве) як основа для смузі.

Горіхи, насіння та горіхові пасти

Тост із 100% цільнозернового хліба з арахісовою чи мигдальною пастою.

Домашні батончики з фініками, насінням, вівсянкою та протеїном.

Білкові смузі (15–30 г білка)

Основа: молоко (коров’яче, соєве, мигдальне), грецький йогурт, протеїн.

Додайте: банан, ягоди, насіння льону, арахісова паста, какао, вівсянка.

Альтернативи для тих, хто не любить традиційні сніданки

Залишки вчорашньої вечері: курка, сочевиця, кіноа.

Протеїнові млинці чи вафлі.

Напої з протеїном.

Важливо пам’ятати

Не переборщіть з білком. Більше не завжди краще, адже надлишок білка може створити навантаження на нирки та викликати зневоднення.

Протеїн — це не тільки м’ясо чи яйця. Є рослинні, молочні, зернові джерела — тож вибір є навіть для веганів.

Плануйте наперед. Готуйте частину сніданку ввечері: нічна вівсянка, яйця, батончики й ви не пропустите споживання білка навіть у найзайнятіший ранок.

Сніданок з достатньою кількістю білка — це не про дієти чи тренування, а про якісний початок дня. Правильне харчування зранку — це інвестиція у вашу продуктивність, настрій та самопочуття. Тож наступного разу, коли потягнетеся за солодким тістечком на ходу, згадайте, що кілька ложок йогурту, варене яйце чи тост з пастою можуть дати вам значно більше, ніж короткочасне задоволення.

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