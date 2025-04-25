Скільки кофеїну міститься у зеленому чаї / © Associated Press

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Видання Real Simple розповіло, які бувають види зеленого чаю, скільки у ньому кофеїну, від чого це залежить і коли найкраще його пити, щоб отримати максимум користі та не зіпсувати сон.

Що таке зелений чай

Зелений чай — це не просто модний напій, а традиційний еліксир молодості, який походить з листя рослини Camellia sinensis. На відміну від чорного чаю, зелений не проходить процес ферментації, тому:

зберігає більше антиоксидантів,

має м’якший смак,

містить менше кофеїну, ніж кава чи чорний чай.

Зелений чай допомагає боротися зі стресом, покращує роботу мозку та навіть сприяє профілактиці серйозних хвороб — від серцево-судинних до деяких видів раку. Але про все по черзі.

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Скільки кофеїну міститься у зеленому чаї

Чашка зеленого чаю (240 мл) містить у середньому від 30 до 50 мг кофеїну. Це значно менше, ніж у чашці кави (80–100 мг), але досить, щоб надати легкий бадьорий ефект — без «тремору рук» і без різкого падіння енергії, як це буває після кави.

Цікаво: зелений чай забезпечує приблизно 8–10% від максимально рекомендованої денної дози кофеїну (400 мг для дорослої людини).

Від чого залежить вміст кофеїну у зеленому чаї

Кількість кофеїну у чашці зеленого чаю може варіюватися. Ключові фактори, які на це впливають:

Тип чаю:

Матча — рекордсмен за вмістом кофеїну (до 88 мг на порцію), оскільки вживається у вигляді порошку з цілого листя. Сенча — японський зелений чай середньої міцності, може містити до 75 мг. Пакетований зелений чай — зазвичай містить менше кофеїну, ніж листовий.

Час заварювання: довше настоюєте чай — більше кофеїну вивільняється.

Температура води: чим гарячіша вода (особливо понад 80°C), тим активніше екстрагується кофеїн.

Вік листя: молоде листя має вищий вміст кофеїну, ніж старе.

Переваги зеленого чаю для здоров’я

Зелений чай — це не просто смачний напій, а справжній скарб для організму:

Антиоксиданти . Зелений чай багатий на катехіни — потужна антиоксидантна речовина, яка допомагає боротися з вільними радикалами, підтримує імунітет і може запобігати появі ракових клітин.

Покращення роботи мозку. Завдяки поєднанню кофеїну та амінокислоти L-теаніну, зелений чай стимулює мозок, підвищує концентрацію та допомагає уникнути тривожності.

Здоров’я серця. Регулярне вживання зеленого чаю сприяє зниженню рівня «поганого» холестерину, зменшенню артеріального тиску та зміцненню судин.

Контроль ваги. Катехіни та кофеїн можуть покращити метаболізм і сприяти спаленню жиру під час фізичних навантажень.

Коли краще пити зелений чай

Вранці або вдень — щоб м’яко прокинутися, активізувати розум і не перевантажити нервову систему.

Увечері — обережно. Якщо ви чутливі до кофеїну, краще обрати декофеїнізований зелений чай. Він зберігає антиоксиданти, але не впливає на сон.

Часті запитання

Чи можна пити зелений чай щодня? Так! 2–3 чашки на день — це абсолютно безпечно та навіть корисно для більшості дорослих.

Чи можна дітям зелений чай? Дітям краще пропонувати безкофеїнові трав’яні чаї (наприклад, ромашку чи м’яту). Зелений чай у невеликих кількостях іноді допускається для підлітків, але з обережністю.

Чи варто відмовлятися від кави на користь зеленого чаю? Не обов’язково. Але якщо ви шукаєте м’якший, збалансованіший спосіб отримати енергію, зелений чай — чудовий варіант.

Зелений чай — це не просто альтернатива каві, а джерело спокою, енергії та довголіття. Завдяки м’якому впливу кофеїну та насиченому складу антиоксидантів, він може стати вашим щоденним ритуалом турботи про себе.