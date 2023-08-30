Сліпота, біль, нетривалий результат: лікар-офтальмолог розвінчав міфи про лазерну корекцію зору

Лазерна корекція зору вважається новим методом лікування офтальмологічних хвороб, хоча практикується і вдосконалюється з кінця 1980-х років.

У Європі та Америці ЛКЗ сприймається як проста і нетравматична операція для лікування короткозорості, далекозорості, астигматизму та пресбіопії. В Україні вона оповита міфами про сліпоту, біль і короткотривалий результат.

Про те, чи справді після лазерної корекції зору можна осліпнути, чому варто робити операцію після 18 років і до 45 років та які фактори впливають на кінцевий результат, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Міф №1: лазерна корекція зору – це радикальний метод лікування, який може призвести до сліпоти

Лазерна корекція – найбільш безпечний, популярний та щадний метод відновлення зору у світі. Під час операції хірург-офтальмолог за допомогою лазерного променя відполіровує середній і найтовстіший шар рогівки (строма) та надає їй фізіологічно правильної форми. Наприклад, одна з причин виникнення короткозорості – надміру вигнута рогівка відносно довжини ока. Через це промені світла фокусуються не на сітківці, як має бути в нормі, а перед нею, і далеко розташовані предмети не мають чіткості.

Лазер стоншує рогівку в середньому на 1/8, не зачіпаючи численні нервові закінчення, які сприймають і обробляють візуальну інформацію. Саме нервовими закінченнями вона передається у зорову кору мозку, і ми бачимо певну картинку. Тому осліпнути під час ЛКЗ неможливо. У медицині не зареєстровано жодного такого випадку.

Міф №2: лазерна корекція зору – це довготривала і болісна операція

Лазерна корекція зору триває близько 15 хвилин, а контакт лазерного променя з рогівкою ока – буквально 20-30 секунд. Перед початком операції око або очі закрапують спеціальними краплями, які забезпечують ефект місцевої анестезії. Під час полірування середнього шару рогівки пацієнт може відчувати незначний тиск або ледь відчутний дотик.

У перші дні після проведення лазерної корекції зору з’являється відчуття «смітинки» в оці, сльозотеча, світлобоязнь, що є нормою. За 1-5 днів ці симптоми повністю зникають. Але зір покращується одразу після завершення операції.

Міф №3: лазерна корекція зору має багато протипоказань

Лазерна корекція зору – це операція, тому, звісно, вона має певні протипоказання. По-перше, не проводиться ЛКЗ до 18 років, оскільки рогівка й інші структури ока формуються, а отже, постійно змінюються. По-друге, обов’язковою вимогою є стабільність зору впродовж 18 місяців. Якщо ви маєте короткозорість, яка постійно прогресує, ваш зір нестабільний. І ЛКЗ потрібно відкласти, бо відтак і результат після проведення операції зміниться.

Абсолютним протипоказанням до операції є:

фізіологічно тонка рогівка;

цукровий діабет (але, наприклад, компенсований цукровий діабет є умовним протипоказанням);

аутоімунні хвороби (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак);

глаукома (незворотне пошкодження зорового нерва);

прогресивна катаракта (помутніння кришталика);

кератоконус (хвороба, за якої рогівка стоншується і набуває конусоподібної форми);

одне зряче око;

вагітність та лактація тощо.

Міф №4: після лазерної корекції зору зір не покращиться на 100%

Результат лазерної корекції зору лікар прогнозує ще до проведення операції – це називається пробна корекція. Пацієнтові пропонують приміряти окуляри, які показують максимальний зір. Саме до цього показника під час ЛКЗ намагатиметься наблизитися лікар.

У моїй практиці були випадки, коли зір покращувався на 100%, на 120%, на 150%. Однак були й рідкісні, коли покращення становило лише 70%. Від чого залежить кінцевий результат? Від будови ока пацієнта, якості зору на момент звернення до офтальмолога, дотримання післяопераційних рекомендацій. Наприклад, після операції не можна підіймати важкі предмети, займатися активними видами спорту, щоб уникнути деформування і травмування рогівки. Потрібно користуватися антибактеріальними та зволожувальними краплями, носити якісні сонцезахисні окуляри із 400 нм, головний убір, уникаючи попадання ультрафіолету на рогівку.

У будь-якому разі після лазерної корекції зору зір перестає погіршуватися. Вам не потрібно носити лінзи чи окуляри.

Міф №5: лазерна корекція зору прискорює розвиток інших офтальмологічних хвороб

Вікові зміни – це те, чого неможливо уникнути. Тому ЛКЗ радять робити до 45 років, поки структури ока не почали «зношуватися». Наприклад, після 40-45 років може розвиватися вікова катаракта, але між проведенням лазерної корекції зору і розвитком інших офтальмологічних хвороб зв’язку немає. Ви можете робити ЛКЗ і мати вікову катаракту і не робити ЛКЗ, але теж мати вікову катаракту. Її розвиток пов’язаний із фізіологічною зміною складу рідини кришталика, порушенням обміну речовин, дефіцитом певних вітамінів, цукровим діабетом, надмірним впливом ультрафіолету, прийомом деяких лікарських препаратів тощо.

Також із віком може розвиватися вікова короткозорість або далекозорість. Тому, якщо ви наважуєтеся на лазерну корекцію зору після 45 років, враховуйте, що ефект триватимете менше, ніж ви очікуєте. Тобто не 5-10 років, а лише 2-3 роки.

Міф №6: лазерну корекцію зору можна робити тільки після пологів

Лазерну корекцію зору можна робити, як і до пологів, так і після. Суттєвої різниці нема. Якщо ж у жінки є серйозні патології очно дна (тромбоз вен сітківки), їй не можна робити ЛКЗ ані до пологів, ані після.

Деякі пацієнтки помічають, що після пологів зір погіршується. Це справді так, але цей процес зворотній. Бо пов’язаний передовсім із гормональними змінами і тимчасовим зниженням білка колагену, який відповідає за еластичність кришталика.

Міф №7: лазерна корекція зору проводиться тільки у разі короткозорості

Показаннями до проведення лазерної корекції зору є:

короткозорість;

далекозорість;

астигматизм;

пресбіопія, або вікова далекозорість.

Крім того, досвідчений лікар враховує приховану короткозорість, яка може проявитися згодом. Це допоможе зберегти отриманий результат і уникнути погіршення зору в майбутньому.

Виконується лазерна корекція зору на одному або обох очах одночасно, якщо обидва ока мають порушення зору.

Главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир

Бережіть себе та свій зір!

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