Соляні лампи: чи є від них користь для здоров’я

Соляна лампа / © Credits

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Проте чи справді вони мають цілющі властивості, чи це лише гарний декор із претензією на користь для здоров’я, на ці питання спробувало відповісти видання Real Simple.

Як працює соляна лампа

Справжні соляні лампи виготовляються з кам'яної солі, здебільшого видобутої у Гімалаях. Усередині масиву солі знаходиться джерело світла, яке підігріває поверхню. Побутує думка, що у результаті нагрівання кристал притягує молекули води з повітря, разом із якими осідають частинки пилу, алергенів та інших забруднень. Деякі прихильники теорії стверджують, що соляна лампа випаровує ці забруднення та залишає лише чисте повітря.

Інше поширене переконання — соляні лампи виділяють негативні іони, які нібито нейтралізують шкідливий вплив електронних пристроїв і позитивно впливають на психоемоційний стан людини. Це твердження ґрунтується на тому, що негативні іони природно утворюються у середовищі водоспадів, після дощу чи грози та можуть знижувати рівень стресу.

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Що говорить наука

Попри красиву теорію, наукові докази залишають бажати кращого. Дослідження не підтвердили, що соляні лампи здатні ефективно очищати повітря чи виділяти значну кількість негативних іонів. Для поліпшення самопочуття важливо шукати реальні причини дискомфорту, а не покладатися на магічні властивості предметів.

Проте, якщо розглядати соляну лампу не як лікувальний засіб, а як елемент створення затишку, її користь стає очевидною. Адже м’яке тепле світло сприяє розслабленню, допомагає налаштуватися на відпочинок і створює приємну атмосферу в домі.

Як використовувати соляну лампу для релаксації

Навіть якщо її ефект не має наукового підтвердження, естетична частина залишається беззаперечною. Ось кілька способів, як зробити соляну лампу частиною свого простору:

Розмістіть її у зоні відпочинку: поряд із ліжком, у куточку для читання чи медитації.

Поєднайте її світло з ароматерапією: ефірні олії лаванди чи сандалу посилять заспокійливий ефект.

Використовуйте перед сном: приглушене світло допоможе розслабитися та підготуватися до відпочинку.

Соляні лампи навряд чи позбавлять вас від тривоги, чи очистять повітря від усіх токсинів. Але якщо їхнє світло приносить вам естетичне задоволення, створює відчуття затишку та допомагає розслабитися після насиченого дня – цього вже достатньо, щоб знайти їм місце у вашому домі. Іноді маленькі радощі – це найкраща терапія.