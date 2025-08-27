Солодко й нешкідливо: 10 альтернатив рафінованому цукру

Медові соти / © Associated Press

Реклама

Наступного разу, коли ви захочете додати трохи солодкості до своєї улюбленої їжі чи напою, вам варто ретельно поміркувати про підсолоджувач, який ви використовуєте.

Ми споживаємо забагато доданого цукру у вигляді рафінованих підсолоджувачів, які часто додають до солодких напоїв, пластівців, закусок і десертів.

Попри те, що солодощі мають чудовий смак, вживання надмірної кількості доданого цукру може негативно позначитися на вашому здоров’ї. Наприклад, дієти з високим його вмістом тісно пов’язані з такими захворюваннями, як хвороби серця, діабет, ожиріння та жирова хвороба печінки.

Реклама

І хоча цілком безпечно час від часу насолоджуватися продуктами, які містять невелику кількість доданого цукру, мінімізація загального споживання солодкого може допомогти знизити ризик цих станів і покращити ваше здоров’я іншими способами.

Якщо ви хочете скоротити споживання звичайних рафінованих підсолоджувачів, як-от білий цукор і сир з високим вмістом фруктози, існує багато альтернатив на вибір. Деякі з них навіть містять нуль або дуже мало калорій.

Стевія

Стевія — це натуральний підсолоджувач, який отримують з листя південноамериканського чагарника Stevia rebaudiana.

Цей рослинний підсолоджувач можна екстрагувати з однієї з двох сполук, які називаються глікозидами — стевіозиду та ребаудіозиду А. Ці сполуки не містять калорій, до 450 разів солодші за цукор і можуть мати дещо відмінний від нього смак.

Реклама

Дослідження на людях і тваринах показують, що заміна цукру стевією може допомогти запобігти збільшенню ваги та знизити рівень цукру в крові.

Хоча стевія загалом вважається безпечною, деякі дослідження показують, що вона може завдати шкоди кишковому мікробіому.

Цукрові спирти

Цукрові спирти, також відомі як поліоли, — це тип вуглеводів, які природним чином містяться у фруктах та овочах. Популярні цукрові спирти, які використовуються як альтернатива цукру, включають еритритол, ксиліт і мальтит.

Бактерії у вашому роті не ферментують цукрові спирти, тому вони не пошкоджують ваші зуби так, як звичайний цукор. Крім того, вони мають значно менше калорій і не впливають суттєво на рівень цукру в крові, що робить їх розумною альтернативою для людей з діабетом.

Реклама

Еритритол містить лише 0,2 калорії на грам, водночас ксиліт забезпечує 2,4 калорії на грам. Для довідки: сахароза — або столовий цукор — містить 4 калорії на грам.

Хоча цукрові спирти вважаються загалом безпечними, деякі з них можуть спричинити розлад травлення у разі вживання у великих кількостях. Наприклад, сорбіт може викликати проносний ефект у дозах 20–50 грамів, а еритритол може спричинити розлад шлунка, якщо ви з’їсте понад 1000 мг на кілограм ваги тіла.

Насамкінець ксиліт дуже токсичний для собак. Якщо ви маєте пса, вам варто тримати ксиліт поза досяжністю або повністю уникати його вживання.

Підсолоджувач з фруктів-монахів

Екстракт фруктів-монахів отримують з рослини Siraitia grosvenorii, яка походить з Китаю.

Реклама

Незважаючи на те, що фрукти-монахи приблизно у 300 разів солодші за столовий цукор, вони не містять калорій. Ця солодкість походить від сполук, які називаються могрозидами, головним чином могрозиду V.

Оскільки фрукти-монахи не містять калорій і не впливають на рівень цукру в крові, вони можуть сприяти втраті ваги та покращувати рівень цукру в крові, якщо використовувати їх замість звичайного цукру. Однак досліджень на людях щодо цього підсолоджувача наразі недостатньо.

Візьміть до уваги, що екстракт монахових плодів часто змішують з іншими підсолоджувачами, тому обов’язково читайте етикетку перед його вживанням.

Алюлоза

Алюлоза, також відома як D-алюлоза, — це моносахарид (або цукор), який природним чином міститься в деяких фруктах. Вона має 70% солодкості столового цукру та забезпечує лише 0,2 калорії на грам.

Реклама

На відміну від багатьох інших підсолоджувачів з нульовою і низькою калорійністю, алюлоза дуже схожа на смак звичайного цукру.

Крім того, хоча потрібне додаткове вивчення, дослідження на людях показують, що алюлоза може допомогти знизити рівень цукру в крові та інсуліну у людей з діабетом і без нього.

Майте на увазі, що великі дози можуть призвести до таких симптомів, як здуття живота, діарея та біль у животі, тому вам треба дотримуватися максимальної разової дози 0,19 грама на кг маси тіла та максимальної добової дози 0,9 грама на кг.

Фініки

Фініки — це сухофрукти фінікової пальми. Ці солодкі жувальні плоди є чудовою альтернативою рафінованому цукру та пропонують кілька переваг для здоров’я.

Реклама

На відміну від рафінованого цукру та багатьох інших підсолоджувачів, фініки — гарне джерело поживних речовин, включно з клітковиною, калієм, магнієм, марганцем, вітаміном B6, а також каротиноїдами та поліфенольними антиоксидантами.

Завдяки їхньому солодкому смаку ви можете використовувати фініки замість цукру в рецептах енергетичних батончиків, тортів і печива. Крім того, ви можете змішувати їх, щоб ароматизувати домашні горіхові молочні напої та смузі.

Деякі люди перетворюють фініки на густу пасту, яку можна використовувати як заміну рафінованому цукру у співвідношенні 1 до 1.

Фініки мають високий вміст калорій і натуральних цукрів, але дослідження показують, що вони несуттєво впливають на рівень цукру в крові, як це робить столовий цукор, навіть у людей з діабетом.

Реклама

У 16-тижневому дослідженні за участю 100 осіб з діабетом 2 типу одна група щодня з’їдала 3 фініки, а інша — жодного. У групі зі споживанням фініків спостерігалося значне зниження загального холестерину та ЛПНЩ (поганого), водночас їхній HbA1c — маркер довгострокового контролю рівня цукру в крові — залишався незмінним.

Яблучне та інші фруктові пюре

Заміна цукру яблучним пюре — або пюре з інших фруктів, як-от банани — це чудовий спосіб зменшити споживання рафінованого цукру. Розгляньте цю заміну в рецептах тортів, печива, мафінів і хліба.

Усі фрукти мають користь для здоров’я завдяки своїм поживним речовинам. Наприклад, бананове пюре багате на фолієву кислоту, марганець, магній, а також вітаміни B6 і C.

На відміну від рафінованого цукру, фрукти зазвичай пов’язані з різноманітними перевагами для здоров’я, включно зі зниженням ризику хронічних захворювань і зниженням ризику смерті від усіх причин.

Реклама

Якщо ви купуєте яблучне або інші фруктові пюре в магазині, обов’язково вибирайте несолодкі продукти без доданого цукру.

Сироп якона

Сироп якона видобувають з рослини якон (Smallanthus sonchifolius), яка походить з Південної Америки. Його солодкий смак, темний колір і густа консистенція роблять його дещо порівнянним з патокою.

Цей продукт багатий на фруктоолігосахариди, тип молекул цукру, які ваш організм не може перетравити. Оскільки ці молекули не перетравлюються, сироп якона містить одну третину калорій звичайного цукру, або близько 1,3 калорії на грам.

Однак сироп якона менш солодкий, ніж столовий цукор, тому вам може знадобитися його більше, щоб відповідати солодкості рафінованого цукру.

Реклама

Фруктоолігосахариди в сиропі якона можуть бути корисними для здоров’я. Наприклад, ці сполуки діють як пребіотики, які допомагають живити корисні бактерії у вашому кишківнику. Крім того, деякі дослідження показують, що сироп якона може посилювати відчуття ситості.

Але вживання великої кількості — понад 20 грамів на день — може призвести до надмірного газоутворення, діареї та болю в шлунку.

Мед

Мед — це густа золотава рідина, яку виробляють медоносні бджоли. Він містить слідові кількості вітамінів і мінералів, а також велику кількість рослинних сполук, які забезпечують протизапальні та антиоксидантні властивості.

Однак типи рослинних сполук у меді залежать від багатьох факторів, включно з типом бджоли, яка виробляла мед, і типом квітки, якою харчувалася бджола.

Реклама

Сполуки меду, як-от поліфеноли, можуть допомогти модулювати запалення у вашому організмі. Мед також має дещо нижчий глікемічний індекс (ГІ), ніж столовий цукор. Ці якості можуть зробити його здоровішим за рафінований цукор.

Однак дослідження цих переваг обмежені. Якщо ви вирішите використовувати мед, робіть це помірно, оскільки він усе ще містить багато цукру й калорій.

Кленовий сироп

Кленовий сироп — це густа цукриста рідина, яка виготовляється шляхом варіння соку кленіа.

Він містить невелику кількість мінералів, включно з кальцієм, калієм, залізом, цинком і марганцем. Крім того, він багатий на фенольні сполуки, такі як лігнани та кумарини, що можуть мати протизапальну та антиоксидантну дію.

Реклама

Незважаючи на наявність деяких корисних поживних речовин та антиоксидантів, кленовий сироп все ще має дуже високий вміст цукру. У нього трохи нижчий ГІ, ніж у звичайного цукору, але як і будь-який підсолоджувач, його треба використовувати помірно.

Меляса

Меляса — це солодка коричнева рідина з густою, схожою на сироп консистенцією. Її виготовляють з киплячого соку цукрової тростини або цукрового буряка.

Вона містить кілька вітамінів і мінералів, а також кілька антиоксидантів. Крім того, це гарне джерело мінералів заліза, калію та кальцію, які важливі для багатьох аспектів здоров’я.

Загалом меляса — чудова заміна рафінованого цукру, але вам варто обмежити її споживання.

Реклама

У будь-якому разі, перш ніж змінювати систему харчування або вводити нові продукти, краще порадьтеся з сімейним лікарем чи дієтологом.