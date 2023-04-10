Сонцезахисні окуляри: навіщо носити весною і як обрати

Із настанням сонячних днів у пішохідних переходах та на стихійних ринках з’являються стійки з бюджетними сонцезахисними окулярами. Великий вибір аксесуарів, доступні ціни спокушають людей придбати чергову пару. Та чи безпечні такі окуляри для здоров’я очей?

Головне завдання сонцезахисних окулярів – захищати всі структури очей від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Як обрати окуляри, які мають потрібний ступінь захисту, та чому не можна купувати дешеві аксесуари, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Вплив ультрафіолету на здоров’я очей

Існує три типи ультрафіолетових променів – UVA, UVB та UVC довжиною від 100 до 400 нм (нанометрів):

UVA – 315-400 нм;

UVB – 280-315 нм;

UVC – 100-280 нм.

UVC промені та близько 90% UVB променів поглинає озоновий шар, пари води, вуглекислий газ, кисень. Тому поверхні землі досягають UVA промені та 10% UVB променів. Здавалося б, десять відсотків – це небагато. Але саме цей тип ультрафіолетового випромінювання найнебезпечнійший для людини. Бо UVB промені короткі і більш агресивні, ніж UVA, й напрочуд швидко провокують опіки шкіри і структур очей, наприклад, рогівки (фотокератит).

Разом ці два види ультрафіолетових променів під час надмірного впливу накопичуються в тканинах, пошкоджують ДНК клітин, сприяють мутації ДНК, руйнують білки. Це призводить до передчасного старіння всіх структура ока і розвитку:

катаракти – помутніння кришталика, через що знижується гострота зору, а без належного лікування розвивається сліпота;

– помутніння кришталика, через що знижується гострота зору, а без належного лікування розвивається сліпота; макулодистрофії – ураження макули, центрального відділу сітківки, у разі якого погіршується центральний зір;

раку ока – злоякісні пухлини повік, кон’юнктиви, сітківки тощо.

У сонячний день, перебуваючи на вулиці, без окулярів, ми примружуємося, мимовільно напружуючи м’язи очей. Це призводить до перенавантаження м’язів і очі швидко втомлюються.

Користь та шкода сонцезахисних окулярів

Завдяки встановленим фільтрам якісні сонцезахисні окуляри фільтрують або відбивають промені всіх видів, які наші очі поглинають у вигляді прямого сонячного світла, розсіяного і відбитого від скляних поверхонь або води. А отже, захищають нас від розвитку очних хвороб.

Неякісні сонцезахисні окуляри, які можна придбати на стихійних ринках або в пішохідних переходах, зроблені з дешевого темного пластику й не мають захисних UV-фільтрів. Коли ви їх надіваєте, у створеному відчутті темряви зіниці інстинктивно розширюються, і очі поглинають в кілька разів більше ультрафіолету, ніж якби ви були взагалі без окулярів. Відтак ви наближаєте розвиток катаракти, макулодистрофії, раку та інших офтальмологічних хвороб.

Існує хибна думка, що чим темніші лінзи мають окуляри, тим вони безпечніші. Але насправді це не так, окуляри для корекції зору з прозорими лінзами можуть додатково мати захист від ультрафіолету. Ваші сонцезахисні окуляри також можуть мати прозорі лінзи. Значення має тільки ступінь захисту, який, згідно з рекомендаціями Всесвітньої охорони здоров’я (ВООЗ), повинен сягати 400 нм. Окуляри, що мають захист 350 нм, не здатні фільтрувати інтенсивні UVA промені довжиною 400 нм.

Як перевірити безпечність окулярів?

У професійних оптиках чи магазинах є спектрофотометр або денситометр. Ці прилади містять штучний ультрафіолет та імітують людське око. Під час контакту з поверхнею окулярів вони показують ступінь захисту. На деяких моделях виробники залишають відповідну наліпку – 350 нм, 400 нм, але я однаково раджу перевіряти вірогідність цієї інформації.

Правила носіння окулярів

Носити окуляри можна і потрібно цілорічно і навіть взимку. Але весною обов’язково, оскільки збільшується кількість сонячних днів, а відтак підвищується ультрафіолетовий індекс. УФ-індекс (UVI) – це показник, який відображає рівень ультрафіолетового випромінювання в конкретний проміжок доби. Його можна дізнатися в прогнозі погоди на вашому смартфоні. Наприклад, "УФ-індекс 3, тобто помірний, варто захищатися від сонця до 15:00".

Весною індекс ультрафіолетового випромінювання в середньому сягає 7-8, коли взимку рідко перевищує 2. В нашій країні середній показник УФ-індексу зменшується із другої половини жовтня і залишається на низькому рівні впродовж усієї зими. А зростати починає орієнтовно з другої половини березня.

Якісні сонцезахисні окуляри захищають не лише очі, а й шкіру повік, яка є найтоншою на всій поверхні тіла. Накопичуюсь у тканинах, ультрафіолет руйнує колагенові та еластинові волокна, через що шкіра поступово втрачає еластичність та обвисає.

Тож із настанням сонячних днів не забувайте носити окуляри із захисними фільтрами 400 нм, щоденно стежити за індексом ультрафіолету та гуляти на свіжому повітрі.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть свій зір та будьте здорові!

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