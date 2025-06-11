Сонцезахисні окуляри з корекцією зору: як працюють і кому потрібні

Сонцезахисні окуляри / © Associated Press

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Як вони працюють, кому їх варто носити і навіщо, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Сонцезахисні окуляри з діоптріями — це окуляри, які коригують зір і захищають очі від ультрафіолету та надмірного світла. Тобто один аксесуар виконує дві функції.

Як вони працюють?

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Лінзи для цих окулярів виготовляються індивідуально за рецептом лікаря, враховуючи діоптрії, циліндр (якщо є астигматизм), міжзіничну відстань (лінзи мають бути точно центровані відносно зіниць) тощо.

Поверхня лінз покривається спеціальним ультрафіолетовим фільтром, який блокує UVA та UVB-промені. Сонячне випромінювання шкодить кришталику та сітківці, підвищуючи ризик катаракти й вікової макулодистрофії.

Такі окуляри можуть мати:

постійне затемнення, як класичні сонцезахисні;

ефект хамелеона — темнішають на сонці і світлішають у приміщенні;

градієнтне затемнення, коли верх затемнений більше, ніж низ, щоб було комфортніше працювати на вулиці;

поляризацію — усуває відблиски від скла та води.

Коли світло відбивається від поверхні, воно частково поляризується, тобто його коливання стають переважно горизонтальними. Поляризаційні фільтри блокують горизонтально поляризоване світло, залишаючи тільки вертикальні коливання. І таким чином зменшують інтенсивність відблисків, роблячи зображення чіткішим і комфортнішим для очей;

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антиблікове покриття.

Кому потрібні сонцезахисні окуляри з діоптріями?

Усім, хто має короткозорість, далекозорість, астигматизм, вікову далекозорість, яку ще називають пресбіопією, — особливо високих ступенів — і у звичайних сонцезахисних окулярах бачить погано. Пацієнтам із катарактою.

Коли кришталик мутніє (а саме це і є катаракта), світло проходить нерівномірно, розсіюється і викликає появу «ореолів» навколо джерела світла, засліплення на яскравому сонці, світлобоязнь.

Також ультрафіолет сприяє пошкодженню білків у кришталику і накопиченню мутних включень у тканині кришталика, прискорюючи прогресування катаракти.

Велосипедистам, будівельникам, кур’єрам, поліцейським, котрі мають порушення зору і проводять багато часу на вулиці. Людям із підвищеною чутливістю до світла і зоровими порушеннями — чутливість може виникати під час мігрені, підвищеної тривожності, депресії, на тлі неврологічних розладів. Фотохромні лінзи з UV-фільтром зменшують дискомфорт.

Сонцезахисні окуляри з діоптріями, як і звичайні, потребують оновлення. Тобто якщо у вас вже є такі окуляри, ви маєте щороку перевіряти зір, щоб, за потреби, змінювати лінзи на ті, які мають потрібні діоптрії. Зір може як і покращуватися, так і погіршуватися, адже окуляри або контактні лінзи не лікують зорові порушення, а лише їх коригують.

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Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!