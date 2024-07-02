Спадковість у тринадцять разів збільшує розвиток глаукоми: лікар-офтальмолог пояснив, як зберегти зір

Що робити, якщо у ваших родичів першої лінії (мати, батько, брат, сестра) діагностували глаукому, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Значення внутрішньоочної рідини для зору

Глаукома – це хронічне захворювання, яке, за відсутності лікування, призводить до незворотної втрати зору. Чому?

В наших очах постійно виробляється водяниста волога – внутрішньоочна, прозора рідина, яка омиває рогівку та кришталик. А також:

захищає око від інфекцій;

бере участь у заломленні світла, допомагаючи фокусувати зображення на сітківці;

підтримує оптимальний рівень кислотно-лужного балансу (рН) в оці;

﻿﻿забезпечує живлення рогівки та кришталика;

﻿﻿виводить із ока сторонні тіла;

регулює внутрішньоочний тиск, що є важливим для збереження форми ока та повноцінного якісного зору.

Якщо відтік водянистої вологи порушується, і вона накопичується в надмірній кількості, внутрішньоочний тиск зростає. Рідина тисне на зоровий нерв, судини та інші структури ока, внаслідок чого порушується їхнє кровопостачання і зоровий нерв поступово відмирає. Зв’язок між нервовою тканиною і мозком руйнується, зір погіршується, бо ми бачимо мозком. Сітківка збирає, аналізує та обробляє інформацію, з якої мозок формує зображення.

За підвищеного очного тиску у людини постійно болять очі та голова. Під час роботи за комп’ютером або читання швидко виникає зорова перевтома, зір затуманюється. Можуть з’являтися райдужні кола під час переведення погляду на яскраві предмети та освітлювальні прилади, літати «мушки» перед очима. Але одним із найважливіших симптомів глаукоми є звуження бічного зору, коли є центральне зображення, а бокове «випадає».

Спадковість як одна з ключових причин виникнення глаукоми

Глаукома може розвиватися за різних причин. Зокрема, цукровий діабет, високий кров’яний тиск, прогресивна катаракта, порушення кровопостачання очей, зміщення кришталика, інфекційні захворювання, травми тощо. Але однією із провідних причин є спадковість – понад 50% усіх випадків глаукоми мають сімейний компонент. Існує щонайменше 17 відомих генів, які запускають розвиток цього захворювання.

Якщо у ваших батьків, братів або сестер була глаукома, ризик зростає у 9-13 разів. Це не означає, що у вас обов’язково виникнуть проблеми із зором, однак це означає, що вам потрібно щонайменше раз на рік відвідувати офтальмолога.

Багато людей навіть не підозрюють, що у них є ця хвороба. Наприклад, відкритокутова глаукома може розвиватися безсимптомно аж до моменту відчутного погіршення зору. Повністю вилікувати глаукому, на жаль, неможливо. Але можна зупинити прогресування хвороби та зберегти зір. Тому дуже важливо виявити негативні зміни якомога раніше і якомога раніше почати лікування.

Лікування передбачає використання антиглаукомних крапель, які покращують відтік внутрішньоочної рідини, або пригнічують її вироблення. А також проведення лазерного лікування або хірургічного втручання. Вибір методу лікування обирається індивідуально і залежить від віку пацієнта, виду, форми, стадії розвитку глаукоми та інших факторів.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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