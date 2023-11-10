Спалахи на Сонці та магнітні бурі: вчені розповіли, чи можуть вони впливати на здоров'я людини

Сонце — це потужна магнітна зірка, яка дає нам світло і тепло, допомагає вирощувати врожай і дає можливість зловити такі необхідні промені влітку. Іноді Сонце може виробляти сонячні спалахи, які можуть пошкодити машини та технології, але чи можуть вони негатично впливати на людей — мало доведено, йдеться в статті Аманди Макміллан для видання Health.

Що таке сонячні спалахи?

Коли енергія, накопичена в магнітних полях Сонця, раптово вивільняється, можуть статися величезні вибухи. Ці вибухи називаються сонячними спалахами. Спалахи виробляють раптові та інтенсивні світлові спалахи, посилаючи в космос частки високої енергії та викиди ультрафіолетових променів. Частки можуть досягти Землі за кілька годин або днів, створюючи магнітну бурю в атмосфері Землі, яка може тривати кілька днів.

Відомо, що спалахи викликають :

Радіаційні бурі у верхніх шарах атмосфери

Відключення радіо по всьому світу

Вибухи трансформаторів

Всюди відключення мобільного зв'язку

Вони також можуть викликати коливання магнітних полів, досягаючи поверхні Землі.

"Їм знадобиться кілька днів, щоб дістатися сюди, але коли вони прибудуть, вони зможуть взаємодіяти з нашою магнітосферою", — говорить Дейл Гері, доктор філософії, заслужений професор фізики в Центрі сонячно-земних досліджень Технологічного інституту Нью-Джерсі. "Це може викликати виникнення струмів у наших лініях електропередачі, і коли це станеться, трансформатори можуть вибухнути або відключити електроенергію".

Сонячні спалахи та здоров'я людини

Через перелічені вище явища деякі задаються питанням, чи можуть сонячні спалахи завдати шкоди здоров'ю людини. Деякі люди повідомляли про погане самопочуття або головні болі після сонячних спалахів, але практично жодні дослідження не виявили такого зв'язку. Іншими словами, з погляду здоров'я не варто турбуватися про сонячні спалахи.

"Шкідливе випромінювання спалаху не може пройти через атмосферу Землі та фізично вплинути на людей на Землі", — йдеться у заяві НАСА 2017 року. "Однак, якщо вони досить інтенсивні, вони можуть порушити атмосферу в шарі, яким поширюються сигнали GPS і зв'язку".

Доктор Гері погодився із заявою НАСА: "Існують потенційні наслідки для здоров'я будь-кого, хто зазнає впливу цього високоенергетичного випромінювання, але насправді ми захищені, тому що ці промені та частки поглинаються нашою атмосферою". Випромінювання від сонячних явищ, таких як сонячні спалахи, природним чином виникає у навколишньому середовищі, але не становить повсякденної загрози здоров'ю людини.

За словами доктора Гері, люди в літаках, що летять на великій висоті над полюсами, можуть наражатися на підвищений ризик впливу цієї радіації. Іноді маршрути польотів змінюються у періоди незвичайної сонячної активності. Усім, хто знаходиться на Землі, додав доктор Гері, нема про що турбуватися, за винятком потенційних проблем з безпекою у разі відключення електроенергії. Наприклад, перебої в роботі GPS та світлофорів можуть призвести до небезпечного водіння, а лікарні теоретично можуть втратити доступ до медичних даних.

Ймовірний вплив сонячної активності на здоров'я людини

Не всі переконані, що сонячні спалахи абсолютно нешкідливі. Область науки, присвячена дослідженню зв'язку між здоров'ям людини та сонячною активністю, називається "геліобіологія". Деякі дослідники стверджують, що зв'язок може бути негативним. В одному дослідженні говориться, що зміни в сонячному та геомагнітному середовищі можуть бути викликані різними проблемами зі здоров'ям, у тому числі:

Зміни кровотоку

Аритмія серця

Серцево-судинні захворювання

Епілептичні напади

Підвищений кров'яний тиск

Збільшення смертності від інфаркту міокарда

Доктор Гері засумнівався у зв'язку між сонячними спалахами та здоров'ям людини. "Зміна магнітного поля, про яке ми говоримо, дійсно невелика. Якщо ви думаєте про магнітне поле, яке змушує стрілку вашого компаса вказувати на північ, ми говоримо про 10% цього коливання", — пояснив він. Наша гігантська енергосистема посилює ці крихітні зміни, каже доктор Гері, але вони навряд чи вплинуть на окреме тіло людини.

Короткий висновок

Сонячні спалахи виникають внаслідок сонячних вибухів, які можуть бути досить сильними, щоб викликати механічні та технологічні проблеми на Землі. Люди повідомляють, що мають проблеми зі здоров'ям через цей тип сонячної активності, і дослідники припустили, що сонячні спалахи можуть вплинути на здоров'я людини. Однак проблеми зі здоров'ям, такі як головний біль або зміни настрою, після сонячного спалаху малоймовірні.

Читайте також: