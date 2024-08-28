Старіння структур очей: лікар-офтальмолог розповів, із якими хворобами це пов’язано

Поява "плавучих" мушок, погіршення нічного зору і зору загалом, зниження яскравості зображень можуть свідчити про старіння структур очей та розвиток порушень, пов’язаних із віковими змінами.

Які структури очей старіють і що з цим робити, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Старіння структур очей – це нормальний, природний процес, який неможливо суттєво сповільнити або зупинити. З віком зношуються» такі структури як:

рогівка – втрачає прозорість. Рогівка є першою структурою ока, через яку проходить світло. Її прозорість забезпечує подальше правильне фокусування променів світла на сітківці. Коли рогівка стає менш прозорою, світло розсіюється і ми отримуємо розмите, неконтрастне зображення;

– втрачає прозорість. Рогівка є першою структурою ока, через яку проходить світло. Її прозорість забезпечує подальше правильне фокусування променів світла на сітківці. Коли рогівка стає менш прозорою, світло розсіюється і ми отримуємо розмите, неконтрастне зображення; кришталик – стає менш еластичним, перестає змінювати форму, а це вкрай важливо, бо він відповідає за акомодацію ока. Тобто за нашу здатність бачити предмети однаково добре на різній відстані. Наприклад, щоб ви могли зараз читати цю статтю з телефона, циліарний м’яз напружується, кришталик стає більш опуклим – змінюється радіус його кривини. Якщо він перестає змінювати форму, розвивається вікова далекозорість. Якщо мутніє, що теж можливо, – катаракта, яка найчастіше пов’язана саме з віковими змінами та розвитком цукрового діабету;

– стає менш еластичним, перестає змінювати форму, а це вкрай важливо, бо він відповідає за акомодацію ока. Тобто за нашу здатність бачити предмети однаково добре на різній відстані. Наприклад, щоб ви могли зараз читати цю статтю з телефона, циліарний м’яз напружується, кришталик стає більш опуклим – змінюється радіус його кривини. Якщо він перестає змінювати форму, розвивається вікова далекозорість. Якщо мутніє, що теж можливо, – катаракта, яка найчастіше пов’язана саме з віковими змінами та розвитком цукрового діабету; сітківка – зменшується кількість клітин фоторецепторів, зокрема паличок, які відповідають за нічний зір. Це призводить не лише до погіршення бачення у погано освітлених приміщеннях та вночі, а й збільшує ризик розвитку вікової макулярної дегенерації. Вікова макулярна дегенерація – одна з причин втрати зору серед людей старше 50 років. Хвороба впливає на центральну частину сітківки, відому як макула, яка відповідає за зорову активність, розпізнавання дрібних деталей, гостроту зору та відчуття кольору;

– зменшується кількість клітин фоторецепторів, зокрема паличок, які відповідають за нічний зір. Це призводить не лише до погіршення бачення у погано освітлених приміщеннях та вночі, а й збільшує ризик розвитку вікової макулярної дегенерації. Вікова макулярна дегенерація – одна з причин втрати зору серед людей старше 50 років. Хвороба впливає на центральну частину сітківки, відому як макула, яка відповідає за зорову активність, розпізнавання дрібних деталей, гостроту зору та відчуття кольору; склисте тіло (гелеподібна субстанція) – втрачає об’єм, оскільки з віком зменшується кількість гіалуронової кислоти, яка утримує воду. Вода – один із основних компонентів склистого тіла. Відтак гель частково розріджується, утворюються так звані «рідкі» зони, внаслідок чого склисте тіло відшаровується від сітківки. Також його розрідження може спричинити появу «плавучих» мушок і відшарування сітківки.

Чи можна вплинути на розвиток цих хвороб і станів?

Захист очей від ультрафіолету (окуляри із захистом 400 нм), збалансоване харчування (вітаміни А, В, С, Е, білок, цинк, Омега-3, лютеїн, магній), контроль рівня цукру і кров’яного тиску можуть частково сповільнити «зношування» структур очей. Та якщо ми говоримо про катаракту чи глаукому, треба зважати на спадковість. За різними даними, глаукома розвивається на тлі генетичної схильності у 40-60% випадків, катаракта – у 35-58% випадків.

Також значний вплив мають хронічні хвороби: цукровий діабет пов’язаний із діабетичною ретинопатією і катарактою, гіпертонія – із гіпертонічною ретинопатією, аутоімунні порушення – з увеїтом, порушенням функції сітківки та зорового нерва. Тому дуже важливо в будь-якому віці щороку відвідувати офтальмолога, щоб відстежувати найменші зміни у зоровій системі та своєчасно їх лікувати.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе і свій зір!

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