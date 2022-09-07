Стоматологи не схвалюють: чому кавa та глінтвейн псують наші зуби і як із цим боротися

З настанням осені похолодання та дощів у нас з'являється схильність до частого вживання теплих солодких напоїв. Для багатьох улюблені аромати осені — кава з корицею та глінтвейн.

У холодний і дощовий осінній день дуже хочеться зігрітися чашкою гарячої солодкої кави, а ввечері загорнувшись у ковдру, випити трохи ароматного глінтвейну під улюблений серіал.

Проте експерт у галузі косметичної стоматології Сундіп Патель, розповів Еxpress.co.uk, що ці популярні напої можуть завдати шкоди вашим зубам.

Кожному іноді потрібний теплий солодкий тонізуючий засіб, але зловживання таким питвом може призвести до карієсу і неприємного запаху з рота.

Не секрет, що цукор не дуже доброзичливий до ваших зубів, а сезонні напої, такі як ароматизована кава та глінтвейн, містять набагато більше цукру, ніж звичайна кава та вино. Завжди потрібно пам'ятати про споживання цукру, оскільки цукор може призвести до проблем із порожниною рота, таким як карієс та запалення ясен.

Карієс та запах з рота

Потягування солодких напоїв протягом тривалого періоду часу, по суті, призводить до того, що ваші зуби довше зазнають впливу цукру. Це означає, що шкідливі бактерії в роті мають більше часу, щоб перетворити цукор на зубний наліт, що призведе до карієсу.

Ваш улюблений гарячий напій може бути дуже смачним та ароматним, але ваше дихання після нього може бути не таким чудовим. Кофеїн також може зневоднювати ваше тіло, що призводить до зменшення вироблення слини.

Слина необхідна, щоб допомогти перетравлювати частинки їжі, які застрягають між зубами та затримуються у роті. Тому, якщо сухо в роті, це може означати, що ці частинки їжі не змиваються та викликають неприємний запах.

Кава з цукром – це дуже, дуже погана ідея, тому що сухість у роті, що виникає через вживання кофеїну, дозволяє цукру легше роз'їдати ваші зуби.

Плями на зубах

Крім того, експерт попередив, що улюблені напої осені можуть залишити плями на зубах.

На зубах є безліч мікроскопічних отворів та ямок, мікрочастинки напоїв затримуються у цих нерівностях разом із бактеріями доти, доки ви не почистите зуби. Це може спричинити появу плям.

Це дуже погана новина для вашого бюджету, тому що плями на зубах можна прибрати лише за допомогою професійного чищення та відбілювання.

Як захистити зуби від кави та глінтвейну

Експерт також поділився заходами, які могли б допомогти захистити зуби від теплих солодких напоїв:

чистіть зуби дві хвилини двічі на день щіткою з м'якою щетиною;

регулярно користуйтеся рідиною для полоскання рота;

використовуйте флос два рази на день;

пийте багато води протягом дня, особливо одразу після того, як випили темний солодкий напій;

дотримуйтесь дієти, багатої на вітаміни;

пам'ятайте про споживання цукру та намагайтеся обмежити кількість солодких напоїв, які ви п'єте;

регулярно відвідуйте стоматолога для огляду та гігієніста для чищення.

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