Безконтактна методика лазерної корекції зору: як проводиться операція і в чому її переваги

Лазерна корекція зору – це малотравматична операція, під час якої за допомогою лазерного променя лікар-хірург надає рогівці фізіологічно правильної форми.

Завдяки цьому зір поліпшується і ми можемо забути про короткозорість, далекозорість та астигматизм. Є три найрозповсюдженіші методики лазерної корекції – LASIK, LASЕK та StreamLight.

Чому методика StreamLight вважається найефективнішою, як вона проводиться і в чому її переваги, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Переваги методики StreamLight

StreamLight (Стрімлайт) – це новітня роботизована методика лазерної корекції зору, яка присутня в американських лазерах останнього покоління. Чому роботизована, або як ще її називають безконтактна? Тому що всі етапи операції, зведені в один етап, самостійно виконує швидкісний високоточний ексімерний лазер під наглядом рефракційного хірурга. Перед операцією він закрапує пацієнтові очі знеболювальними краплями, фіксує розширювач повік і на цьому його робота завершується.

Завдяки такому підходу, по-перше, мінімізується ризик похибок та ускладнень під час корекції зору, бо виключається людський фактор.

По-друге, операція триває не до 5 хвилин, як зазвичай, а лише 1-1,5 хвилини.

По-третє, лазерну корекцію зору за методикою StreamLight можна проводити навіть якщо сітківка пацієнта зазнала змін, оскільки ексімерний лазер не зачіпає внутрішні структури ока. Наприклад, за лазерної корекції методом LASIK навіть незначні зміни сітківки (враження судин, відшарування внутрішньої оболонки) є прямим показанням до проведення коагуляції перед лазерною корекцією. Тобто перед основною операцією проводиться ще одна операція.

По-четверте, око або очі повністю відновлюються вже за 2-3 дні, тоді коли після операції методикою LASЕK – в середньому за тиждень. Це відбувається так швидко, бо форму рогівки змінює холодний ультрафіолетовий промінь без відділення верхнього шару рогівки від нижнього (LASЕK) або формування клапанів (LASIK). Традиційна лазерна корекція зору передбачає видалення поверхневого епітелію, після чого застосовується лазер. Методика StreamLight дозоляє використовувати лазер для видалення верхнього шару сітківки, не торкаючись поверхні ока – тому операція називається безконтактною.

Показання до ЛКЗ методом StreamLight

Проводиться лазерна корекція методом StreamLight за наявності:

короткозорості – світлові промені фокусуються перед сітківкою, тому людина добре бачить лише на близьких відстанях;

далекозорості – світлові промені фокусуються за сітківкою, тому людина добре бачить лише на далеких відстанях;

астигматизму – відсутня єдина точка фіксації, через що людина бачить погано і близько, і далеко;

пресбіопії, або вікової далекозорості, зумовленої "зношуванням" усіх структур ока з віком.

Усі ці офтальмологічні захворювання знижують якість життя людини, оскільки вона змушена постійно носити лінзи або окуляри. Якщо зір погіршується, наприклад, короткозорість чи далекозорість прогресує, потрібно своєчасно проходити повторні обстеження, змінювати контактні лінзи або попередньо підібрані лікарем окулярні лінзи на лінзи з правильними діоптріями.

Під час повномасштабної війни це не завжди вдається реалізувати, оскільки люди переїжджають не тільки з міста до міста в межах України, але й з країни до країни. Після лазерної корекції зір значно покращується, а результат зазвичай зберігається аж до вікових змін. Після 45 років у деяких людей розвивається пресбіопія, або вікова далекозорість. Це пов’язано з поступовим "зношуванням" кришталика. Однак лазерна корекція зору не сповільнює і не прискорює її розвиток.

Тож якщо ви маєте короткозорість, далекозорість чи астигматизм, і втомилися носити окуляри чи лінзи, лазерна корекція зору поверне вам повноцінний зір на довгі роки.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе і свій зір!

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