Стрес і солодке під час війни: як не зловживати цукром

Стрес і солодке під час війни: як не зловживати цукром

Дієтологиня, терапевтка Тіана Фіалкова розповіла, як допомогти своєму організму.

Тепер із солодким у багатьох відверто перебір. Комусь солодке хочеться наприкінці їди, навіть якщо була повноцінна харчова тарілка; хтось перекушує безперервно солодким протягом дня, а хтось взагалі замінює повноцінні приймання їжі солодким.

Всі ми різні, у нас вихідна різна генетика, стан здоров'я та спосіб життя, тому в якому стані нас застав стрес, таким і буде "відповідь" організму. Якщо в спокійний час життя в організмі було порушення вуглеводного обміну (інсулінорезистентність, лептинорезистентність), то в період стресу все може тільки посилитися.

Якщо була раніше і посилилися зараз нестача сну, то закономірно чекайте на переїдання солодким, як компенсацію за нестачу енергії. Стресовий фактор безпосередньо підвищує цукор у крові – кортизол розщеплює глікоген у печінці та виводить глюкозу у кровоносне русло.

Цукрова залежність у період стресу – додаткове джерело поганого самопочуття, зокрема психологічного. Тому потрібно брати себе в руки і почати з простих правил:

Повноцінний сніданок. Кава/чай з цукеркою/фруктами як сніданок не підходять.

Дотримання годинного графіка приймання їжі, щоб не допустити падіння рівня цукру в крові та компульсивного поїдання солодощів.

Стежити за питним режимом

Тепла вода з лимонним соком знижує апетит.

Уникати гіпоксії та застою лімфи.

Провітрювання, прогулянка на свіжому повітрі, обов'язковий рух, зарядка.

Збільшіть у раціоні частку складних вуглеводів з овочів: гарбуз, батат, кабачки, топінамбур, буряк, цукіні, квасоля, горошок, цвітна капуста, броколі, морква.

Спеції на щоденній основі.

Пряні, гострі, трави: куркума, кориця, імбир – доведено впливають на зниження цукру у крові.

5-htp як джерело серотоніну. Знижуватиме потяг до солодкого за умови, що є дефіцит серотоніну в організмі.

Стежити за якістю сну, наскыльки це можливо.

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