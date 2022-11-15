"Судинні зірочки" на ногах: чи варто панікувати та як позбутися проблеми

Так звані "судинні зірочки" — дуже розповсюджена проблема, адже за статистикою, майже кожна друга жінка має такі розширені судини на ногах. Чи варто панікувати та як позбутися проблеми — розповідає лікар-флеболог, судинний хірург Grace Clinic Володимир Герасимов.

Що таке телеангіектазія?

Телеангіектазія — це постійне, переважно прогресивне розширення невеликих судин шкіри незапальної природи. Зовні вони проявляються у вигляді судин червоного, синього, блакитного або багряного кольору, залежно від переваги венозного чи артеріального компонента. Це дуже розширені капіляри, діаметр яких уп'ятеро більший (від 0,5 мм до 1 мм), ніж діаметр їхніх нормальних "братів", які зазвичай не візуалізуються. У західній практиці вони більш відомі, як "павукові" вени (Spider Veins) через характерний зовнішній вигляд. Зазвичай можна легко побачити такі судини, але вони не випинають зі шкіри назовні, як великі варикозні вени — спочатку з’являються поодинокі прості, або лінійні, червоні або сині капіляри, які з часом збільшуються, утворюючи вже сіточки або сітку дрібних судин. В разі прогресування з’являється сітка синіх і багряних більших вен, які утворюють скупчення або так звані "кластери" — телеангіектазії, розташовані в декількох шарах шкіри.

Певною особливістю судинних дефектів саме на ногах є наявність не лише невеликих капілярних утворень, а й ретикулярних вен (з лат. reticulum — сіточка). Це внутрішньошкірні вени діаметром від 1 до 3 мм, які розташовані глибше, ніж телеангіектазії. Найчастіше вони є живильними венами для телеангіектазій, в інших ділянках тіла вони спостерігаються дуже рідко. Це важлива особливість, яку треба обов’язково враховувати під час проведення флебологічних процедур, бо ці судини між собою пов’язані. Під час видалення розширених вен на ногах необхідно спочатку "закрити" живильну ("центральну") вену, а потім капіляри, адже без цього неможливо досягти повноцінного позитивного косметичного результату.

Найчастішими місцями локалізації телеангіектазій на ногах є зовнішня поверхня середньої третини стегна, навколо колінного та гомілковостопного суглоба, на внутрішній поверхні гомілок, дуже часто в підколінній ділянці у жінок, враховуючи особливості анатомічної структури цієї зони. Окремий вид розширених судин на стопі має назву флебектатичної корони (Corona Phlebectatica), який належить до ускладненої венозної недостатності.

Фото: Grace Clinic

Особливістю судинних дефектів на ногах є їхня анатомія й фізіологія, а саме особливості регуляції та перерозподілу тиску в венозній системі з метою правильного повернення венозної крові до серця. Тож враховуючи, що ми більшу частину життя перебуваємо у вертикальному стані, в цих дрібних капілярах саме в ногах дуже високий тиск. Тому професійна підготовка спеціаліста флеболога, який знається на всіх цих особливостях, є гарантією досягнення очікуваного пацієнтом результату.

Фото: Grace Clinic

Чи варто вважати телеангіектазії нижніх кінцівок судинною патологією, чи це суто косметичний дефект?

До недавнього часу на це запитання не було однозначної відповіді. 1996 року міжнародною флебологічною спільнотою телеангіектазії та ретикулярні вени були зараховані до I класу міжнародної класифікації хронічної патології вен нижніх кінцівок. Це означає, що вони відіграють роль у розвитку хронічної венозної недостатності. Отже, теленгіектазії — гранична хронічна патологія вен нижніх кінцівок, що визначає необхідність її корекції. Згідно з сучасними медичними уявленнями, розширені судини шкіри не є захворюванням, не впливають на здоров’я та не мають значного впливу на життя, вони є винятково косметологічною проблемою.

Попри це, в разі ретельного та професійного збору анамнезу у більшості людей з телеангіектазіями можна виявити специфічні скарги, характерні для венозної патології. Такі пацієнти помічають зниження толерантності до статичних навантажень, порушення сну та підвищення дратівливості, нічні судоми в литкових м’язах, пов’язані з початковими проявами хронічної венозної недостатності.

Скарги та їхня частота проявляються наступним чином:

Косметичний дефект — 100%

Пекучі відчуття — 74%

Парестезії (відчуття тепла, "повзання мурах") — 57%

Поколювання, больові відчуття — 38%

Спонтанні гематоми — 27%

Свербіння — 11%

У більшості випадків відзначається поєднання різних скарг, зокрема у жінок посилюються неприємні відчуття безпосередньо під час менструації. Таким чином, "судинні зірочки" на шкірі ніг, окрім естетичного дефекту, спричиняють і фізичний дискомфорт, який потребує специфічної корекції. Однак телеангіектазії характеризуються стійкістю до будь-якого методу їхнього видалення та схильні до рецидиву (повернення хвороби після повного одужання). Тому до такої патології судин треба ставитися, як до косметичної проблеми, і пам'ятати, що з часом може знадобитися повторне її проведення.

До кого звертатися?

Досить довго видаленням таких судинних дефектів шкіри займалися косметологи — за допомогою лазерної коагуляції, застосовували різні типи лазерів. Але все це не давало очікуваних результатів і лише зумовлювало невдоволеність пацієнтів. Паралельно видаленням цих судин займалися і флебологи, застосовуючи мікросклеротерапію (лікування уколами), яка вважалася ефективнішою за лазерну коагуляцію, але також мала досить значну частку виражених побічних ефектів. Неестетичні наслідки проведених процедур мікросклеротерапії, які трималися досить тривалий час, були також причиною невдоволення результатом як пацієнтів, так і спеціалістів.

Дослідження у флебологічній галузі призвели до нового розуміння структури таких судин, їхнього функціонування, а також стимулювали модифікацію різних методів їхнього усунення. Так у флебології відбулося виділення окремого напрямку — косметичної флебології, яке використовує сучасні досягнення науки й технологій.

Чому це саме косметична проблема?

Згідно із сучасним уявленням, визнані всіма міжнародними флебологічними спільнотами телеангіектазії та ретикулярні вени, що локалізуються на нижніх кінцівках, не є захворюванням, це винятково косметичний дефект. Лише в деяких випадках вони безпосередньо можуть бути пов’язані з порушенням венозного кровообігу. Дуже часто такі розширені дрібні судини супроводжують варикозну хворобу, але якщо на нозі немає варикозних вен, тобто розширені судини шкіри ізольовані, то під час ультразвукового обстеження не виявляються якісь ознаки порушень кровообігу великих вен, які і можуть призвести до розвитку варикозу. Саме тому майже у всіх ситуаціях наявності розширених дрібних судин потрібно виконувати ультразвукове дослідження. Якщо ж будуть виявлені функційні порушення в венах, вони потребуватимуть первинної корекції, адже косметичні процедури, проведені без ліквідації патології, будуть просто неефективними та можуть призвести до небажаних явищ або ускладнень.

Фото: Grace Clinic

Флебологічні косметологічні процедури є високотехнологічними, спеціаліст, який їх виконує, повинен мати високий фах, багатий досвід проведення різних процедур, розбиратися в можливостях обладнання та вміти професійно його застосовувати, індивідуально до кожного пацієнта. Відтак найефективнішим спеціалістом з усунення косметичних судинних дефектів шкіри наразі є професійно підготовлений флеболог, який знається на особливостях такої патології, може виконати ретельне ультразвукове дослідження та підібрати сучасний і результативний метод корекції судинних дефектів.

Лікар-флеболог, судинний хірург Володимир Герасимов / Фото: Grace Clinic

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