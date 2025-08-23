Сухофрукти: чи корисні вони для здоровʼя та як їх правильно вживати

Сухофрукти / © Credits

Але чи можна їх вважати повноцінною альтернативою фруктам із саду чи ринку та, чи не ховаються за їхньою солодкістю приховані ризики, розповіло видання Real Simple.

Сухофрукти — це концентрат користі. Адже у процесі сушіння вода випаровується, а вітаміни, мінерали та клітковина залишаються. Тому на 100 г сухофруктів припадає у 3–4 рази більше поживних речовин, ніж у тій самій вазі свіжих фруктів.

Чорнослив допомагає роботі кишківника та постачає кальцій для міцних кісток.

Фініки багаті на залізо, антиоксиданти та навіть сприяють легшим пологам, їх рекомендують вагітним на пізніх термінах.

Курага — джерело вітаміну А та калію, корисна для серця та зору.

Інжир забезпечує до 20% добової норми клітковини, а ще містить кальцій і магній.

Родзинки нормалізують тиск і допомагають боротися з втомою.

Крім того, сухофрукти зручні для перекусів — достатньо жменьки, щоб втамувати голод і не потягнутися за шоколадкою.

Ризики вживання

Але є й зворотний бік.

Багато цукру. Через втрату води натуральні цукри стають концентрованішими. Наприклад, 100 г фініків містять майже 270 ккал і до 65 г цукрів.

Складно контролювати порцію. З’їсти кілограм яблук за раз навряд чи вийде, а от 200 г сушених — легко, навіть не помітивши.

Можливі проблеми з травленням. Надлишок клітковини може викликати здуття чи дискомфорт.

Добавки та консерванти. Часто виробники підсолоджують сухофрукти сиропом або додають сульфіти для красивого кольору (яскраво-помаранчева курага майже завжди оброблена).

Як правильно обирати та вживати

Надавайте перевагу сухофруктам без цукру та консервантів, часто вони мають менш привабливий вигляд, але є кориснішими.

Дотримуйтеся норми: 30–40 г на день — цього достатньо, щоб отримати користь, але не перевантажити організм цукрами.

Поєднуйте їх із білком або жирами, наприклад, фініки з мигдалем, чорнослив із сиром, інжир у салаті з горіхами. Це допоможе уникнути різких стрибків цукру у крові.

Використовуйте у стравах, наприклад, додавайте у вівсянку, домашні батончики, салати, випічку чи навіть м’ясні страви, так вони будуть і смачнішими, і кориснішими.

Сухофрукти — це не просто «солодкий перекус», а справжня аптечка з вітамінами та мінералами. Але вони не повинні повністю замінювати свіжі фрукти, адже останні дають організму ще й воду, якої нам часто бракує. Найкращий варіант — поєднувати обидва формати та не забувати про помірність.