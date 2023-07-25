Суперфуди: знаменитий дієтолог назвав продукти, які полегшують біль у суглобах і допомагають заснути

Прагнучи допомогти людям залишатися молодими, доктор Майкл Мослі досліджував, як певний супефуд може допомогти покращити сон та зменшити біль у суглобах, у спеціальному випуску свого подкасту.

Про те, як, на думку дієтолога, ферментовані продукти можуть покращити якість життя людям, які страждають від безсоння й болів у суглобах, розповідає Mirror.

Чому нам варто почати вживати ферментовані продукти

За словами доктора Мослі, в міру того, як ми стаємо старшими, кількість і різноманітність кишкових мікробів знижується, що сприяє хронічному запаленню і безлічі вікових захворювань. А додати корисні мікроби до нашого кишківника допоможуть ферментовані продукти.

Лікар процитував нещодавнє рандомізоване дослідження, в якому 25 чоловіків і жінок попросили щодня випивати склянку кефіру чи альтернативу неферментованим молочним продуктам. Всього через чотири тижні у тих, хто пив кефір, кількість корисних молочнокислих бактерій у кишківнику збільшилася більш ніж удвічі, і вони краще справлялися з тестами на пам'ять.

В іншому дослідженні, в якому вивчали стрес, добровольців попросили включити до свого щоденного раціону 2-3 порції ферментованих продуктів, а також гарну порцію клітковини. Через чотири тижні ті, хто дотримувався цієї сприятливої ​​для кишківника дієти, повідомляли, що відчували менше стресу і, що важливо, результат залежав від дози. У тих, хто їв більше ферментованих продуктів, ніж клітковини, спостерігалося зниження рівня стресу. Цікаво, що якість їхнього сну також покращилася.

За словами доктора Мослі, поповнення кишкової мікробіоти дружніми мікробами також може допомогти полегшити біль. Під час рандомізованого контрольного дослідження 500 пацієнтів з остеоартритом попросили випивати на день дві порції молока, яке містить лактобацили. Через шість місяців вони повідомили про зменшення болю і скутості в колінах, а аналізи крові показали зменшення ознак запалення. Це важливо, тому що одна з причин, через яку ферментовані продукти, як кажуть, мають такий дуже поширений сприятливий вплив, полягає в їхній дії на нашу імунну систему – послаблюючи її, коли вона реагує надто бурхливо. Надактивна імунна система може призвести до хронічного запалення, яке своєю чергою може викликати багато захворювань, які ми пов'язуємо зі старінням, як-от біль у суглобах, діабет 2 типу та депресія.

Кому не варто зловживати ферментованими продуктами

Однак не всім варто негайно почати вживати ферментовані продукти, як попередив лікар. Вони підходять не всім. Якщо у вас ослаблений імунітет або ви приймаєте певні види ліків, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж додавати до свого раціону велику кількість живих мікробів.

Ферментовані продукти / Фото: Credits

З чого почати вживання ферментованих продуктів

Якщо ви твердо вирішили наситити свій кишківник корисними бактеріями, почніть регулярно вживати живий йогурт – за словами лікарів, це ворота до ферментованих продуктів.

Комбуча – ще один ферментований продукт, який дуже подобався багатьом людям, які брали участь у дослідженні. Якщо вам подобаються ферментовані овочі, квашена капуста – це просто чудово.

Коли очікувати ефекту та скільки ферментованих продуктів потрібно вживати

Найвірогідніше, зі збільшенням кількості ферментованих продуктів ви, ймовірно, збільшуєте ефект від них і користь, яку вони приносять. Лікар вважає, що якби ви з'їдали дві порції ферментованих продуктів на день, це, мабуть, принесло б значну користь.

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