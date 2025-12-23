Святкове переїдання: лікарка пояснила, що відбувається з організмом і як цього уникнути

Святковий стіл / © Credits

Що відбувається зі шлунком, нирками, серцево-судинною системою, чому і як провести свята без болю і дискомфорту, розповіла лікарка загальної практики, гастроентерологиня Клініки МЕДІКОМ Капшук Олена Володимирівна.

Під час свят ми їмо більше, ніж у звичайні дні. І в середньому набираємо близько 700 зайвих грамів . Цьому сприяє режим «відпочинку» — зниження фізичної активності, надлишок калорійної їжі, солодощів, алкоголю, збій добового ритму тощо.

Однією з найпоширеніших проблем у святковий період є переїдання, яке супроводжується відчуттям важкості, нудотою, печією, здуттям, болем у шлунку, інколи блювотою.

Людині стає зле, оскільки насамперед порушується перистальтика шлунка — процес, за якого його стінки хвилеподібно, ритмічно скорочуються, перемішуючи їжу з травними соками, і далі просувають її у тонкий кишечник. Коли їжі забагато, стінки шлунка надміру розтягуються, скорочення перестають бути ритмічними, сила хвиль знижується. І шлунок різко сповільнює роботу, деколи кажуть «стає».

Через розтягнення шлунка і склад з’їденого збільшується вироблення соляної кислоти, яка входить до складу шлункового соку. У нормальній кількості вона допомагає перетравити спожите, а в надлишку подразнює слизову шлунка. Це може призвести до загострення хронічного гастриту або тимчасового рефлюксу (шлунковий сік, соляна кислота повертаються назад у стравохід).

Шлунок виробляє шлунковий сік довше й у більшому обсязі, але без жовчі жири не можуть нормально перетравитися: вони не розчиняються у воді. Відтак жовчний міхур починає активно скорочуватися, викидаючи жовч у дванадцятипалу кишку, де вона «розбиває» жири на дрібні частинки, щоб ферменти могли їх перетравити. Якщо у жовчному міхурі є камені, жовч занадто густа або застоєна, виникає нудота, біль у правому підребер’ї, жовчна коліка.

Також активніше працює й підшлункова залоза, яка виділяє ферменти для перетравлення жирів, білків і вуглеводів. За надмірного навантаження або порушеного відтоку панкреатичного соку ферменти можуть затримуватися в залозі і подразнювати її тканини. Це спричиняє біль у верхній частині живота, здуття, нудоту й може призвести до загострення панкреатиту.

Надлишок солоної їжі підвищує концентрацію натрію. Білкова їжа — м’ясо, ковбаси, копченості, холодець, сир — збільшує виведення кальцію і сечової кислоти, алкоголь сприяє зневодненню. У результаті сеча стає більш концентрованою. На тлі цього вже наявні камені або «пісок» можуть почати рухатися, провокуючи ниркову коліку — різкий, інтенсивний біль у боці чи попереку.

Щоб забезпечити травлення, організм спрямовує більше крові до шлунка й кишечника, через що серцю доводиться працювати інтенсивніше — зростає пульс і навантаження на міокард. Одночасно переповнений шлунок тисне на діафрагму, вона піднімається й заважає легеням нормально розширюватися, через що зростає навантаження на серце.

У людей із серцево-судинними проблемами це може спричинити біль або стиснення за грудиною й відчуття нестачі повітря. У побуті цей стан називають «серцевою колікою».

Здається, що переїдання — банальна проблема, але насправді воно змушує внутрішні органи і системи працювати на межі своїх можливостей і може спричиняти збої в їхній роботі.

Не забороняйте собі на свята улюблені страви, але споживайте їх невеликими порціями, повільно і ретельно пережовуючи їжу. Робіть паузи на розмови, ігри, прогулянки, щоби шлунок мав час перетравити з’їдене.

Перед застіллям випийте склянку негазованої води, це допоможе послабити відчуття голоду. Пийте воду маленькими ковтками і під час трапези, тоді з’їсте менше, а насититеся скоріше.

Не зловживайте спиртним і не змішуйте різні спиртні напої. Алкоголь подразнює слизову шлунка, сприяє рефлюксу й зневодненню, а бульбашки газу посилюють здуття. Якщо стан здоров’я дозволяє, випийте впродовж вечора келих шампанського або вина.

Хай ваші свята будуть смачними без переїдання і і болю. Однак за появи дискомфортних симптомів, раджу одразу звертатися до лікаря, аби уникнути ускладнень і якомога скоріше покращити самопочуття.

